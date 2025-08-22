KAYMEK Yaz Dönemi Kursları Başarıyla Tamamlandı - Son Dakika
KAYMEK Yaz Dönemi Kursları Başarıyla Tamamlandı

22.08.2025 11:56  Güncelleme: 11:58
Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı KAYMEK, 2025 yaz dönemi boyunca 16 sosyal yaşam merkezinde düzenlediği kurslarla 2980'den fazla öğrenciye eğitim sağladı. Kapanış programlarında coşkulu etkinlikler düzenlendi ve katılımcılardan büyük beğeni toplandı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde eğitim ve kültür sanat faaliyetlerini vatandaşlarla buluşturan KAYMEK, ilçe sosyal yaşam merkezlerinde 2025 yılı yaz döneminde 16 sosyal yaşam merkezi ile yine büyük bir eğitim atağına imza attı. Dolu dolu geçen bir yaz dönemini daha geride bırakan KAYMEK, ilçe sosyal yaşam merkezlerinde büyük bir coşku ile kapanış programları düzenledi.

Kayseri'nin altıncı üniversitesi olarak nitelendirilen ve Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) yılın her döneminde etkin ve kaliteli eğitim hizmetini ücretsiz ve kesintisiz bir şekilde sürdürüyor.

Bu kapsamda, KAYMEK tarafından kent merkezi ve kırsal ilçeler dahil olmak üzere 16 sosyal yaşam merkezinde düzenlenen, 2 bin 980'den fazla öğrencinin katıldığı 2025 yılı yaz dönemi kursları başarılı ve verimli bir şekilde tamamlandı. KAYMEK, yaz boyunca birbirinden farklı ve zengin içerikli kurs programları ile dolu dolu bir yazı geride bırakan kursiyerleri ile dönem sonunda ilçe sosyal yaşam merkezlerinde kapanış programları düzenledi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mücahid Soyak ile İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanı Erkan Küp'ün de katıldığı kapanış programları, coşkulu ve renkli etkinliklerle gerçekleştirilirken öğrencilerin sergilediği performanslar, ailelerden ve katılımcılardan büyük beğeni topladı.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mücahid Soyak KAYMEK yaz dönemi faaliyetlerini değerlendirerek, "2025 Yaz Dönemimizi başarılı, verimli ve çok keyifli bir şekilde tamamladık. KAYMEK'imize, kurslara katılan öğrencilerimize, KAYMEK kalitesine güvenen ailelerimize ve tabi ki tüm bu hizmetleri vermemizde talimatları ve destekleri ile Kayseri'ye hizmet aşkıyla çalışan Sayın Dr. Memduh Büyükkılıç başkanımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.

KAYMEK ile verimli ve dolu dolu bir yaz

KAYMEK tarafından organize edilen yaz dönemi kursları, çocukların hem akademik hem de sosyal gelişimine katkı sağlarken, onları verimli ve dolu dolu bir yaz mevsimiyle buluşturdu. Kurslarda; Kur'an-ı Kerim, değerler eğitimi, yüzme, el sanatları, resim, gitar, bağlama, drama, ebru, robotik kodlama, futbol, voleybol ve okçuluk gibi birçok alanda eğitim verildi.

16 farklı tesiste eş zamanlı olarak sürdürülen bu eğitim programları, çocukların ilgi alanlarını keşfetmelerine ve yeteneklerini geliştirmelerine imkan tanıdı. Aynı zamanda milli ve manevi değerlerle donatılmış bireyler yetiştirme hedefi doğrultusunda da önemli katkılar sağladı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve KAYMEK A.Ş. ilçe sosyal yaşam merkezleri aracılığıyla her yaş grubuna hitap eden nitelikli eğitim ve etkinliklerini sürdürmeye devam edecek. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Kültür Sanat, Etkinlikler, kayseri, Eğitim, Yerel, Son Dakika

