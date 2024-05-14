Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayserili çiftçilerin 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü\'nü kutladı

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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri'nin tarımın da merkezi haline gelme yolunda emin adımlarla ilerlediğini kaydederek Kayserili çiftçilerin 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nü kutladı.

Yediden yetmişe tüm Kayserililerin altyapıdan ulaşıma, eğitimden sağlığa, kültür sanattan spora, sağlıktan turizme her türlü alanda etkin ve kaliteli hizmetle buluşması için gece gündüz demeden ekibiyle birlikte gayret gösteren Başkan Büyükkılıç, yerel yönetimin sınırlarını zorlayarak Kayseri'yi her alanda hamle yapan bir kent haline getirecek hizmetlerine devam ediyor.

Bu kapsamda, her alanda olduğu gibi tarım ve hayvancılık alanında da geride kalan 5 yıllık sürede çiftçinin ve üreticinin daima yanında yer alan Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, bu alanda sağladığı desteklerle takdir topluyor.

Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Anadolu'nun parlayan yıldızı Kayseri'nin tarım ve hayvancılığın da merkezi olması için elleri emek kokan çiftçilere hep destek, tam destek vereceklerini vurguladı.

Başkan Büyükkılıç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak tarım ve hayvancılık alanında geride kalan 5 yılı aşkın dönemde yaklaşık 500 milyon TL'lik destek sunduklarını ifade ederek, "Şehrimizin ve ülkemizin yüz akı, başımızın tacı çiftçilerimizin en güçlü destekçisi olan bir büyükşehir olarak Türkiye'ye örnek oluyoruz. Elleri emek kokan çiftçilerimizin dağ gibi arkalarında durarak onlara güven veriyor, üretime, ülke ekonomisine katkı sağlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Çiftçilerimiz yeter ki üretsinler, biz el ele, gönül gönle şehrimizi kalkındırmak, tarımın ve hayvancılığın merkezi yapmak için sonuna kadar varız" diye konuştu.

Kayseri'nin, Türkiye'de en çok üretimi yapılan tarımsal ürünlerin yetiştirilmesinde ilk ondaki ürün sayısını 18'e yükseltirken, 3 ürün üretiminde de Türkiye 1'incisi olduğunu hatırlatan Büyükkılıç, "Bu üreten ve çalışan her bir Kayserilinin başarısı. Yeni 5 yılda da var gücümüzle çiftçimizin ve üreticimizin yanında yer almaya, üretimin her aşamasına büyükşehir olarak katkı sağlamaya devam edeceğiz. Bu vesile ile emek ve alın teri ile şehrimizi ve ülkemizi kalkındıran çiftçilerimizin 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nü tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ