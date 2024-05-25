KAYMEK Gençlik Merkezleri 1 Yılı Dolu Dolu Geçirdi

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Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki eğitim ve kültür kuruluşu KAYMEK Gençlik Merkezleri, dolu dolu 1 yılı geride bıraktı. Pazar günü, kapanış programı gerçekleştirecek olan KAYMEK Gençlik Merkezleri, bu yıl 5 bin 82 öğrenciye hizmet verdi.

Büyükşehir Belediyesi Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) tarafından düzenlenen Gençlik Merkezi, 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı'nı dolu dolu geçirdi. Gençlere yönelik eğitim hizmetinin yanı sıra onların gelişimleri için birçok faaliyete imza atan KAYMEK Gençlik Merkezleri, başkaları ile iyi ilişki kuran, iş birliği içinde çalışabilen, çevresine uyum sağlayabilen, milli ve manevi yönden gelişmiş, şuurlu, vatansever ve başarılı gençler yetiştirmeyi ilke edindi.

KAYMEK Gençlik Merkezleri, 2023-2024 eğitim - öğretim yılında YKS hazırlıkta 1040, LGS hazırlıkta 1000 öğrenciye, toplamda ise 5082 öğrenciye hizmet verdi. Kurslarda, akademik ders takviyeleri, sınavlara hazırlık kursları, etüt ve soru çözümleri, deneme sınavları, akıl oyunları, kulüp faaliyetleri, ödev evi hizmeti, öğrenci koçluğu, yarışmalar, seminerler, sosyal, sanatsal ve kültürel faaliyetler gerçekleştirildi. Bu çerçevede, 26 Mayıs 2024 Pazar günü KAYMEK Gençlik Merkezleri Kapanış Programı ile 1 yılı geride bırakacak.

Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezi'nde saat 14.00'te başlayacak kapanış programında, KAYMEK Gençlik Merkezleri müzik kulübü öğrencilerinin, türkü dinletisi, halk oyunları gösterisi ve Türk İslam Bilginleri Tiyatro Gösterisi gibi etkinlikler yer alacak. - KAYSERİ