Kayseri Bilim Merkezi Öğrencilere Bilim Dolu Deneyimler Sunuyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kayseri Bilim Merkezi Öğrencilere Bilim Dolu Deneyimler Sunuyor

Kayseri Bilim Merkezi Öğrencilere Bilim Dolu Deneyimler Sunuyor
25.05.2025 13:51  Güncelleme: 13:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Bilim Merkezi, öğrencileri bilimin büyülü dünyasıyla tanıştırmaya devam ediyor. Ziyaret eden öğrenciler, merkezde öğrendiklerini ve etkinliklerin keyfini çıkararak teşekkürlerini iletti.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Kayseri Bilim Merkezi, öğrenciler başta olmak üzere vatandaşları bilim dolu etkinliklerle konuk etmeye devam ediyor. Bu kapsamda Bilim Merkezi'ne gelen öğrenciler memnuniyetini ifade ederek teşekkürlerini iletti.

Okuyan ve okutan şehir Kayseri'de eğitime, öğretime ve bilime dönük proje, destek ve yatırımları ile öncelik gençler olmak üzere vatandaşa hizmetini sürdüren Büyükşehir Belediyesi, bilim alnındaki lokomotif kuruluşu olan Bilim Merkezi'nde meraklı minikleri konuk etmeyi sürdürüyor. Okul gezisi çerçevesinde Bilim Merkezi'ne gelen öğrenciler, yaptıkları etkinlikler ile deneylerle bilimsel konularda farklı ve faydalı bilgiler edinirken, bilim alanındaki çeşitli maddeleri malzemeleri, araç-gereç ve cihazları da yakından tanıma fırsatı buluyor.

"Bu tesisi kuran herkese teşekkür ederim"

Kayseri Bilim Merkezi'ne okuldaki sınıfı ile gelen, heyecanı yüzünden okunan Bilim Merkezi'nin minik ziyaretçilerinden öğrenci Ömer Faruk Babacan, merkezde yeni şeyler gördüğünü, fırtına ile hortumun nasıl oluştuğunu öğrendiklerini dile getirerek, "Bu tesisi kuran herkese teşekkür ederim" ifadelerinde bulundu.

"Çok şanslıyız, bilmediğim birçok şeyi burada öğrendim"

Bilim ve öğrenme meraklısı Aynur Ecem Yıldırım isimli öğrenci ise Bilim Merkezi'nde maddenin dört halini öğrendiklerini, hortum, kasırga ve dünyanın hareketleri gibi doğa olaylarını, insana dair iskelet sistemi gibi bilgileri öğrendiklerini ifade ederek, "Burası çok güzel, böyle etkinlikler yaptırıyorlar. Gezdiriyorlar, eğitim veriyorlar, dünyayı, dünyanın hareketlerini öğretiyorlar, gezegenlerin hareketlerini gösteriyorlar. Bir sürü şeyler var. Biz bundan çok eğlendik. Çok şanslıyız, çok güzel burası, herkese tavsiye ediyorum. Bilmediğim birçok şeyi burada öğrendim, Bilim Merkezi'ne çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Öğretmen Sekmen: "öğrencilerin günlük hayatta, neler başarabileceklerinin adımı oluyor"

Sınıf Öğretmeni Mustafa Sekmen de Bilim Merkezi'nde, öğrencilerin okullarda teorik olarak gördükleri bazı bilgileri pratiğe dökerek, yaparak, yaşayarak öğrenmiş olduklarını vurgulayarak "Bilim Merkezi'nin yapmış olduğu faaliyetler öğrencilerimizin günlük hayatta, neler yapabileceğinin, neler başarabileceklerinin bir adımı oluyor. Bilim Merkezi'nin bu çalışmaları öğrencilerin geleceğine katkı sağlıyor. Bilim Merkezi'ne öğrencilerimizi getirenlere teşekkür ediyoruz. Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu buradaki etkinliklerin öğrencilerimize katkısı çok büyük. Büyükşehir Belediyesi'ne de çok teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

"Buraya gelen arkadaşlarımızın hayallerindeki şeyleri gerçeğe dönüştürmeye yardımcı oluyoruz"

Erciyes Üniversitesi Matematik Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Caner Adaklı ise 'topluma hizmet' dersleri kapsamında gönüllü öğrenci olarak Bilim Merkezi'ne geldiklerini dile getirdi ve "Burada eğitmenlerimiz öncülüğünde atölye çalışmaları ve grup gezileri yapıyoruz. Hem onların bize aktardığı tecrübeleri hem de öğrencilerimizin, buraya gelen arkadaşlarımızın hayallerindeki şeyleri gerçeğe dönüştürmeye yardımcı oluyoruz. Bize öncülük eden eğitmenlerimize ve bize destek veren Büyükşehir Belediyesi'ne de teşekkür ederim" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Etkinlikler, kayseri, Eğitim, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kayseri Bilim Merkezi Öğrencilere Bilim Dolu Deneyimler Sunuyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mehmet Topal, harikalar yarattığı takıma veda etmek zorunda bırakıldı Mehmet Topal, harikalar yarattığı takıma veda etmek zorunda bırakıldı
Şehre inen bir yaban domuzu düğüne daldı Şehre inen bir yaban domuzu düğüne daldı
İtalya nefes kesen gece Serie A’da şampiyon belli oldu İtalya nefes kesen gece! Serie A'da şampiyon belli oldu
Lisenin tuvaletinde arkadaşını sırtından bıçakladı, telefonundaki not korkunç Lisenin tuvaletinde arkadaşını sırtından bıçakladı, telefonundaki not korkunç
İstanbullular dikkat Yıkım başladı, yol 6 gün trafiğe kapalı İstanbullular dikkat! Yıkım başladı, yol 6 gün trafiğe kapalı
PKK’nın fesih kararını tanımadılar: Silahlı mücadeleyi sürdüreceğiz PKK'nın fesih kararını tanımadılar: Silahlı mücadeleyi sürdüreceğiz
Ahmet Kural’dan müjdeli haber Cinsiyeti belli oldu Ahmet Kural'dan müjdeli haber! Cinsiyeti belli oldu
Trump’ın başkanlık varisinden sürpriz çıkış: ABD’nin hakimiyet dönemi sona erdi Trump'ın başkanlık varisinden sürpriz çıkış: ABD'nin hakimiyet dönemi sona erdi
Gözlerden uzak yaşayan Abdullah Gül, gezide ortaya çıktı Gözlerden uzak yaşayan Abdullah Gül, gezide ortaya çıktı
Yeşilçam oyuncusunun ölümünde yeni detay Görgü tanığı cinayet anını anlattı Yeşilçam oyuncusunun ölümünde yeni detay! Görgü tanığı cinayet anını anlattı
İnternet alışverişinde yeni dönem İki önemli değişiklik yapıldı İnternet alışverişinde yeni dönem! İki önemli değişiklik yapıldı

14:21
Gazeteci Sinan Burhan: Bayramdan önce 35 bin mahkum evlerine dönecek
Gazeteci Sinan Burhan: Bayramdan önce 35 bin mahkum evlerine dönecek
13:55
DEM Partili Bakırhan’dan Mehmet Uçum’a “siyasi tutsak“ tepkisi
DEM Partili Bakırhan'dan Mehmet Uçum'a "siyasi tutsak" tepkisi
13:43
Emeklilerin bayram ikramiyelerinde ödeme tarihleri belli oldu
Emeklilerin bayram ikramiyelerinde ödeme tarihleri belli oldu
10:05
5 bin tonluk savaş gemisi Kim’in gözleri önünde düştü
5 bin tonluk savaş gemisi Kim'in gözleri önünde düştü
10:22
Yunan basını faturayı Ergin Ataman’a kesti
Yunan basını faturayı Ergin Ataman'a kesti
10:19
Balık yerine angus kıyıya vurdu
Balık yerine angus kıyıya vurdu
10:16
Kardeşini kurtarmak isterken kendi can verdi
Kardeşini kurtarmak isterken kendi can verdi
10:11
Suudi Arabistan’da 73 yıllık alkol yasağı bitiyor
Suudi Arabistan'da 73 yıllık alkol yasağı bitiyor
10:06
Bomba iddia Evine çağırdığı eskort, Fenerli yıldıza hayatının şokunu yaşattı
Bomba iddia! Evine çağırdığı eskort, Fenerli yıldıza hayatının şokunu yaşattı
09:49
Kimse yüzüne bakmıyor ama ölüm hariç her derde deva
Kimse yüzüne bakmıyor ama ölüm hariç her derde deva!
09:30
Rıza Kocaoğlu’nun hapis cezası aldığı duruşmaya neden katılamadığı belli oldu
Rıza Kocaoğlu'nun hapis cezası aldığı duruşmaya neden katılamadığı belli oldu
09:29
Merkez Bankası bu gece duyurdu Oranlar değişti
Merkez Bankası bu gece duyurdu! Oranlar değişti
09:15
Fenerbahçe Beko’nun rakibi Monaco
Fenerbahçe Beko'nun rakibi Monaco
09:14
İnternet alışverişinde yeni dönem İki önemli değişiklik yapıldı
İnternet alışverişinde yeni dönem! İki önemli değişiklik yapıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2025 14:37:32. #7.13#
SON DAKİKA: Kayseri Bilim Merkezi Öğrencilere Bilim Dolu Deneyimler Sunuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.