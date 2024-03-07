Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Endonezya Büyükelçisini Ağırladı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Endonezya Büyükelçisi Achmad Rizal Purnama'yı makamında ağırladı. Başkan Büyükkılıç, sanayi, ticaret, jeotermal ve sağlık alanlarında yapılan çalışmaları anlatırken, Büyükelçi Purnama da Kayseri ile ekonomi alanında iş birliğini arttırmak istediklerini belirtti.
Başkan Büyükkılıç, bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Kayseri'ye gelen Endonezya Büyükelçisi Achmad Rizal Purnama'yı, Büyükşehir Belediyesi Başkanlık giriş kapısında çiçeklerle karşıladı. Ziyarette, Endonezya Büyükelçisi Achmad Rizal Purnama'ya AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler de eşlik etti.
Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Endonezya Büyükelçisi Achmad Rizal Purnama'ya fuaye alanında dünya paleontoloji tarihine ışık tutan 7,5 milyon yıllık fosillerin ayaklandırma çalışmalarının yer aldığı sergiyi gezdirerek, çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Sergi gezisinin ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükelçi Purnama ile birlikte başkanlık makamına geçti.
Başkan Büyükkılıç, kentte yapılan hizmet ve yatırımlar hakkında bilgiler vererek, "Kayseri iki tıp fakültesi yer alan ve covid 19 aşısını bulan bir şehirdir. 800 yıl önce Gevher Nesibe Tıp Fakültesi ilk kurulan fakülte olarak bilinir. Kayseri, geçmişten beri sağlığın merkezidir. O açıdan sağlık turizmi, termal turizm ve kayak turizmi çok önem arz etmektedir" dedi.
Başkan Büyükkılıç'a Endonezya hakkında bilgiler aktaran ve iki ülke arasındaki ticaret hacminin arttırılmak istendiğini belirten AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler de "Önümüzdeki dönemde ticaret hacmimizi arttırmak istiyoruz. Büyükelçimiz de bu konu da çok ısrarlı. Kayseri de ticaretin yapılacağı yer" dedi.
Kayseri'de olmaktan çok mutlu olduğunu dile getiren Endonezya Büyükelçisi Achmad Rizal Purnama, misafirperverlikleri için Büyükkılıç'a teşekkür etti. Purnama, "Bu güzel ülke ile ekonomik iş birliğini arttırmak istiyoruz. Bu özellikle hedefleniyor. Türkiye ve Endonezya arasında ticaretin artması için çabalıyoruz. Şuanda bizim ticaretimiz 2,3 milyar dolar olarak görülüyor. Kayseri ile 21 milyon dolar şuanda. Bunu arttırmak lazım" şeklinde konuştu.
Kayseri'de olmaktan dolayı mutlu olduklarını belirten Büyükelçi Purnama, kentte sanayi, ticaret, jeotermal ve sağlık gibi sektörlerde geziler ve incelemeler yapacaklarını ifade etti.
"Ticaretin temeli burada atılmış"
Büyükelçi Purnama'ya Kültepe Kaniş-Karum kazılarında çıkarılan kil tabletlerin birebir örneklerinden hediye eden ve tabletlerin içeriğine dair bilgiler veren Başkan Büyükkılıç, "Asurlular döneminden beri ticaretin yasaları Kayseri'de yazıldı. Kazılardan çıkan tabletler bunlar. Ticaretin temeli burada atılmış. Sosyal içerikli anlaşmalar da var" diye konuştu.
Turizm merkezi Erciyes'te jeotermal su bulunduğu da ifade edilen görüşmede Büyükelçi Purnama, Kayseri ile Endonezya arasında ticari ilişkilerin geliştirilmesi doğrultusunda iş birliği yapmak istediklerini söyleyerek, jeotermal enerji ve diğer çeşitli sektörlerde yatırım yapmak istediklerini dile getirdi.
Ziyarette, değişik medeniyetlere ev sahipliği yapan Kayseri'nin tarihi ve turistik değerlerinin anlatıldığı 'Zenginlikler Şehri Kayseri' videosu da izletildi.
Ayrıca ziyarette büyükelçi ve beraberindeki konuklara, Kayseri mutfağından pastırma, katmer ve gilaburu suyu gibi yiyecek ve içecekler de ikram edildi. - KAYSERİ
Son Dakika › Yerel › Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Endonezya Büyükelçisini Ağırladı - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Projesi açılış töreninde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'nu eleştirerek, İstanbul'un trafik sorununu ve ulaşım projelerini konuştu. Ayrıca, yeni projelerin hayata geçirileceğini ve İstanbul'un yapı stokunun yenileneceğini belirtti. Erdoğan, sosyal medya belediyeciliğinin kullanım tarihinin yakında sona ereceğini söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "İstanbul'a hizmet sorumluluğu, yarı zamanlı yapılacak bir iş değildir.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, gelecek 5 yıllık dönemde hayata geçirilecek projelerini düzenlenen toplantı ile açıkladı.
Yeniden Refah Partisi Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı Vehbi Orakçı, Haberler.com yayınında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında ses getirecek bir iddiada bulundu. Orakçı, İmamoğlu'nun AK Parti'ye geçmek için kendisinden yardım istediğini öne sürdü.
AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, CHP'li belediyenin Kırşehir'deki 5 yılını değerlendirdi ve belediyenin AK Parti döneminde başlatılan projeleri tamamlayamadığını belirtti.
İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Cem Karakeçili, partisinden istifa ettiğini açıkladı. Karakeçili, partinin genel başkanı Meral Akşener'in yanlış kararlar aldığını ve parti içindeki demokratik sürecin bozulduğunu belirtti. Karakeçili, İYİ Parti'nin üzerine oynanan bir oyun ve yapılan bir operasyon olduğunu ifade etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sirkeci- Kazlıçeşme Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi'nin açılış töreninde konuştu. Törene davet edilip edilmediği hafta boyunca çeşitli tartışmalara konu olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik dikkat çeken sözler sarf eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "5 yıl boşa geçti. Murat Kurum kardeşimizin şehrin emanetini devralmasıyla projelerimiz daha da hızlanacak. Şu anda İstanbul'da bulunan bu zat veya zevat böyle bir imkana sahip değil" dedi.
CHP Hopa Belediye Başkan Adayı Utku Cihan, aday ve proje tanıtım toplantısı düzenledi. Cihan, belediyeleri borçla bırakmayacaklarını ve daha iyilerini yapacaklarını söyledi. Projeleri arasında tır parkları, kent konseyi ve mahalle meclisleri yer alıyor.
SAGEM (Selçuklu Aile Gelişim Merkezi) İlçe Sakinlerine Hizmet Vermeye Başladı
Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak mahalli idareler seçimi öncesinde seçim çalışmaları çerçevesinde 6 mahallede vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Öztürk, kırsal mahallelerde gerçekleştirdiği ziyaretlerde vatandaşlarla sorunları dinleyerek, projeler hakkında bilgi verdi.
Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, gelecek dönem için üç projesini açıkladı. Toplantıda, Cumhuriyet'in 100. yılında partiye yeni katılan 100 üyeye parti rozeti takıldı. Belediye Meclis Üyeleri adayları ve İl Genel Meclis Üyesi adayları tanıtıldı.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, CHP Efes Selçuk İlçe Örgütü, İlçe Başkanı İpek Onbaşıoğlu, meclis üyesi adayları, ilçe yönetimi, kadın ve gençlik kolları ile bir araya geldi. Tugay, Selçuk'ta yenilenmiş bir belediyecilik anlayışıyla hizmet vereceklerini belirtti.
Sizin düşünceleriniz neler ?