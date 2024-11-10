Kayseri Bilim Merkezi'nde Ücretsiz Atölye Etkinlikleri - Son Dakika
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Kayseri Bilim Merkezi'nde Ücretsiz Atölye Etkinlikleri

Kayseri Bilim Merkezi\'nde Ücretsiz Atölye Etkinlikleri

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Kayseri Bilim Merkezi, 13-14 Kasım tarihlerinde çocuklara yönelik ücretsiz atölye etkinlikleri düzenleyecek. Etkinlikler, eğitim ve bilim odaklı olarak hazırlanan interaktif programlarla miniklerin tatil deneyimini eğlenceli hale getirecek.

10.11.2024 11:43  Güncelleme: 11:46
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Bilim Merkezi, 13-14 Kasım günlerinde okulların ara tatilinde öğrencilere yönelik çeşitli ücretsiz atölye etkinlikleri düzenleyecek.

Türkiye'deki 6 destekli bilim merkezinden birisi olan Kayseri Bilim Merkezi, eğitim ve bilime önem vererek, ara tatil döneminde miniklere hem eğlenceli hem öğretici bir tatil deneyimi sunmayı hedefliyor. Kayseri Bilim Merkezi eğitmenleri tarafından hazırlanan programda, 13 Kasım'da 7-9 yaş grubundaki çocuklar için "Mikro Dünya", "Elektronik Puzzle", "Oyun Hamuru Elektrik Devresi", "Origami", "Güneş Gözlemi" ve "Uzay Kapsülü" gibi interaktif atölyeler yer alacak. 14 Kasım'da ise 10-13 yaş aralığındaki çocuklar için "DNA Modeli", "Elektroskop", "Lego Wedo", "Ahşap Tasarım", "Güneş Gözlemi" ve "Oryantiring" gibi farklı bilimsel ve eğitici etkinlikler düzenlenecek.

Katılım tamamen ücretsiz olan ve öğrencilere bilimsel keşifler yapma fırsatı sunacak atölyelere katılmak isteyen öğrencilerin, sınırlı kontenjan nedeniyle önceden kayıt yaptırması gerekiyor. Kayıt ve etkinlik detayları için www.kayseribilimmerkezi.com adresinden bilgi alınabilecek. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri Bilim Merkezi'nde Ücretsiz Atölye Etkinlikleri - Son Dakika

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