Kayseri, 2025 Kültür Yolu Festivali'ne Dahil Oldu - Son Dakika
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Kayseri, 2025 Kültür Yolu Festivali'ne Dahil Oldu

Kayseri, 2025 Kültür Yolu Festivali\'ne Dahil Oldu

AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, Kayseri'nin 2025 yılı Kültür Yolu Festivali'nde yer alacak iller arasında olduğunu açıkladı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, festivale Kayseri'nin dahil olduğunu belirtti ve şehrin yöneticileriyle yapılan çalışmalara vurgu yaptı.

27.09.2024 14:41  Güncelleme: 14:43
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Kayseri'nin 2025 yılında Kültür Yolu Festivali'nin yapılacağı iller arasına dahil edilmesini değerlendiren AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm; "Kayseri'de tek vücut; hem AK Parti'nin tüm milletvekilleri, hem büyükşehir belediye başkanı hem de vali bey bu yolda gayretli ve hummalı bir çalışma gerçekleştirdiler. Gelecek sene Allah izin verirse Kayseri'nin Kültür Yolu Festivali'nde yer almasıyla bu keyfi yaşatacağız" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy; önümüzdeki yıl 20 şehirde gerçekleştirilecek festival noktalarına Kayseri'nin de eklendiğini açıkladı. Şehrin önde gelenlerinin hummalı çalışmalarının sonuç verdiğini ve müjdelerin arka arkaya geldiğini ifade eden AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm; "2021 yılında İstanbul Beyoğlu Kültür Festivali ile Kültür Bakanlığımız bu şekilde bir aksiyon aldı ve bir organizasyon başlattı. Sonra 2022 yılı içerisinde Ankara, Çanakkale, Diyarbakır ve Konya da buna dahil oldu. En son 2024 yılı itibariyle de 16 ilimizde Kültür Yolu Festivali düzenleniyordu. Bununla ilgili geçen sene Hulusi Akar Bakanımız başta olmak üzere Ayşe hanım, Şaban Çopuroğlu vekilimiz, Murat Cahid Cıngı ve Bayar bey gerçekten oldukça ısrarlı çalışmalar yaptı. Keza Memduh Başkanım dilinden hiç düşürmedi, Turizm Bakanımız ve bakan yardımcımızı ziyaretlerinde söyledi. Vali bey bu şehir için kazanç, kültür ve turizme verdiği önemi biliyoruz. Sonuçta şunu görüyoruz; Kayseri'de tek vücut; hem AK Parti'nin tüm milletvekilleri, hem büyükşehir belediye başkanı hem de vali bey bu yolda gayretli ve hummalı bir çalışma gerçekleştirdiler. Kayseri'miz de artık 2025 yılı için Kültür yolu Festivali'ne dahil oldu. Kültür Yolu Festivali; sanatı, kültürü, tarihi bir araya getiren çok önemli festivallerdir. İçerisinde konser, sergi, gastronomi, bale, tiyatro, opera, beceri atölyeleri gibi faaliyetlerle 7'den 77'ye herkese ulaşan faaliyetlerdir. Biz de gelecek sene Allah izin verirse Kayseri'nin Kültür Yolu Festivali'nde yer almasıyla bu keyfi yaşatacağız. Çalışmalarımız hummalı bir şekilde devam ediyor, müjdelerimiz arka arkaya geliyor. Allah'ın izniyle nice yeni icraatlar ile çalışmalarımız hızla devam edecek. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri, 2025 Kültür Yolu Festivali'ne Dahil Oldu - Son Dakika

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