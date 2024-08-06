Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Depreme Hazırlık Çalışmalarını Değerlendirdi

Yerel

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; depreme hazırlık noktasında bilim insanları ile gerekli değerlendirmeleri yaptıklarını ifade ederek, "Önümüze bakıyoruz, işimize bakıyoruz. Spekülasyonlara kulaklarımızı tıkıyoruz. Tedirgin olmayı gerektirecek bir şey yok" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; kenti depremlere karşı dirençli hale getirme çalışmaları kapsamında yaptığı açıklamada, "Bizim amacımız mikro bölgeleme çalışma yaptırmak suretiyle 2 milyon metrekarelik bir alanı içeriyor. Geçenlerde de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız ile görüşmeler sırasında bu çalışmaya devam kararını söylemişti. Biz çalışma yapıyoruz, bu arada MTA çalışma yapıyor" dedi. Bilim insanlarının çalışmaları ile ilgili raporlar çıkmadan, vatandaşların zihnini bulandırılacak açıklamalar yapıldığını anımsatan Başkan Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü;

"Depreme hazırlık bağlamında, depremle ilgili konularda çalışmalar yapılıyor, daha ürünler tam ortaya çıkmadan en çok yapılan şey spekülasyon, insanları tedirgin etmeye gerek yok. Kayseri'mizde Erciyes gibi değerimiz, nimetimiz var. Bunu değerlendirmesi gereken boyutlar var, bunun karar vericisi bizler değiliz, bilim adamlarının yapmış olduğu çalışmaların ucundan tutarak, daha sonuca ulaşmamış, yorumlar yapılmamış, değerlendirmeler, raporlar çıkmamış şekliyle kamuoyunun zihnini bulandırmanın manası yok. Kayseri'mizde deprem açısından dikkat etmemiz gereken ve önlemler bağlamında çalışmalar yapmamız gerektiğini bildiğimiz güzel şehrimiz, çok şükür tedirgin olacak bir şey değil. Bu sınavı kısmen verdik, dolayısıyla 6 Şubat depremleri sonrası Kayseri'mizde özellikle 2000 yılı sonrası yapılan yapılarla ilgili deprem yönetmenliğine uygun olarak yapılmış olmalarından dolayı ciddi manada sıkıntı olmaması bizi rahatlatıyor ama bu rahatlık bizi rehavete sürüklemez."

Depreme hazırlık noktasında bilim insanları ile gerekli değerlendirmeleri yaptıklarını ifade eden Büyükkılıç; "Biz Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak, MTA ile Çevre, Şehircilik Bakanlığımız ile bilim adamlarıyla birlikte gerekli değerlendirmeleri yapıyoruz. Önümüze bakıyoruz, işimize bakıyoruz. Spekülasyonlara kulaklarımızı tıkıyoruz. Tedirgin olmayı gerektirecek bir şey de yok diye buradan değerlendirme yapıyoruz" dedi. Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi'nde geçmiş yıllarda yapmış oldukları Deprem Araştırma Laboratuvarı sayesinde de yüzlerce makale yazıldığını ve onlarca doktora yapan öğrenci ve öğretim üyelerinin yetiştiğini hatırlattı. - KAYSERİ