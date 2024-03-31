Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç Oyunu Kullandı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Dr. Memduh Büyükkılıç, eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç ve torunu Kerem ile birlikte Erenköy Mahallesi'ndeki Özkar Eğitim Uygulama Okulu ve İş Eğitim Merkezi'nde sandık başına giderek oyunu kullandı. Başkan Büyükkılıç, "Allah'ın izniyle biz daha yorulmadık, çalışmaya, koşmaya devam diyoruz. Çok şükür huzur ortamında oylarımızı verdik. Allah hayırlı, uğurlu eylesin diyorum" dedi.
Başkan Büyükkılıç, eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç birlikte Özkar Eğitim Uygulama Okulu ve İş Eğitim Merkezi'nde oyunu kullandı. Okulun bahçesinde vatandaşlarla selamlaşan Başkan Büyükkılıç, daha sonra oy kullanacağı 1137 numaralı sandığın bulunduğu sınıfa geçti. Sandık görevlilerine kolaylıklar dileyen Büyükkılıç, seçimlerin hayırlı, uğurlu olmasını dileyerek torunu 3 yaşındaki Kerem ile birlikte oyunu sandığa attı. Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç ile birlikte oyunu kullandıktan sonra okul önünde açıklamalarda bulundu. Büyükkılıç, basın mensuplarına kolaylıklar dileyerek, "Sizlere de hoş geldiniz diyorum, sizlere de kolay gelsin. Biz koşturduk ama siz de bizim peşimizden koşmak durumunda kaldınız, yoruldunuz diye biliyorum ama Allah'ın izniyle biz daha yorulmadık, çalışmaya, koşmaya devam diyoruz" dedi. Kayseri'de seviyeli şekilde bir seçim kampanyası süreci yaşandığını belirten Başkan Büyükkılıç, "Kayseri'mizde olumsuz hiçbir yaklaşım söz konusu olmadı. Çünkü Kayseri huzur şehri, toplum içerisinde her zaman birbirimize ihtiyacımız olacak. O anlayış içerisinde insanlara hiçbir zaman saygısız şekilde davranmadan yol almaya devam edeceğiz. Saygıda kusur etmeyeceğiz. Bugünde hava çok güzel, Erciyes'imizin eteğinde manzarasını seyrederek oylarımızı kullandık. Hiçbir sıkıntı yok, çok şükür huzur ortamında oylarımızı verdik. Allah hayırlı, uğurlu eylesin diyorum. Cenab-ı Allah inşallah vatanına, milletine, devletine, bayrağına bağlı yaşamayı ve bu anlayışta da bu duygulara sahip çıkmayı her zaman bizlere nasip eylesin" şeklinde konuştu. Büyükkılıç, millet iradesine saygı vurgusu yaparak, "Akşam milletin ortaya çıkan kararına saygı duyacağız. Ona göre herkes yoluna devam edecek. Yalnız benim bir önerim var, mutlaka vatandaşlarımız daha erken saatlerdeyiz. Saat 5'e kadar her ne kadar oy kullanma süreci var ise de bir an evvel gelsinler, oylarını kullansınlar. Vatandaşlık görevini yapsınlar. Demokrasi sandıkla, her zaman anılır. Bu bizim olmazsa olmazımız. Çıkacak iradeye de zaten herkes saygı duyar, millet iradesi bizim irademizdir. Saygılar sunuyorum" ifadelerini kullandı. Başkan Büyükkılıç'ın eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç ise "Hayırlı sabahlar herkese. Bilindiği gibi bir seçim sürecini de bugün noktalıyoruz. İnşallah bu seçimin hem ülkemiz için hem de şehrimiz için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Durmak yok koşmaya devam" diye konuştu.
Sandık başında Başkan Büyükkılıç ve eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç'a, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Şaban Çopuroğlu, Murat Cahid Cıngı, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, AK Parti Kayseri İl Kadın Kolları Başkanı Meral Koşar ile teşkilat mensupları eşlik etti. - KAYSERİ
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