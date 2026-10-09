Kaymaz'daki maden toplantısında Atatürk'lü pankarta ADD Eskişehir'den kınama geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kaymaz'daki maden toplantısında Atatürk'lü pankarta ADD Eskişehir'den kınama geldi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kaymaz\'daki maden toplantısında Atatürk\'lü pankarta ADD Eskişehir\'den kınama geldi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ADD Eskişehir Şube Başkanı Mehmet Avci, Kaymaz'da maden toplantısında Atatürk'ün sözünü taşıyan pankartı eleştirdi. Avci, Atatürk'ün adıyla madenciliğe meşruiyet aranmasını kınadıklarını, yurttaş kaygılarının pankartla bastırılamayacağını söyledi.

Haber: Meltem KARAKAŞ

(ESKİŞEHİR) - Atatürkçü Düşünce Derneği Eskişehir Şube Başkanı Mehmet Avci, Sivrihisar'ın Kaymaz Mahallesi'nde bir maden firmasının kapasite artırım talebine ilişkin düzenlenen Halkın Katılım Toplantısı'nda bina girişine, "Madenlerimiz bizim başlıca döviz kaynağımız olduğu için de yüksek ilginizi çekmek isterim. Mustafa Kemal Atatürk" yazılı pankart asılmasına tepki gösterdi. Avci, "Sivrihisar Kaymaz'da Atatürk'ün adını kullanarak madenciliğe meşruiyet aranmasını kınıyoruz" dedi.

Atatürkçü Düşünce Derneği Eskişehir Şubesi Başkanı Mehmet Avci, düzenlediği basın toplantısında Sivrihisar'ın Kaymaz Mahallesi'nde Türk Altın İşletmeleri AŞ tarafından yapılan üçüncü atık barajının kapasite artırımı talebi nedeniyle yapılan Halkın Katılım Toplantısı'nda bina girişine,  "Madenlerimiz bizim başlıca döviz kaynağımız olduğu için de yüksek ilginizi çekmek isterim. Mustafa Kemal Atatürk" yazılı pankart asılmasını eleştirdi.

"Sivrihisar Kaymaz'da Atatürk'ün adını kullanarak madenciliğe meşruiyet aranmasını kınıyoruz" diyen Avci, Atatürk'ün madenleri yalnızca yerin altından çıkarılıp ticari kazanca dönüştürülecek bir meta olarak görmediğini, Türkiye'nin sanayileşmesinin, ekonomik bağımsızlığının ve milli kalkınmasının unsurlarından biri olarak değerlendirdiğini kaydetti. Avci, "Nitekim aynı konuşmada Atatürk, maden işletmeciliğinin gelişmesinden söz ederken sanayi yatırımlarının, bulunduğu yere 'zenginlik ve uygarlık', bütün ülkeye ise güç kazandırması gerektiğini vurgulamıştır. Dolayısıyla Atatürk'ün bir cümlesini pankarta taşıyıp o cümleyi bugünkü bir projenin toplumsal kabulünü artırmak için kullanmak, Atatürk'ün düşüncesini anlamak değil, Atatürk'ün millet nezdindeki itibarından yararlanarak kamuoyu oluşturma çabasıdır" değerlendirmesinde bulundu.

"VATANDAŞIN KAYGILARI BASTIRILAMAZ"

Vatandaşın maden konusundaki endişelerine işaret eden Avci, "Bir yurttaşın madencilik projesi hakkında soru sorması, itiraz etmesi, çevresel etkileri sorgulaması veya yaşam alanını savunması kalkınma karşıtlığı değildir. Tam tersine, Cumhuriyet yurttaşlığı budur: Sormak, sorgulamak, denetlemek ve kamu yararını savunmak. Kaymaz halkının karşısına Atatürk'ün fotoğrafını ve sözlerini koyarak 'Atatürk de madenleri savunuyordu' algısı yaratmaya çalışmak, yurttaşların gerçek sorularına cevap vermek anlamına gelmez" diye konuştu. Avci, şöyle devam etti:

"Biz soruyoruz, Suyun güvenliği nasıl sağlanacaktır? Toprağın ve tarımsal üretimin geleceği nasıl korunacaktır? Atık depolama alanlarının çevresel etkileri nasıl denetlenecektir? Kapasite artışının bölgenin yaşam alanlarına etkisi nedir? Kaymaz halkının kaygıları nasıl ve hangi bilimsel verilerle giderilecektir? Ortaya çıkacak ekonomik değerden bölge halkının ve ülkenin gerçek anlamda ne kadar yararlanacağı şeffaf biçimde açıklanacak mıdır? Bunların hiçbirinin cevabı, Atatürk'ün bir cümlesini pankarta yazmak değildir."

Atatürk'ün işaret ettiği milli ekonomik bağımsızlık anlayışı ile bugünün madencilik uygulamalarının örtüşmediğini savunan Avci, "Atatürk'ün adı, şirketlerin toplumsal kabul kampanyalarının üzerinde bir reklam unsuru değildir. Bugün Kaymaz'da tartışılan mesele, 'Maden olsun mu, olmasın mı?' sorusundan ibaret değildir. Asıl mesele, madencilik kimin için yapılacaktır? Kimin yararına olacaktır? Çevresel bedeli kim taşıyacaktır? Su, toprak ve yaşam alanları nasıl korunacaktır? Kamu yararı nasıl güvence altına alınacaktır? Bölge halkının itirazları nasıl değerlendirilecektir? ve en önemlisi, Atatürk'ün işaret ettiği milli ekonomik bağımsızlık anlayışı ile bugünün madencilik uygulamaları gerçekten örtüşüyor mu?" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
Mustafa Kemal AtatürkEskişehirEkonomiEnerjiGüncelYerelÇevreYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Denizli Pamukkale’de pansiyonda kalan yaşlı çift banyoda ölü bulundu Denizli Pamukkale'de pansiyonda kalan yaşlı çift banyoda ölü bulundu
Maltepe’de çöken apartmanda can kaybı 3’e yükseldi Maltepe'de çöken apartmanda can kaybı 3'e yükseldi
İstanbul’da çöken bina enkazındaki son kişi de çıkarıldı Ölü sayısı 5’e yükseldi İstanbul'da çöken bina enkazındaki son kişi de çıkarıldı! Ölü sayısı 5'e yükseldi
Toprağı kazarken buldu, sonra hayatı eskisi gibi olmadı Toprağı kazarken buldu, sonra hayatı eskisi gibi olmadı
Kredi kartı limiti 100 bin liranın üzerinde olanlar dikkat Kurallar sil baştan değişiyor Kredi kartı limiti 100 bin liranın üzerinde olanlar dikkat! Kurallar sil baştan değişiyor
Otoyol kazısında şaşırtan keşif Torbalar dolusu altın sikke gün yüzüne çıktı Otoyol kazısında şaşırtan keşif! Torbalar dolusu altın sikke gün yüzüne çıktı
Akaryakıtta gece yarısı tabela değişiyor Motorine zam, benzine indirim Akaryakıtta gece yarısı tabela değişiyor! Motorine zam, benzine indirim
Kamera kaydını izleyen Sivaslı vatandaşı dehşete düşüren görüntü Kamera kaydını izleyen Sivaslı vatandaşı dehşete düşüren görüntü
11:19
Murat Gülibrahimoğlu Yunanistan’da yakalandı Türkiye harekete geçti
Murat Gülibrahimoğlu Yunanistan'da yakalandı! Türkiye harekete geçti
11:07
Real Madrid’de eylül ayının futbolcusu seçilen Arda Güler ödülünü aldı
Real Madrid'de eylül ayının futbolcusu seçilen Arda Güler ödülünü aldı
10:59
3 yıllık diplomayı 10 günde vermişler Futbol dünyasında sahte lisans skandalı
3 yıllık diplomayı 10 günde vermişler! Futbol dünyasında sahte lisans skandalı
10:51
Atilla Taş’ın kızının ölümüyle ilgili kafa karıştıran sözler
Atilla Taş'ın kızının ölümüyle ilgili kafa karıştıran sözler
10:40
Güllü davasında ses kaydı mahkemeye sunuldu, savcı ağırlaştırılmış müebbet istedi
Güllü davasında ses kaydı mahkemeye sunuldu, savcı ağırlaştırılmış müebbet istedi
10:39
5 kişiye mezar olan binanın betonundan deniz kabukları çıktı
5 kişiye mezar olan binanın betonundan deniz kabukları çıktı
10:26
Nagihan’ın katil zanlısı mahkemede hakimi çıldırttı: ’Eks’ olmuşum
Nagihan'ın katil zanlısı mahkemede hakimi çıldırttı: 'Eks' olmuşum
10:15
Sektörde tutunamadılar Coca-Cola, yüzlerce şubesi olan dev markayı satıyor
Sektörde tutunamadılar! Coca-Cola, yüzlerce şubesi olan dev markayı satıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2026 11:22:22. #.0.2#
SON DAKİKA: Kaymaz'daki maden toplantısında Atatürk'lü pankarta ADD Eskişehir'den kınama geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei