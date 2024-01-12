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Başkan Büyükkılıç, yeni yol projesinde incelemelerde bulundu - Son Dakika
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Başkan Büyükkılıç, yeni yol projesinde incelemelerde bulundu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Organize Sanayi Bölgesi'ni Talas ilçesine bağlayan ve Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'ndan Mehmet Özhaseki Bulvarı'na doğrudan ulaşım imkanı sunan yolda incelemelerde bulundu. Başkan Büyükkılıç, 3 kilometreye yakın olan bu yolun maliyetinin 75 milyon TL olduğunu belirterek, Kayseri'ye hayırlı olmasını diledi.

Başkan Büyükkılıç, yeni yol projesinde incelemelerde bulundu
12.01.2024 - 10:30,
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Organize Sanayi Bölgesi'ni Talas ilçesine bağlayan ve Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'ndan Mehmet Özhaseki Bulvarı'na doğrudan ulaşım imkanı sunan yolda incelemelerde bulundu. Başkan Büyükkılıç, "3 kilometreye yakın olan bu yolun maliyeti 75 milyon TL. Kayseri'mize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde vatandaşlara konforlu ve güvenli bir ulaşım hizmeti sunmak amacıyla yatırımlarını sürdürürken, Başkan Büyükkılıç da çalışmaları devam eden ve tamamlanarak trafiğe açılan yeni yol projelerini yakından takip ediyor. Bu çerçevede Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Organize Sanayi Bölgesi'ni Fatih Sultan Mehmet Bulvarı ile Mehmet Özhaseki Bulvarı üzerinden Talas ilçesine bağlayan 15 Temmuz Bulvarı üzerinde incelemelerde bulundu. İncelemeleri esnasında Başkan Büyükkılıç'a Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, Genel Sekreter Yardımcıları Hamdi Elcuman ve Ali Hasdal da eşlik etti. 15 Temmuz Bulvarı'nın Hacılar yolu olarak bilinen Eğribucak Caddesi'nden Eskişehir Bağları bölgesine giriş yaptığı kesiminde incelemelerde bulunan Büyükkılıç, geçtiğimiz günlerde trafiğe açılan yolun son durumu hakkında Genel Sekreter Yardımcısı Ali Hasdal'dan da bilgi aldı. Başkan Büyükkılıç, incelemelerinin ardından açıklamalarda bulunarak, "Cenab-ı Allah'a şükürler olsun bir hizmetimizi daha Kayseri'mizin ana arterlerini çoğaltma anlayışı içerisinde hayata geçirdik" dedi. Otoban gibi alternatif bir yol yapıldığını belirten Büyükkılıç, "Hatırlanacağı üzere Hacılar yolumuzdan başlayıp HES Kablo'nun altından gelen Eskişehir Bağları üzerinden taşkın kanala ve Çay Bağları'na doğru ulaşan, özellikle Organize Sanayimizden gelecek olan 15 Temmuz Bulvarı'mızın üzerinden vatandaşlarımızın rahatlıkla kullanacağı alternatif bir yol, otoban gibi yol. İki şeritten dört şeritli, asfaltı yapıldı, altyapı hizmetleri, kanalı, aydınlatması, suyu ve doğal gaz hizmetleriyle birlikte hayata geçirildi" diye konuştu. Başkan Büyükkılıç, yaklaşık 3 kilometre uzunluğundaki yolun toplam maliyetinin 75 milyon TL olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"Burada yolların indirilmesi ve genişletilmesi çalışmaları yapıldı. 3 kilometreye yakın olan bu yolun maliyeti 75 milyon lira, tüm imalatlarıyla birlikte. Kayseri'mize hayırlı uğurlu olsun diyor bir kez daha uyarıyoruz; surat yapmayalım, yollarımızın kalitesini biliyoruz. Siz bizi takdir ediyorsunuz ama biz sizi çok seviyoruz." - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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