KAYMEK\'ten Öğrencilere Yarıyıl Tatili Etkinliği

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Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin mesleki eğitim ve kültür sanat alanlarındaki marka kuruluşu KAYMEK tarafından, 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı yarıyıl tatiline özel olarak düzenlenen ve öğrencilerden yoğun ilgi gören etkinlik katılımcılardan büyük beğeni topladı.

Her eğitim öğretim yılında ücretsiz kursları ile öğrencilere destek veren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK), öğrencilerin tatil dönemlerini verimli ve keyifli bir hale getirmek için eğlenceli etkinliklere imza atıyor. Bu kapsamda, KAYMEK tarafından 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı yarıyıl tatiline özel bir etkinlik düzenlendi.

29 Ocak Çarşamba günü KAYMEK Akademi Tesisi'nde gerçekleştirilen etkinliğe 8-12 yaş arasındaki öğrencilerin ilgisi yoğun oldu. KAYMEK eğitmenleri nezaretinde bileklik yapımı, ebru yapımı, hamburger yapımı, kitap ayracı yapımı, bebek yapımı ve kalem kutusu yapımı atölyelerinde hem öğrenen hem de eğlenen öğrenciler verimli bir yarıyıl etkinliği yaşadı.

Atölyelerde el becerilerini geliştiren ve sanatla yakınlaşan öğrenciler, hamburger yapımı atölyesinde evde sağlıklı ve ekonomik bir şekilde nasıl hamburger yapabileceklerini öğrendiler.

KAYMEK'in yarıyıl tatili etkinliğinde, 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönem'in yorgunluğu ve stresini atan öğrenciler etkinlikten büyük bir keyif aldıklarını ve çok memnun kaldıklarını dile getirdiler.

KAYMEK etkinliğine katılan Alperen Galip Derici, hamburger yapma etkinliğini duyup annesi ile etkinliğe geldiklerini ifade ederek, daha önce hiç hamburger yapmadığını söyledi ve hamburger yapmayı öğrendiğini dile getirdi.

Mustafa Korkmaz isimli katılımcı ise yengesi ile birlikte etkinliğe katıldıklarını kaydederek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Mustafa Ali Korkmaz da "Artık kendimiz yapıp kendimiz yiyeceğiz, dışardan almayacağız" diyerek etkinlikte hamburger yapmayı öğrendiklerini söyledi.

Hatice Kübra Eroğlu ise annesi ile etkinliğe katıldıklarını anlatarak, artık dışardan hamburger almayacaklarını, sağlıklı bir şekilde hamburger hazırlayacaklarını kaydetti. Eroğlu, "Bize sağlıklı hamburgerler yediren başkan amcaya çok teşekkür ediyoruz" ifadelerinde bulundu.

"Memduh amcaya ve KAYMEK'e çok teşekkür ediyoruz"

Bir başka katılımcı da etkinliğin çok güzel olduğunu kaydederek, "Burası çok güzel, çok güzel bir etkinlik yapmışlar. Bilezik yapıyoruz, bebek yapıyoruz, kitap ayracı yapıyoruz, kalemlik boyuyoruz, çok eğlenceli bir yer. Bize bu etkinlikleri yaptırdığı için Memduh amcaya ve KAYMEK'e çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Melisa Şahin ise yarıyıl tatilini evde geçirmek yerine KAYMEK'te etkinlik yapmanın çok güzel olduğunu kaydederek, "Emeği geçen herkese teşekkürler, buradaki hocalarımıza da teşekkürler" diye konuştu.

Katılımcılardan İkra Ulusoy da etkinliği duyunca çok sevindiğini ve gelmekten büyük bir zevk aldığını dile getirerek, "Başkanıma çok teşekkür ederim böyle bir şey kurduğu için. Buradakiler de çok iyi, çok tatlı geldiler bana. Ebru sanatı yapacağız, sonra bileklik yapacağız, çok eğleniyorum bunu yaparken. Başkanıma da tekrardan çok teşekkür ederim böyle bir şey yapması çok sevindirdi çocukları" şeklinde konuştu.

Etkinlikte, katılımcı çocuklar hep birlikte "Memduh amcaya teşekkür ediyoruz" diyerek el salladılar. - KAYSERİ