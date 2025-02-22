KAYMOS Genel Kurulu Heyecanı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

KAYMOS Genel Kurulu Heyecanı

KAYMOS Genel Kurulu Heyecanı

Kayseri Mobilya Sanayicileri Derneği'nde başkanlık için iki aday yarışıyor. Seçim başladı.

22.02.2025 13:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Mobilya Sanayicileri Derneği'nde (KAYMOS) iki adayın başkanlık için yarıştığı Olağan Genel Kurul başladı.

300'ün üzerinde üyesi olan Kayseri Mobilya Sanayicileri Derneği'nde Olağan Genel Kurul heyecanı başladı. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Konferans Salonu'nda düzenlenen Olağan Genel Kurul'a mevcut başkan Hasan Arapoğlu, başkan adayları Mehmet Yalçın ile Kemal Solmaz, yönetim kurulu üyeleri ve dernek üyeleri katıldı. Olağan Genel Kurul'da seçime mavi iste ile Mehmet Yalçın, beyaz liste ile de Kemal Solmaz katılarak yönetim kurulu başkanlığı için yarışacak. Yapılacak seçimin kaybedeni olmayacağını söyleyen başkan adayı Mehmet Yalçın; "Öncelikle genel kurulumuzun şehrimize, sektörümüze ve üyelerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz. Birlik ve beraberlik içerisinde güzel bir genel kurul geçireceğiz. Bu genel kurulun kaybedeni yok. Seçimlerin kaybedeni olmayacak. Şehrimiz, üyelerimiz ve KAYMOS kazanacak. Hep birlikte burada kol kola güzel bir seçim geçirip, Pazartesi günü de birlik içerisinde üyelerimizle ve başkan adayı olan Kemal bey ile beraber kol kola devam edeceğiz. Kazanan KAYMOS olacak inşallah. Yaptığımız ve yapacağımız o kadar çok şey var ki burada diyoruz ki; yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. Çok güzel işler yapacağız birlik ve beraberlik içerisinde" dedi.

Başkan adayı Kemal Solmaz ise yapılan seçim ile demokrasinin gereğini yerine getireceklerini söyleyerek; "Bugün bizim için çok mutlu bir gün. Çünkü inşallah demokrasinin gereğini gerçekleştireceğiz. Mehmet beye de başarılar diledim. Bizim bir ayrışmamız yok. Sadece demokrasinin gereğini gerçekleştiriyoruz. Biz de kazansak, diğer liste de kazansa inşallah şehrimize, milletimize, vatanımıza bu güne kadar olduğu gibi hizmet edeceğiz. Biz mevcut yönetim kurulu olarak 2 yıldır görevdeydik. Hasan başkanımızla birlikte 2 yıldır yönetim kurulu üyeliği yapmaktaydım. Arkadaşlarımızın bizi bu göreve layık görmesi ile yolumuza yine mevcut yönetim kurulu ile devam etmek istiyoruz. Projelerimiz var, yaptıklarımız var, yarım kalanlarımız var. İnşallah bunları bütün üyelerimize izah edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından oy verme işlemi başladı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Mehmet Yalçın, Kemal Solmaz, Politika, Ekonomi, kayseri, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel KAYMOS Genel Kurulu Heyecanı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:58 Şakir Paşa Ailesi neden durduruldu RTÜK sebepleri sıraladı Şakir Paşa Ailesi neden durduruldu? RTÜK sebepleri sıraladı
14:24 Mansur Yavaş, CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Ön Seçimine İlişkin Değerlendirmede Bulundu Mansur Yavaş, CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ön Seçimine İlişkin Değerlendirmede Bulundu
13:40 Vurduğu diş hekimi, 2 çocuğunun biyolojik babası çıktı Vurduğu diş hekimi, 2 çocuğunun biyolojik babası çıktı
12:33 İmamoğlu’na sahte diploma soruşturması İmamoğlu'na sahte diploma soruşturması
12:32 Maydonoz Döner operasyonunun detayları MASAK taktiği ortaya çıkardı: RTB Maydonoz Döner operasyonunun detayları! MASAK taktiği ortaya çıkardı: RTB
21:09 İbrahim Hacıosmanoğlu’nda Slavko Vincic-Acun Ilıcalı iddialarına yanıt İbrahim Hacıosmanoğlu'nda Slavko Vincic-Acun Ilıcalı iddialarına yanıt
20:46 Trump’ın yeni dostu Putin oldu Zelenskiy’yi yerin dibine soktu Trump'ın yeni dostu Putin oldu! Zelenskiy'yi yerin dibine soktu
20:31 İbrahim Hacıosmanoğlu’ndan canlı yayında ortalığı karıştıracak Galatasaray sözleri İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan canlı yayında ortalığı karıştıracak Galatasaray sözleri
19:44 Adaylık başvurusu yapmayan Mansur Yavaş için hiçbir şey bitmemiş Adaylık başvurusu yapmayan Mansur Yavaş için hiçbir şey bitmemiş
19:39 İmamoğlu’nun adaylığı için toplanan imza sayısı açıklandı İmamoğlu'nun adaylığı için toplanan imza sayısı açıklandı
19:16 İsviçre’den skandal itiraf: Ülkemizde eğitim görüp Türk ordusuna karşı savaşıyorlar İsviçre'den skandal itiraf: Ülkemizde eğitim görüp Türk ordusuna karşı savaşıyorlar
19:11 Yöneticisi doğruladı: Dev kripto borsası milyarlarca dolarlık hack saldırısına uğradı Yöneticisi doğruladı: Dev kripto borsası milyarlarca dolarlık hack saldırısına uğradı
19:10 Netanyahu, Filistinli sivillerin evine düzenlenen baskına katıldı Netanyahu, Filistinli sivillerin evine düzenlenen baskına katıldı
18:51 Borsa İstanbul’da sert düşüş Borsa İstanbul'da sert düşüş
18:47 İran lideri Pezeşkiyan’dan ABD’ye Türkçe şiirli yanıt İran lideri Pezeşkiyan'dan ABD'ye Türkçe şiirli yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2025 16:15:30. #1.13#
SON DAKİKA: KAYMOS Genel Kurulu Heyecanı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.