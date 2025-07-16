Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, Kafkas Derneği\'ni Ziyaret Etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar ve AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan ile birlikte Kayseri Kafkas Derneği'ni ziyaret ederek, istişare kültürünü vurguladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, şehirdeki birlik, beraberlik ve kültürel zenginliği pekiştirme vizyonu doğrultusunda sivil toplum kuruluşlarıyla buluşmayı sürdürüyor. Bu kapsamda, Başkan Büyükkılıç, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Kayseri Milletvekili Hulusi Akar ile AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan ile birlikte Kayseri Kafkas Derneği'ni ziyaret etti.

Ziyarette Dernek Başkanı Doç. Dr. Ümit Harun Akkaya ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelen Başkan Büyükkılıç, Kayseri'nin kültürel mozaiğinde önemli yere sahip Çerkes toplumunun şehre kattığı değere dikkat çekti.

"Çerkes kardeşlerimiz, bu kadim şehrin kültürel zenginliğine renk katan en önemli unsurlardan biri. Her zaman büyük bir sevgi, saygı ve kardeşlik içinde Kayseri'mizde keyifle yaşıyoruz" diyen Büyükkılıç, ortak akıl ve uyum içerisinde şehrin tüm kesimleriyle istişare etmeye devam edeceklerini ifade etti.

Ziyaret sırasında Kayseri Kafkas Derneği'nin yürüttüğü projeler ve gelecek dönem planlamaları hakkında Başkan Büyükkılıç ve beraberindeki heyete detaylı bilgi verildi. Dernek Başkanı Akkaya ise nazik ziyaretleri dolayısıyla Başkan Büyükkılıç, Akar ve Okandan'a teşekkür etti. - KAYSERİ