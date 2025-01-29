KAYMEK'ten Öğrencilere Yarıyıl Tatili Etkinliği - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

KAYMEK'ten Öğrencilere Yarıyıl Tatili Etkinliği

KAYMEK\'ten Öğrencilere Yarıyıl Tatili Etkinliği

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin KAYMEK kuruluşu, 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı yarıyıl tatiline özel etkinlik düzenleyerek öğrencilere yönelik eğlenceli ve öğretici atölyeler sunarak yoğun ilgi gördü.

29.01.2025 15:17  Güncelleme: 15:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin mesleki eğitim ve kültür sanat alanlarındaki marka kuruluşu KAYMEK tarafından, 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı yarıyıl tatiline özel olarak düzenlenen ve öğrencilerden yoğun ilgi gören etkinlik katılımcılardan büyük beğeni topladı.

Her eğitim öğretim yılında ücretsiz kursları ile öğrencilere destek veren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK), öğrencilerin tatil dönemlerini verimli ve keyifli bir hale getirmek için eğlenceli etkinliklere imza atıyor. Bu kapsamda, KAYMEK tarafından 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı yarıyıl tatiline özel bir etkinlik düzenlendi.

29 Ocak Çarşamba günü KAYMEK Akademi Tesisi'nde gerçekleştirilen etkinliğe 8-12 yaş arasındaki öğrencilerin ilgisi yoğun oldu. KAYMEK eğitmenleri nezaretinde bileklik yapımı, ebru yapımı, hamburger yapımı, kitap ayracı yapımı, bebek yapımı ve kalem kutusu yapımı atölyelerinde hem öğrenen hem de eğlenen öğrenciler verimli bir yarıyıl etkinliği yaşadı.

Atölyelerde el becerilerini geliştiren ve sanatla yakınlaşan öğrenciler, hamburger yapımı atölyesinde evde sağlıklı ve ekonomik bir şekilde nasıl hamburger yapabileceklerini öğrendiler.

KAYMEK'in yarıyıl tatili etkinliğinde, 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönem'in yorgunluğu ve stresini atan öğrenciler etkinlikten büyük bir keyif aldıklarını ve çok memnun kaldıklarını dile getirdiler.

KAYMEK etkinliğine katılan Alperen Galip Derici, hamburger yapma etkinliğini duyup annesi ile etkinliğe geldiklerini ifade ederek, daha önce hiç hamburger yapmadığını söyledi ve hamburger yapmayı öğrendiğini dile getirdi.

Mustafa Korkmaz isimli katılımcı ise yengesi ile birlikte etkinliğe katıldıklarını kaydederek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Mustafa Ali Korkmaz da "Artık kendimiz yapıp kendimiz yiyeceğiz, dışardan almayacağız" diyerek etkinlikte hamburger yapmayı öğrendiklerini söyledi.

Hatice Kübra Eroğlu ise annesi ile etkinliğe katıldıklarını anlatarak, artık dışardan hamburger almayacaklarını, sağlıklı bir şekilde hamburger hazırlayacaklarını kaydetti. Eroğlu, "Bize sağlıklı hamburgerler yediren başkan amcaya çok teşekkür ediyoruz" ifadelerinde bulundu.

"Memduh amcaya ve KAYMEK'e çok teşekkür ediyoruz"

Bir başka katılımcı da etkinliğin çok güzel olduğunu kaydederek, "Burası çok güzel, çok güzel bir etkinlik yapmışlar. Bilezik yapıyoruz, bebek yapıyoruz, kitap ayracı yapıyoruz, kalemlik boyuyoruz, çok eğlenceli bir yer. Bize bu etkinlikleri yaptırdığı için Memduh amcaya ve KAYMEK'e çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Melisa Şahin ise yarıyıl tatilini evde geçirmek yerine KAYMEK'te etkinlik yapmanın çok güzel olduğunu kaydederek, "Emeği geçen herkese teşekkürler, buradaki hocalarımıza da teşekkürler" diye konuştu.

Katılımcılardan İkra Ulusoy da etkinliği duyunca çok sevindiğini ve gelmekten büyük bir zevk aldığını dile getirerek, "Başkanıma çok teşekkür ederim böyle bir şey kurduğu için. Buradakiler de çok iyi, çok tatlı geldiler bana. Ebru sanatı yapacağız, sonra bileklik yapacağız, çok eğleniyorum bunu yaparken. Başkanıma da tekrardan çok teşekkür ederim böyle bir şey yapması çok sevindirdi çocukları" şeklinde konuştu.

Etkinlikte, katılımcı çocuklar hep birlikte "Memduh amcaya teşekkür ediyoruz" diyerek el salladılar. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Eğitim Öğretim Yılı, Yerel Haberler, Kültür Sanat, Etkinlikler, kayseri, Eğitim, Yerel, Tatil, Son Dakika

Son Dakika Yerel KAYMEK'ten Öğrencilere Yarıyıl Tatili Etkinliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:15 Bilirkişi soruşturmasında Suat Toktaş tutuklandı, Barış Pehlivan ve Kürşat Oğuz serbest bırakıldı Bilirkişi soruşturmasında Suat Toktaş tutuklandı, Barış Pehlivan ve Kürşat Oğuz serbest bırakıldı
00:54 Tüm kurallar değişti Özel hastanelerde yeni dönem başlıyor Tüm kurallar değişti! Özel hastanelerde yeni dönem başlıyor
21:59 FED, faizi sabit tuttu FED, faizi sabit tuttu
21:49 Suriye’nin yeni yönetiminden Putin’e reddedemeyeceği teklif Suriye'nin yeni yönetiminden Putin'e reddedemeyeceği teklif
20:53 Bir acı haber daha: Sarı Serum yaptırdıktan sonra fenalaşıp hayatını kaybettiler Bir acı haber daha: Sarı Serum yaptırdıktan sonra fenalaşıp hayatını kaybettiler
09:04 Altın ve döviz için kader anı bu akşam Altın ve döviz için kader anı bu akşam
09:03 Kalp ameliyatı geçiren Elvin Levinler’den duygusal paylaşım Kalp ameliyatı geçiren Elvin Levinler'den duygusal paylaşım
08:58 7-1’lik yenilgi kararını değiştirdi İşte Eljif Elmas’ın yeni takımı 7-1'lik yenilgi kararını değiştirdi! İşte Eljif Elmas'ın yeni takımı
08:50 Esra Erol, Müge Anlı’ya gönderme yaptığı iddialarına yanıt verdi Esra Erol, Müge Anlı'ya gönderme yaptığı iddialarına yanıt verdi
08:41 Siirt Belediyesi’ne kayyum atanan Kızılkaya’dan ilk hamle Siirt Belediyesi'ne kayyum atanan Kızılkaya'dan ilk hamle
08:24 Yaşlı kadından İmamoğlu’na uyarı: Dikkatli konuş içeriye atılma Yaşlı kadından İmamoğlu'na uyarı: Dikkatli konuş içeriye atılma
08:19 Kayseri’de asılan afiş Naci Görür’ü çileden çıkardı Kayseri'de asılan afiş Naci Görür'ü çileden çıkardı
08:13 Hayranı fenalaşan Blok3, konseri yarıda kesti Hayranı fenalaşan Blok3, konseri yarıda kesti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2025 05:31:14. #1.12#
SON DAKİKA: KAYMEK'ten Öğrencilere Yarıyıl Tatili Etkinliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.