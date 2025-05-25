Kayseri Bilim Merkezi Öğrencilere Bilim Dolu Deneyimler Sunuyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Kayseri Bilim Merkezi, öğrenciler başta olmak üzere vatandaşları bilim dolu etkinliklerle konuk etmeye devam ediyor. Bu kapsamda Bilim Merkezi'ne gelen öğrenciler memnuniyetini ifade ederek teşekkürlerini iletti.

Okuyan ve okutan şehir Kayseri'de eğitime, öğretime ve bilime dönük proje, destek ve yatırımları ile öncelik gençler olmak üzere vatandaşa hizmetini sürdüren Büyükşehir Belediyesi, bilim alnındaki lokomotif kuruluşu olan Bilim Merkezi'nde meraklı minikleri konuk etmeyi sürdürüyor. Okul gezisi çerçevesinde Bilim Merkezi'ne gelen öğrenciler, yaptıkları etkinlikler ile deneylerle bilimsel konularda farklı ve faydalı bilgiler edinirken, bilim alanındaki çeşitli maddeleri malzemeleri, araç-gereç ve cihazları da yakından tanıma fırsatı buluyor.

"Bu tesisi kuran herkese teşekkür ederim"

Kayseri Bilim Merkezi'ne okuldaki sınıfı ile gelen, heyecanı yüzünden okunan Bilim Merkezi'nin minik ziyaretçilerinden öğrenci Ömer Faruk Babacan, merkezde yeni şeyler gördüğünü, fırtına ile hortumun nasıl oluştuğunu öğrendiklerini dile getirerek, "Bu tesisi kuran herkese teşekkür ederim" ifadelerinde bulundu.

"Çok şanslıyız, bilmediğim birçok şeyi burada öğrendim"

Bilim ve öğrenme meraklısı Aynur Ecem Yıldırım isimli öğrenci ise Bilim Merkezi'nde maddenin dört halini öğrendiklerini, hortum, kasırga ve dünyanın hareketleri gibi doğa olaylarını, insana dair iskelet sistemi gibi bilgileri öğrendiklerini ifade ederek, "Burası çok güzel, böyle etkinlikler yaptırıyorlar. Gezdiriyorlar, eğitim veriyorlar, dünyayı, dünyanın hareketlerini öğretiyorlar, gezegenlerin hareketlerini gösteriyorlar. Bir sürü şeyler var. Biz bundan çok eğlendik. Çok şanslıyız, çok güzel burası, herkese tavsiye ediyorum. Bilmediğim birçok şeyi burada öğrendim, Bilim Merkezi'ne çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Öğretmen Sekmen: "öğrencilerin günlük hayatta, neler başarabileceklerinin adımı oluyor"

Sınıf Öğretmeni Mustafa Sekmen de Bilim Merkezi'nde, öğrencilerin okullarda teorik olarak gördükleri bazı bilgileri pratiğe dökerek, yaparak, yaşayarak öğrenmiş olduklarını vurgulayarak "Bilim Merkezi'nin yapmış olduğu faaliyetler öğrencilerimizin günlük hayatta, neler yapabileceğinin, neler başarabileceklerinin bir adımı oluyor. Bilim Merkezi'nin bu çalışmaları öğrencilerin geleceğine katkı sağlıyor. Bilim Merkezi'ne öğrencilerimizi getirenlere teşekkür ediyoruz. Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu buradaki etkinliklerin öğrencilerimize katkısı çok büyük. Büyükşehir Belediyesi'ne de çok teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

"Buraya gelen arkadaşlarımızın hayallerindeki şeyleri gerçeğe dönüştürmeye yardımcı oluyoruz"

Erciyes Üniversitesi Matematik Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Caner Adaklı ise 'topluma hizmet' dersleri kapsamında gönüllü öğrenci olarak Bilim Merkezi'ne geldiklerini dile getirdi ve "Burada eğitmenlerimiz öncülüğünde atölye çalışmaları ve grup gezileri yapıyoruz. Hem onların bize aktardığı tecrübeleri hem de öğrencilerimizin, buraya gelen arkadaşlarımızın hayallerindeki şeyleri gerçeğe dönüştürmeye yardımcı oluyoruz. Bize öncülük eden eğitmenlerimize ve bize destek veren Büyükşehir Belediyesi'ne de teşekkür ederim" dedi. - KAYSERİ