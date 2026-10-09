Kaymaz\'daki maden toplantısında Atatürk\'lü pankarta ADD Eskişehir\'den kınama geldi

Haber: Meltem KARAKAŞ

(ESKİŞEHİR) - Atatürkçü Düşünce Derneği Eskişehir Şube Başkanı Mehmet Avci, Sivrihisar'ın Kaymaz Mahallesi'nde bir maden firmasının kapasite artırım talebine ilişkin düzenlenen Halkın Katılım Toplantısı'nda bina girişine, "Madenlerimiz bizim başlıca döviz kaynağımız olduğu için de yüksek ilginizi çekmek isterim. Mustafa Kemal Atatürk" yazılı pankart asılmasına tepki gösterdi. Avci, "Sivrihisar Kaymaz'da Atatürk'ün adını kullanarak madenciliğe meşruiyet aranmasını kınıyoruz" dedi.

Atatürkçü Düşünce Derneği Eskişehir Şubesi Başkanı Mehmet Avci, düzenlediği basın toplantısında Sivrihisar'ın Kaymaz Mahallesi'nde Türk Altın İşletmeleri AŞ tarafından yapılan üçüncü atık barajının kapasite artırımı talebi nedeniyle yapılan Halkın Katılım Toplantısı'nda bina girişine, "Madenlerimiz bizim başlıca döviz kaynağımız olduğu için de yüksek ilginizi çekmek isterim. Mustafa Kemal Atatürk" yazılı pankart asılmasını eleştirdi.

"Sivrihisar Kaymaz'da Atatürk'ün adını kullanarak madenciliğe meşruiyet aranmasını kınıyoruz" diyen Avci, Atatürk'ün madenleri yalnızca yerin altından çıkarılıp ticari kazanca dönüştürülecek bir meta olarak görmediğini, Türkiye'nin sanayileşmesinin, ekonomik bağımsızlığının ve milli kalkınmasının unsurlarından biri olarak değerlendirdiğini kaydetti. Avci, "Nitekim aynı konuşmada Atatürk, maden işletmeciliğinin gelişmesinden söz ederken sanayi yatırımlarının, bulunduğu yere 'zenginlik ve uygarlık', bütün ülkeye ise güç kazandırması gerektiğini vurgulamıştır. Dolayısıyla Atatürk'ün bir cümlesini pankarta taşıyıp o cümleyi bugünkü bir projenin toplumsal kabulünü artırmak için kullanmak, Atatürk'ün düşüncesini anlamak değil, Atatürk'ün millet nezdindeki itibarından yararlanarak kamuoyu oluşturma çabasıdır" değerlendirmesinde bulundu.

"VATANDAŞIN KAYGILARI BASTIRILAMAZ"

Vatandaşın maden konusundaki endişelerine işaret eden Avci, "Bir yurttaşın madencilik projesi hakkında soru sorması, itiraz etmesi, çevresel etkileri sorgulaması veya yaşam alanını savunması kalkınma karşıtlığı değildir. Tam tersine, Cumhuriyet yurttaşlığı budur: Sormak, sorgulamak, denetlemek ve kamu yararını savunmak. Kaymaz halkının karşısına Atatürk'ün fotoğrafını ve sözlerini koyarak 'Atatürk de madenleri savunuyordu' algısı yaratmaya çalışmak, yurttaşların gerçek sorularına cevap vermek anlamına gelmez" diye konuştu. Avci, şöyle devam etti:

"Biz soruyoruz, Suyun güvenliği nasıl sağlanacaktır? Toprağın ve tarımsal üretimin geleceği nasıl korunacaktır? Atık depolama alanlarının çevresel etkileri nasıl denetlenecektir? Kapasite artışının bölgenin yaşam alanlarına etkisi nedir? Kaymaz halkının kaygıları nasıl ve hangi bilimsel verilerle giderilecektir? Ortaya çıkacak ekonomik değerden bölge halkının ve ülkenin gerçek anlamda ne kadar yararlanacağı şeffaf biçimde açıklanacak mıdır? Bunların hiçbirinin cevabı, Atatürk'ün bir cümlesini pankarta yazmak değildir."

Atatürk'ün işaret ettiği milli ekonomik bağımsızlık anlayışı ile bugünün madencilik uygulamalarının örtüşmediğini savunan Avci, "Atatürk'ün adı, şirketlerin toplumsal kabul kampanyalarının üzerinde bir reklam unsuru değildir. Bugün Kaymaz'da tartışılan mesele, 'Maden olsun mu, olmasın mı?' sorusundan ibaret değildir. Asıl mesele, madencilik kimin için yapılacaktır? Kimin yararına olacaktır? Çevresel bedeli kim taşıyacaktır? Su, toprak ve yaşam alanları nasıl korunacaktır? Kamu yararı nasıl güvence altına alınacaktır? Bölge halkının itirazları nasıl değerlendirilecektir? ve en önemlisi, Atatürk'ün işaret ettiği milli ekonomik bağımsızlık anlayışı ile bugünün madencilik uygulamaları gerçekten örtüşüyor mu?" ifadelerini kullandı.