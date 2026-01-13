Başkan Büyükkılıç'tan Türk Dünyası Kültür Başkentliği vurgusu: "Kayseri hak ediyor" - Son Dakika
Başkan Büyükkılıç'tan Türk Dünyası Kültür Başkentliği vurgusu: "Kayseri hak ediyor"

Başkan Büyükkılıç\'tan Türk Dünyası Kültür Başkentliği vurgusu: "Kayseri hak ediyor"
13.01.2026 12:19  Güncelleme: 12:21
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, TÜRKSOY Genel Sekreteri ve Genel Sekreter Yardımcısı ile gerçekleştirdiği görüşmede Kayseri'nin 2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti adaylığı sürecini değerlendirdi. Başkan Büyükkılıç, Kayseri'nin kültürel zenginlikleriyle bu unvanı hak ettiğini vurguladı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; Kayseri'nin, 2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti adaylığı sürecine dair TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev ve Genel Sekreter Yardımcısı Sayit Yusuf ile görüşerek istişarelerde bulundu. Büyükkılıç, Kayseri'nin, sahip olduğu tüm kültürel zenginliklerle Türk Dünyası Kültür Başkenti olmayı hak eden bir şehir olduğunu vurguladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Anadolu'nun hafızası, tarih boyunca çeşitli medeniyetlerin mirasçısı, sanayisi, ticareti ve turizmi başta olmak üzere hemen her alanda Türkiye'nin lider şehirlerinden biri olması ile Kayseri'yi, ülkenin marka şehirlerinden biri ve dünyaca tanınan bir merkez yapma yönünde yatırım, proje, girişim ve gayretlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Başkan Büyükkılıç, TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev ve Genel Sekreter Yardımcısı Sayit Yusuf ile görüşerek Kayseri'nin, 2027 yılında Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı'nın (TÜRKSOY) gerçekleştirdiği Türk Dünyası Kültür Başkenti etkinliklerine ev sahipliği yapmak üzere adaylığı sürecine dair değerlendirme ve istişarelerde bulundu. Görüntülü görüşme yoluyla gerçekleşen istişarede TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev, Başkan Büyükkılıç'ın yeni yılını tebrik ederek; "Yeni yılınızı tebrik ediyoruz, başarılar diliyoruz, sağlık diliyoruz. Desteklerinize çok teşekkür ediyoruz" derken Büyükkılıç da Raev'e yeni yıl temennilerinde bulundu ve "TÜRKSOY'umuzun başkenti olarak Kayseri'mizi göreceğinizden eminiz" dedi.

TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı Sayit Yusuf da görüntülü görüşmeden dolayı mutluluk duyduğunu belirterek, "Çok mutlu olduk sizi görmekten" ifadelerini kullandı. Başkan Büyükkılıç da görüşmeden keyif aldığını kaydederek, "İnşallah daha sık bir araya gelmemizin en güzel yollarından biri de kadim medeniyetler şehri, zenginlikler şehri, sanayi, turizm, ticaret şehri Kayseri'mizi, gastronominin merkezi Kayseri'mizin inşallah TÜRKSOY'umuzun başkenti olarak yer almasını istiyoruz" şeklinde konuştu. Kayseri'de daha önce programlar yaptıklarını hatırlatan Yusuf, "Üniversitede bir ofisimiz var. Erciyes'te Türk Dünyası Gençlik Kayak yarışmaları düzenledik. Orada da yine gerek belediye gerekse üniversite bize çok destek verdiler, sağ olsunlar" diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; Anadolu'nun hafızası, kadim kent Kayseri'nin, 2027 yılında Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı'nın düzenleyeceği Türk Dünyası Kültür Başkenti etkinliklerine ev sahipliği için kararlılığı ve iddiasını vurgularken, TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı Yusuf ise Türk Dünyası Kültür Başkenti belirleme sürecinde aday şehirlerin kültür potansiyeli, tarihi birikimi, uluslararası kültür organizasyonunun yapılıp yapılamayacağı gibi kriterleri göz önünde bulundurduklarını dile getirerek, "Bunların hepsi Kayseri'de bolca var. Duruma haiz olursa Kayseri, biz bundan da büyük memnuniyet duyarız" ifadelerini kullandı. Başkan Büyükkılıç da Türkiye'nin tüm şehirlerinin güzel olduğunu vurgulayarak, "Bunu en iyi hak edenlerden birinin Kayseri'miz olacağına inanıyoruz" dedi.

TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı Sayit Yusuf ise Şubat ayında Kayseri'nin Moğolistan'dan gelecek sanatçıların katılacağı bir organizasyona ev sahipliği yapacağını söyleyerek, organizasyon dolayısıyla Kayseri'yi ve Başkan Büyükkılıç'ı ziyaret edeceklerini belirtti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Memduh Büyükkılıç, Yerel Haberler, Belediye, Kayseri, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Büyükkılıç'tan Türk Dünyası Kültür Başkentliği vurgusu: 'Kayseri hak ediyor' - Son Dakika

Başkan Büyükkılıç'tan Türk Dünyası Kültür Başkentliği vurgusu: "Kayseri hak ediyor"
