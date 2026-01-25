KAYMEK\'ten 2025\'te 47 yeni kurs

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin mesleki eğitim ve kültür sanat alanındaki marka kuruluşu KAYMEK A.Ş., 2025 yılında açtığı 47 yeni kursla her yaştan vatandaşa yönelik eğitim yelpazesini daha da genişletti.

Büyükşehir belediyesi bünyesinde mesleki eğitim, kurs ve kültür sanat faaliyetlerini başarıyla sürdüren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK), 2025 yılında hayata geçirdiği yeni kurs programlarıyla eğitimde öncü rolünü güçlendirdi. Vatandaşlara doğrudan hizmet sunan KAYMEK; Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliği çerçevesinde, Halk Eğitim Merkezleri ile koordineli şekilde faaliyetlerini sürdürüyor. Eğitimden istihdama, kişisel gelişimden kültür sanata kadar geniş bir alanda hizmet veren KAYMEK, kursiyerlere Türkiye genelinde geçerli MEB onaylı kurs bitirme belgesi sunuyor. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın eğitime ve hayat boyu öğrenmeye verdiği önem istikametinde hazırlanan 2025 yılı yeni kursları, teknoloji, yabancı dil, el sanatları, tarım, gastronomi, kişisel gelişim ve çocuklara yönelik özel eğitim alanlarını kapsıyor. Bu kapsamda KAYMEK, akademik ve teknolojik alanlarda önemli eğitimleri ilk kez kursiyerlerle buluşturdu. Akademik kariyer hedefleyenler için AGS (Akademi Giriş Sınavı) kursu açılırken, teknoloji alanında Arduino ile Robotik Kodlama, AUTOCAD ile Modelleme, Excel ile Makro ve VBA Programlama, PYTHON Programlama ve PYTHON Geliştirme Eğitimi kurslarıyla yazılım ve teknik becerilerin geliştirilmesi hedeflendi. Dijital üretim alanında ise Canva ile Dijital Tasarım Eğitimi (Başlangıç Düzeyi), Sosyal Medya İçerik Üretimi ve Yapay Zeka Araçları kursları programa alındı. Çocukların erken yaşta nitelikli eğitimle buluşturulması amacıyla da özel içerikler hazırlandı. Bu doğrultuda Çocuklar İçin Anlayarak Kitap Okuma Koçluğu, Çocuklar İçin Etkinliklerle Öğreniyorum, Çocuklar İçin PYTHON Programlamaya Giriş, Çocuklar İçin SCRATCH Kodlama, Çocuklar İçin Yapay Zeka Araçları ve Çocuklar İçin Drama kursları açılırken, Zeka Oyunları Öğreticiliği eğitimiyle çocukların gelişimine katkı sağlanması amaçlandı. Yabancı dil ve iletişim alanında da önemli adımlar atan KAYMEK, Arapça C1 Seviyesi, Çince A1 Seviyesi ve Farsça A1 Seviyesi kurslarıyla farklı dillerde yetkinlik kazandırmayı hedefledi. Ayrıca Güncel İşaret Dili, İşaret Dili Gramer Eğitimi ve İşaret Dili Video Çeviri kurslarıyla işaret dili alanında donanımlı bireyler yetiştirilmesi amaçlandı. Bu eğitimlere ek olarak İnsan Kaynakları Elemanı Geliştirme ve Uyum Eğitimi ile Drama kursları da kişisel ve mesleki gelişimi destekleyen programlar arasında yer aldı. KAYMEK, işaret dili alanında tematik ve özgün eğitimleriyle de dikkat çekti. Bu kapsamda İşaret Dili Dini Kavramlar ile Sohbetler, İşaret Dili ile Ayetler, Hadisler ve Sünnetler, İşaret Dili ile Dört Büyük Melek ve Görevleri ile İşaret Dili ile Peygamberlerin Hayatları ve Mucizeleri kursları açılarak erişilebilir eğitim anlayışı güçlendirildi. Mesleki eğitim ve el sanatları alanında açılan kurslarla da üretim ve istihdama katkı sağlanması hedeflendi. Kadın Kuaförü, Basit Saç Şekillendirme Teknikleri, Makyaj Uygulayıcısı ve Kozmetik Ürünleri Tanıtma ve Uygulama kurslarıyla kişisel bakım sektörüne nitelikli eleman yetiştirilmesi amaçlanırken; Bitkisel Örücülük, Butik Çanta ve Aksesuar Yapımı, Deri Üzerine Dekoratif Tasarımlar, Deri Üzerine Edirnekari, Mum Oymacılığı, Şifre Danteli Yapma, Soğuk Porselen Hamuru ile Fincan Süsleme ile Servis Peçetesi ve Dekoratif Sunum Ürünleri kurslarıyla geleneksel ve modern el sanatları desteklendi.

Gastronomi ve tarımsal üretim alanlarında da yeni eğitimler programa alındı. Evrensel Lezzetler, Geleneksel Hamur Ürünleri Yapımı, Kurabiye ve Pasta Yapımı ile Spesiyal Tatlılar kursları mutfak sanatlarına ilgi duyan vatandaşlara yönelik hazırlanırken; Çilek Yetiştiriciliği, Gül Yetiştiriciliği ve Mantar Yetiştiriciliği kurslarıyla tarımsal üretimde bilgi ve verimliliğin artırılması hedeflendi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın eğitime ve hayat boyu öğrenmeye verdiği önem doğrultusunda çalışmalarını sürdüren KAYMEK A.Ş., 2025 yılında açtığı 47 yeni kursla Kayserililerin kişisel, mesleki ve sosyal gelişimine katkı sunmaya devam ediyor. - KAYSERİ