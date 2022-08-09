Sultan Hanı da turizme kazandırılacak - Son Dakika
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Sultan Hanı da turizme kazandırılacak

09.08.2022 14:24
Sultan Hanı da turizme kazandırılacak

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile birlikte Bünyan'da yer alan Selçuklu eseri Sultan Hanı'nda incelemelerde bulunarak, tarihi hanın yakın zamanda turizme kazandırılacağını söyledi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile birlikte Bünyan'da yer alan Selçuklu eseri Sultan Hanı'nda incelemelerde bulunarak, tarihi hanın yakın zamanda turizme kazandırılacağını söyledi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç liderliğindeki Büyükşehir Belediyesi, Bünyan ilçesinde bulunan ve Sultan I. Alaeddin Keykubad tarafından 1232-1236 yıllarında inşa ettirilen Sultan Han için kolları sıvadı. Daha önce mimarisi bozulmadan vakfiyesi günümüze kadar ulaşan tek kervansaray olan Karatay Han'ı tanıtmak için talimatlar veren Başkan Büyükkılıç, bu kez de Bünyan'ın önemli tarihi eserlerinden Sultan Han'da inceleme yaparak, Vali Gökmen Çiçek ile yapılacak çalışmaları değerlendirdi. Birliğin, beraberliğin bereketini hep beraber yaşadıklarını ifade ederek, Sultan Han'ını sahipleneceklerini ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, "Kayseri'mizde Sultan Han gibi bir değerimizi, inşallah Kayserili hemşehrilerimizin ve buraya gelecek dostlarımızın hizmetine sunmak, KAYTUR marifetiyle en güzel hizmetleri vermek suretiyle tarihe saygı anlayışı içerisinde burayı sahiplenmeyi sağlamak bizim için olmazsa olmaz haline geldi" dedi. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ise; "Bizler Kayseri Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi olarak birlikte el ele, omuz omuza çalışmaya devam ediyoruz. Biz Büyükşehir Belediye Başkanımızla birlikte bu şehrin kültürel, turizm değerlerini ayağa kaldırmak için söz verdik ve Kayserililere de bunu deklare ettik" dedi. Vali Çiçek, kısa süre sonra Kayserililerin hizmetinde 1200'lü yıllarda yapılmış bu hanın halkın hizmetinde olacağını ve şimdiden çok heyecanlandığını söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'a teşekkür ederek konuşmalarını sürdüren Vali Çiçek; "Gerçekten birçok hizmeti olmuştur, Büyükşehir'in birçok çalışması olmuştur, ama bu benim için çok özel. Çünkü ben şuna inanıyorum, tarihine, ecdada saygı göstermek bu milletin birinci görevi ve burada çok büyük bir tarih yatıyor, muhteşem bir eser burada duruyor. Bunu Kayserililerin, hizmetine açmamız lazım. Bir tek gencimizin bile burayı görmemesine tahammülümüz yok. İnşallah çok yakın zamanda burası Kayserili gençlerle dolar taşar" diye konuştu.

Öte yandan, Başkan Büyükkılıç, geçtiğimiz haftalarda Bünyan'da bulunan ve 1240 yılında Selçuklu Veziri Celalettin Karatay tarafından yaptırılan Karatay Hanı Kervansarayı'nda da incelemelerde bulunmuş, tarihi mekanın turizme kazandırılması için çalışacaklarını ifade etmişti. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

Memduh Büyükkılıç, Gökmen Çiçek, Selçuklu, Kayseri, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sultan Hanı da turizme kazandırılacak - Son Dakika

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