Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu\'nu misafir etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ATO Congresium'daki 'Mehmet Akif Ersoy Günleri' etkinliğinde Büyükşehir Belediyesi standında Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nu misafir etti.

ATO Congresium'da düzenlenen Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günleri'ne katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm ile birlikte Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nu ağırladı. Bakan Uraloğlu, Başkan Büyükkılıç'ın Kayseri'de başarılı hizmetler yaptığını ifade ederek; "Allah muvaffak etsin, Kayseri'de başarılı hizmetlerinizi takip ediyoruz. Kayseri Türkiye'mizin gururu, yeni bir terminal yaptık, Büyükşehir Belediyemizin güzel iş birliği var, bütün alanlarda Büyükşehir Belediyemiz ile güzel çalışıyoruz" diye konuştu. 8 milyon yolcuya hizmet vermesi hedeflenen ve yapımı hızla devam eden Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası'nda son rötuşların yapıldığını belirten Uraloğlu, "Terminalimizde de son rötuşları yapıyoruz, önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanımızın katılımıyla güzel bir açılış yapmış olacağız. Kayseri'mize şimdiden hayırlı, uğurlu olsun" dedi. Başkan Büyükkılıç da yeni havalimanının Kayseri'ye yakıştığını vurgulayarak, "Bakanımıza standımıza hoş geldiniz, şeref verdiniz diyoruz. Havaalanı terminal binamızın ufak tefek rötuşları sonrası cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle açılacak konumda olması bizleri keyiflendiriyor. Kayseri'ye yakıştı, Cumhurbaşkanımızın, bakanlarımızın ellerine sağlık, Allah razı olsun, minnet duyuyor, teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. Stantlarda gençlerle buluşan Başkan Büyükkılıç, burada açıklamalarda bulunarak, "Biriz, beraberiz hep beraber Kayseri'yiz" dedi.

Kayseri'nin genç dostu bir şehir olduğuna vurgu yapan Büyükkılıç, "Gençlerimize özellikle teşekkür ediyoruz. Burada bizi yalnız bırakmadılar. Cumhurbaşkanımızı dinlediler aynı zamanda standımızı da ziyaret ettiler. Dolayısıyla Kayseri'mizin de tatlarını paylaştılar. Biz bu gençlere ne yapsak az diyoruz. Onlara her türlü fırsatı, imkanı veren bir şehir olarak, Sayın Cumhurbaşkanımızın elinden öğrenci dostu şehir ödüllerini alarak durmak yok, koşmaya devam" şeklinde konuştu. - KAYSERİ