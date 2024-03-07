Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Endonezya Büyükelçisini Ağırladı - Son Dakika
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Endonezya Büyükelçisini Ağırladı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Endonezya Büyükelçisini Ağırladı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Endonezya Büyükelçisi Achmad Rizal Purnama'yı makamında ağırladı. Başkan Büyükkılıç, sanayi, ticaret, jeotermal ve sağlık alanlarında yapılan çalışmaları anlatırken, Büyükelçi Purnama da Kayseri ile ekonomi alanında iş birliğini arttırmak istediklerini belirtti.

07.03.2024 13:44  Güncelleme: 13:46
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Endonezya Büyükelçisi Achmad Rizal Purnama'yı makamında ağırladı. Başkan Büyükkılıç, sanayi, ticaret, jeotermal ve sağlık alanlarında yapılan çalışmaları anlatırken, Büyükelçi Purnama da Kayseri ile ekonomi alanında iş birliğini arttırmak istediklerini belirtti.

Başkan Büyükkılıç, bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Kayseri'ye gelen Endonezya Büyükelçisi Achmad Rizal Purnama'yı, Büyükşehir Belediyesi Başkanlık giriş kapısında çiçeklerle karşıladı. Ziyarette, Endonezya Büyükelçisi Achmad Rizal Purnama'ya AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler de eşlik etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Endonezya Büyükelçisi Achmad Rizal Purnama'ya fuaye alanında dünya paleontoloji tarihine ışık tutan 7,5 milyon yıllık fosillerin ayaklandırma çalışmalarının yer aldığı sergiyi gezdirerek, çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Sergi gezisinin ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükelçi Purnama ile birlikte başkanlık makamına geçti.

Başkan Büyükkılıç, kentte yapılan hizmet ve yatırımlar hakkında bilgiler vererek, "Kayseri iki tıp fakültesi yer alan ve covid 19 aşısını bulan bir şehirdir. 800 yıl önce Gevher Nesibe Tıp Fakültesi ilk kurulan fakülte olarak bilinir. Kayseri, geçmişten beri sağlığın merkezidir. O açıdan sağlık turizmi, termal turizm ve kayak turizmi çok önem arz etmektedir" dedi.

Başkan Büyükkılıç'a Endonezya hakkında bilgiler aktaran ve iki ülke arasındaki ticaret hacminin arttırılmak istendiğini belirten AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler de "Önümüzdeki dönemde ticaret hacmimizi arttırmak istiyoruz. Büyükelçimiz de bu konu da çok ısrarlı. Kayseri de ticaretin yapılacağı yer" dedi.

Kayseri'de olmaktan çok mutlu olduğunu dile getiren Endonezya Büyükelçisi Achmad Rizal Purnama, misafirperverlikleri için Büyükkılıç'a teşekkür etti. Purnama, "Bu güzel ülke ile ekonomik iş birliğini arttırmak istiyoruz. Bu özellikle hedefleniyor. Türkiye ve Endonezya arasında ticaretin artması için çabalıyoruz. Şuanda bizim ticaretimiz 2,3 milyar dolar olarak görülüyor. Kayseri ile 21 milyon dolar şuanda. Bunu arttırmak lazım" şeklinde konuştu.

Kayseri'de olmaktan dolayı mutlu olduklarını belirten Büyükelçi Purnama, kentte sanayi, ticaret, jeotermal ve sağlık gibi sektörlerde geziler ve incelemeler yapacaklarını ifade etti.

"Ticaretin temeli burada atılmış"

Büyükelçi Purnama'ya Kültepe Kaniş-Karum kazılarında çıkarılan kil tabletlerin birebir örneklerinden hediye eden ve tabletlerin içeriğine dair bilgiler veren Başkan Büyükkılıç, "Asurlular döneminden beri ticaretin yasaları Kayseri'de yazıldı. Kazılardan çıkan tabletler bunlar. Ticaretin temeli burada atılmış. Sosyal içerikli anlaşmalar da var" diye konuştu.

Turizm merkezi Erciyes'te jeotermal su bulunduğu da ifade edilen görüşmede Büyükelçi Purnama, Kayseri ile Endonezya arasında ticari ilişkilerin geliştirilmesi doğrultusunda iş birliği yapmak istediklerini söyleyerek, jeotermal enerji ve diğer çeşitli sektörlerde yatırım yapmak istediklerini dile getirdi.

Ziyarette, değişik medeniyetlere ev sahipliği yapan Kayseri'nin tarihi ve turistik değerlerinin anlatıldığı 'Zenginlikler Şehri Kayseri' videosu da izletildi.

Ayrıca ziyarette büyükelçi ve beraberindeki konuklara, Kayseri mutfağından pastırma, katmer ve gilaburu suyu gibi yiyecek ve içecekler de ikram edildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Endonezya Büyükelçisini Ağırladı - Son Dakika

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