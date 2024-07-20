Kayseri 112 Acil Çağrı Merkezi'ne Gelen Çağrıların Yüzde 41'i Asılsız - Son Dakika
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Kayseri 112 Acil Çağrı Merkezi'ne Gelen Çağrıların Yüzde 41'i Asılsız

Kayseri 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Mustafa Ak, 2024 yılının 6 aylık döneminde gelen 787 bin 424 çağrının yüzde 41'inin asılsız olduğunu belirtti. Ak, vatandaşları gereksiz çağrılarla meşgul etmemeleri konusunda uyardı. Ayrıca, yaz aylarında yılan ve yangın vakalarında artış olduğunu da söyledi.

20.07.2024 10:58
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Kayseri 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Mustafa Ak; acil çağrı merkezine 2024 yılının 6 aylık döneminde gelen 787 bin 424 çağrının yüzde 41'inin asılsız olduğunu söyledi. Ak, "Her zaman vatandaşımızın emrindeyiz. Yalnız acil çağrı merkezini gereksiz çağrılarla meşgul etmemelerini vatandaşlarımızdan rica ediyoruz" dedi.

Kayseri'de 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanları, vatandaşların güvenliği ve huzuru için mesailerini 7 gün 24 saat sürdürmeye devam ediyor. Sağlık, emniyet, jandarma, itfaiye, AFAD ve orman birimlerinin bulunduğu merkezde çalışanlar, vatandaşlardan gelen çağrıları alarak kısa süre içerisinde ekip gönderiyor. 2024 yılının geride kalan 6 ayını değerlendiren Kayseri 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Mustafa Ak; gelen çağrıların yüzde 41'inin asılsız olduğunu ifade ederek, vatandaşları merkezi gereksiz yere meşgul etmemeleri konusunda duyarlı olamaya davet etti. Ak; "Kayseri 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü'nün 2024 yılı 6 aylık dönemindeki çağrı sayısına bakacak olursak 787 bin 424 çağrı gelmiştir. Bu çağrıların yüzde 59'u vakaya dönüşmüş gerçek çağrılardır, yüzde 41'i ise vakaya dönüşmeyen gereksiz çağrılardır. Bizler; 7 gün 24 saat esasına göre hemşehrilerimize hizmet vermek için burada bulunmaktayız. Valimiz Gökmen Çiçek'in gözetiminde işimizi en iyi şekilde yapmaya gayret ediyoruz, her zaman vatandaşımızın emrindeyiz. Yalnız acil çağrı merkezini gereksiz çağrılarla meşgul etmemelerini vatandaşlarımızdan rica ediyoruz" dedi.

Havaların ısınmasıyla yılan ve yangın vakalarında artış meydana geldiğini de sözlerine ekleyen Acil Çağrı Merkezi Müdürü Mustafa Ak; "Yaz aylarının gelmesi sebebiyle yangın ve yılan ihbarlarında artış olduğu gözlemlenmektedir. Bir de yaz aylarında anız yangınıyla alakalı valimizin de talimatı ile birlikte anız yakılmaması, ekolojik dengenin korunması açısından önem arz etmektedir" ifadelerini kullandı.

Eve gelmeyen, telefonla oynayan çocukları için polis isteyenler var

Acil yardıma ihtiyacı olan vatandaşların kendilerine en hızlı şekilde ulaşabilmesi için çağrı merkezinin gereksiz meşgul edilmemesinin önemini aktaran 112 Acil Çağrı Merkezi'nde Çağrı Karşılama Memuru Beyza Aydın, "Burada 7 gün 24 saat görev almaktayız. Görevimiz vatandaşın huzurunu ve güvenliğini sağlamak. Bizler burada iletişim kurarak ilgili birimleri yönlendiriyoruz. Bunu yaparken bazen olumsuz durumlarla da karşılaşabiliyoruz. Kurumumuzu asılsız yere meşgul eden vatandaşlar oluyor, bunların çoğunluğu da çocuk oluyor. Bir çocuğun annesi aradı; 'Çocuğum eve gelmiyor, mahalleye polis gelip uyarsa, çocuğum eve gelse olur mu?' diyor. ya da; 'Çocuğum telefonla çok uğraşıyor, polis gelip uyarsa' gibi çağrılar geliyor. Bu şekilde çağrıların gelmemesini temenni ediyoruz. Çünkü gerçekten yardıma ihtiyacı olan vatandaşlarımız beklemede kalıyor" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri 112 Acil Çağrı Merkezi'ne Gelen Çağrıların Yüzde 41'i Asılsız - Son Dakika

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