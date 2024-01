Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü\'nde basın mensuplarıyla buluştu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kentte görev yapan basın mensupları ile buluştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla düzenlenen programda, Kayseri'de fedakarca görev yapan yaygın ve yerel basın çalışanlarıyla bir araya gelerek, birliğin, beraberliğin ve dayanışmanın güzel örneklerinden birini sergiledi. Programa Başkan Büyükkılıç'ın yanı sıra Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, genel sekreter yardımcıları, daire başkanları, genel müdürler ve gazeteciler katıldı. Tek tek masaları gezen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, gazetecilerle sohbet ederek, bu özel günlerini bir kez daha kutladı. Programda, kentte görev yapan yaygın ve yerel basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik ederek sözlerine başlayan Başkan Büyükkılıç, yaptıkları çalışmaları birebir kamuoyuyla paylaşan basın mensuplarına teşekkür ederek, şehrine sevdalı gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

"16 ilçe belediye başkanı kardeşimizle el ele"

Kayseri'nin, büyükşehirlerin konforunu yaşatan bir şehir olduğunu vurgulayan Büyükkılıç; "Allah'a şükürler olsun Kayseri'miz gerçekten huzur şehri. Kayseri'miz büyükşehirlerin konforunu yaşatan, büyükşehirlerin sıkıntısını en az yaşatan, hepimizin sahipleneceği, gurur duyacağı, yaşamaktan keyif alacağı bir güzel şehir. Bu anlayış içerisinde bizlere katkı sunan siz kardeşlerimize, dostlarımıza teşekkür ederken, bizler de 16 ilçe belediye başkanı kardeşimizle el ele vermek suretiyle, kurum ve kuruluşlarımızla, sivil toplum teşkilatlarımızla, odalarımızla dayanışma içerisinde, vatandaşlarımızın önerilerini önemseyerek, 'biz yaptık oldu bitti' mantığından öte 'sizler istediniz, bizler de sizlere layık olmaya çalıştık' anlayışı içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu. Başkan Büyükkılıç, Kayseri'nin iyi bir noktaya geldiğine inandığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü;

"İyi niyetimizle, ekibimizle en önemlisi, adeta Kayseri Belediyeciliği diye bir model ve Kayseri'deki belediyelerimizin adeta birer akademi anlayışı içerisinde hem birlikte çalıştığımız mesai arkadaşlarımızı yetiştirirken hem de şehrimizi elbette günün şartlarına uygun, geleceğe uygun, gençlerimize, çocuklarımıza, her kesime hitap edecek hizmetlerimizle buluşturmaya özen gösteriyoruz. Ayrıca sizlerin de takdir edeceği gibi hiçbir alanda 'bu bizim işimiz değil' demiyor, her işe koyuluyoruz, her işte sizlerle birlikte çalışmaya, sizlerin taleplerini ve bizi seven, seçen, güvenen hemşehrilerimizin taleplerini önemseyerek hayata geçirmeye gayret ediyoruz. Ben bu anlayış içerisinde her zaman göstermiş olduğunuz sıcak ilgiye, her zamanki bizlere yaptığınız dualara teşekkür ediyorum."

Programda, Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan Zenginlikler Şehri Kayseri tanıtım videosu izletildi. - KAYSERİ