Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Erciyes\'teki Esnafları Ziyaret Etti

Yerel

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç; Erciyes'te esnafları ziyaret etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erciyes Kayak Merkezi'ndeki esnaflarla buluşarak onlarla sohbet etti, esnafa bereketli kazançlar temennisinde bulundu. Dünyanın en önemli kayak merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi'ndeki esnafı ziyaret eden Büyükkılıç, " Türkiye'mizin incisi Erciyes'imizde bulunan esnaflarımızı ziyaret ederek, hatırlarını sorduk. Helalinden alın teriyle rızkını kazanan tüm esnaflarımıza bereketli kazançlar dilerim" dedi.

Ziyaretten memnuniyet duyduklarını ifade eden esnaf ise Başkan Büyükkılıç'a kendilerine yönelik sürekli gerçekleştirdiği ziyaretler ve yaptığı hizmetler dolayısıyla teşekkür etti. - KAYSERİ