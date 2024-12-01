KAYMEK, 2024 Güz Dönemi Kurs Kayıtlarını Başlattı

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Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı KAYMEK, 2024 Güz Dönemi için birbirinden ilginç ve hayatı kolaylaştıran kurs fırsatlarını sunmaya devam ediyor.

KAYMEK Sümer Tesisi, 2024 Güz Dönemi kurs kayıtlarını sürdürüyor. Kişisel gelişimden sosyal sorunlara kadar geniş bir yelpazede eğitim sunan kurslar, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Bu dönem açılan kurslar arasında iş hayatında gerekli becerilerden biri olan Ofis Programları Kullanımı kursu özellikle dikkat çekiyor. Katılımcılar, bu eğitimle temel bilgisayar becerilerini geliştirme ve ofis yazılımlarını etkin bir şekilde kullanmayı öğrenme fırsatı buluyor. Bir diğer dikkat çeken kurs ise Çocuklarda Teknoloji Bağımlılığı kursu için kayıtlar sürüyor. Dijital çağın beraberinde getirdiği sorunlardan biri olan teknoloji bağımlılığına yönelik farkındalık oluşturmayı amaçlayan bu kurs, özellikle aileler ve eğitimciler için rehber niteliğinde bilgiler sunuyor. Toplumsal bütünleşmeye yönelik anlamlı bir adım olan İşaret Dili ile Kur'an-ı Kerim Eğitimi de işitme engelli bireylerin dini bilgiye erişimini kolaylaştırmayı hedefliyor. Bu kurs, manevi eğitimle birlikte engellerin kaldırılmasına da katkıda bulunuyor.

KAYMEK'in tüm kursları ücretsiz olarak sunulurken, kayıtlar, çevrimiçi platform üzerinden yapılabiliyor. (0352) 337 37 88 telefon numarasından ya da www.kaymekonline.com internet sitesinden kayıt için detaylı bilgi alınabiliyor. Kursların yıl boyunca devam edeceği belirtilirken, ilgilenen vatandaşların kontenjanlar dolmadan kayıt yaptırmaları tavsiye ediliyor. - KAYSERİ