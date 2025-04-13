Kayseri Bilim Merkezi'nde Muhteşem Bilim Gösterileri Etkinliği Yoğun İlgi Gördü - Son Dakika
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Kayseri Bilim Merkezi'nde Muhteşem Bilim Gösterileri Etkinliği Yoğun İlgi Gördü

Kayseri Bilim Merkezi\'nde Muhteşem Bilim Gösterileri Etkinliği Yoğun İlgi Gördü

Kayseri Bilim Merkezi, bilim ve eğlenceyi bir arada sunarak çocuklar ve bilim meraklılarına keyifli bir hafta sonu yaşattı. Etkinlikte yer alan gösteri deneyleri büyük ilgi topladı.

13.04.2025 12:40  Güncelleme: 12:43
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Bilim Merkezi, bilim ve eğlenceyi bir arada sunan Muhteşem Bilim Gösterileri etkinliğiyle çocuklar başta olmak üzere bilim meraklısı Kayserililere verimli ve keyifli bir hafta sonu yaşattı.

Sık sık etkinlik, atölye ve eğitimler düzenleyen Kayseri Bilim Merkezi, 12 Nisan Cumartesi günü bilim ve eğlenceyi bir arada sunan gösteri deneyleri ile merak uyandıran Muhteşem Bilim Gösterileri etkinliği gerçekleştirdi. Anadolu Harikalar Diyarı içerisinde bilim ve teknoloji meraklılarını ağırlayan Kayseri Bilim Merkezi'nin gösteri alanında düzenlenen etkinlik, çocuklar başta olmak üzere vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Fildişi macunu ve köpüklü deney gibi çeşitli gösteri deneyleri ve eğlencelerle gerçekleştirilen etkinlik, Kayserililere verimli ve keyifli bir hafta sonu aktivitesi sundu. Etkinlik hakkında değerlendirmelerde bulunan Kayseri Bilim Merkezi eğitmenlerinden Mahir Demir, yüzlerce katılımcıyla bilim şovu gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bilim merkezi olarak halkla iç içeyiz. Yüz binlerce ziyaretçi ağırladık, ağırlamaya devam ediyoruz" sözleri ile tüm Kayserilileri Kayseri Bilim Merkezi etkinliklerine davet etti. Bir diğer Kayseri Bilim Merkezi eğitmeni Ayça Altay da vatandaşları bilimle buluşturmayı amaçladıklarını kaydederek, "Atölyeler, kamplar, eğitimler, gösteri deneyleri ve birçok bilim etkinliğimiz mevcut. Genelde hafta sonları ya da 23 Nisan, 29 Ekim gibi yoğun dönemlerde gösteri deneyleri ve farklı atölyeler gerçekleştiriyoruz. Bugünde bilim şovlarımızdan bir tanesini gerçekleştirdik" diye konuştu. Atalay, Kayseri Bilim Merkezi olarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel bir etkinlik planladıklarının da müjdesini çocuklara duyurarak, "Bundan sonraki en yakın bilim gösterimizi 23 Nisan için planladık. Atölyeler ve farklı etkinlikler gerçekleştireceğiz" dedi. Kayseri Bilim Merkezi'nin Muhteşem Bilim Gösterileri etkinliğinde gösterisi deneyi büyük ilgi görürken katılımcılar, bilim ve teknolojinin büyülü dünyasında keyifli bir deneyim yaşadı.

Bu tür etkinliklerle bilime olan ilgiyi artırmayı, bilimsel düşünmeyi teşvik etmeyi sürdüren ve 2024 yılında 134 bin 670 ziyaretçiyi ağırlayan Kayseri Bilim Merkezi'nin hizmetlerinden duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'a, çocukların bilim ve teknolojiye merakını arttıran faaliyetlerden dolayı teşekkür ettiler. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri Bilim Merkezi'nde Muhteşem Bilim Gösterileri Etkinliği Yoğun İlgi Gördü - Son Dakika

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