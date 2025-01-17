KAYMEK, Ebeveynlere Kurs İmkanı Sunuyor - Son Dakika
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Yerel

KAYMEK, Ebeveynlere Kurs İmkanı Sunuyor

KAYMEK, Ebeveynlere Kurs İmkanı Sunuyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı KAYMEK, ebeveynlerin çocuklarını emanet edebileceği oyun alanları ile kurslara katılımı kolaylaştırıyor.

17.01.2025 13:55  Güncelleme: 13:57
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren KAYMEK, her yaş grubundan vatandaşa yönelik etkin ve kaliteli kurs ve mesleki eğitimlerini aralıksız sürdürüyor.

Çocuk sahibi ebeveynlerin de bu imkanlardan kolaylıkla faydalanabilmeleri için tesislerinde çocuk oyun alanları ile önemli bir hizmet sunan Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) ile çocuklar eğitici ve öğretici aktivitelerle vakit geçirirken, ebeveynler de gönül rahatlığıyla kurslara katılıyor. Hayat boyu öğrenmeye etkin bir şekilde katkı sunan KAYMEK, çeşitli alanlarda zengin içerikli kurs ve mesleki eğitim imkanları ile on binlerce vatandaşa dokunurken kurslara katılmak isteyen ancak çocuklarını emanet edecekleri bir yer konusunda zorluk yaşayan ebeveynlere tesislerindeki çocuk oyun alanları ile büyük bir kolaylık sağlıyor. Büyükşehir Belediyesi Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. Köşk, Beyazşehir, Erkilet, Sümer ve TOKİ tesislerinde bulunan çocuk oyun alanları, KAYMEK kurslarına katılmak isteyen ancak çocuğunu emanet edeceği bir yer olmayan ebeveynlere bulunmaz bir kolaylık sağlıyor. KAYMEK kurslarından istifade etmek isteyen ebeveynler, 3-6 yaş aralığındaki çocuklarını, KAYMEK çocuk oyun alanlarındaki uzman eğitmenlere emanet ederek kurslara katılabiliyor. Çocuk oyun alanında, çocuklar uzmanlar eşliğinde eğitici ve öğretici aktivitelerle vakit geçirirken, çocuklarını güvenilir ellere emanet eden ebeveynler de gönül rahatlığıyla kurslarda eğitim alabiliyor.

Birçok branşta çok sayıda sanat ve mesleki eğitim kursu kayıtlarını sürdüren KAYMEK, kurslara katılmak isteyen vatandaşlara sağladığı kolaylıkla takdir topluyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel KAYMEK, Ebeveynlere Kurs İmkanı Sunuyor - Son Dakika

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