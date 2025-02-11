Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, Çiftçilere Destek Sözü Verdi - Son Dakika
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, Çiftçilere Destek Sözü Verdi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, Çiftçilere Destek Sözü Verdi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, tarım ve hayvancılığa verdiği desteklerle dikkat çekti. Başkan Büyükkılıç, çiftçilerle gerçekleştirdiği görüşmelerde, tarım sektörünün gelişmesi için işbirliği yapacaklarını vurguladı.

11.02.2025 12:47  Güncelleme: 12:48
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Tarım ve Orman İl Müdürü Bülent Saklav, Kocasinan Ziraat Odası Başkanı Abdulkadir Güneş ve Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Gökhan Gürek'i makamında ağırladı. Başkan Büyükkılıç, "Her zaman olduğu gibi çiftçimizin yanındayız" dedi.

Kayseri'ye tarım ve hayvancılık alanında yaklaşık 6 yılda 783 milyon TL'nin üzerinde yatırım gerçekleştirerek, üreticinin dostu olan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, çiftçilerin her zaman yanında yer almaya devam ediyor. Çiftçi temsilcileri ile sık sık bir araya gelen Başkan Büyükkılıç; bu kapsamda Tarım ve Orman İl Müdürü Bülent Saklav, Kocasinan Ziraat Odası Başkanı Abdulkadir Güneş ve Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Gökhan Gürek'i büyükşehir belediyesinde ağırladı. Başkanlık makamında gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Büyükkılıç; "Tarım sektörümüzün gelişmesi ve üreticilerimizin daha güçlü bir geleceğe adım atabilmesi için birlikte yapacağımız çalışmalar konusunda fikir alışverişinde bulunduk" dedi. Kayseri'nin ticaret ve sanayinin yanında tarım ve hayvancılıkta da ön plana çıkan bir şehir olmaya devam ettiğine dikkat çeken Başkan Büyükkılıç, "Her zaman olduğu gibi çiftçimizin yanındayız. Kayseri'mizi daha iyi bir noktaya taşımak için el birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu. Tarım ve Orman İl Müdürü Bülent Saklav ise 81 il içerisinde Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin tarım ve hayvancılığa en çok destek veren belediye olduğunu belirterek, "Hem çiftçilerimiz adına hem de şahsım ve kurumum adına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Çiftçi temsilcileri de Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'a, tarım ve hayvancılığa verdiği desteklerden dolayı teşekkür ettiler. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, Çiftçilere Destek Sözü Verdi - Son Dakika

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