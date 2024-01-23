Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Oruçreis Kentsel Dönüşüm Projesi\'ni İnceledi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, TOKİ ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile Oruçreis Kentsel Dönüşüm Projesi 2'nci Etap çerçevesinde 618 konutun inşaat çalışmalarını yerinde inceledi.

Başkan Büyükkılıç, 2023 yılı Aralık ayında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin katılımları ile temel atma töreni gerçekleştirilen Oruçreis Kentsel Dönüşüm Projesi 2'nci Etap kapsamında 618 Adet Konutun inşaat çalışmalarına incelemelerde bulundu. Büyükkılıç'a teknik gezi esnasında Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman, Kentsel Dönüşüm Daire Başkanı Hasan Cihat Türkmen, Etüt ve Projeler Daire Başkanı Ahmet Şeref Bahçecioğlu ve yüklenici firma yetkilileri de eşlik etti. Genel Sekreter Yardımcısı Elcuman ve yüklenici firmadan son durum hakkında bilgiler alan Başkan Büyükkılıç, çalışanlarda işlerinde kolaylıklar diledi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin kentsel dönüşümde ödül alan Oruç Reis Kentsel Dönüşüm Projesi'ni yerinde inceleyen Başkan Büyükkılıç, burada yaptığı açıklamada; "Hatırlanacağı üzere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Mehmet Özhaseki'nin teşrifleriyle temeli atılmış olan Oruçreis ikinci etap çalışmaları hızla devam ediyor" dedi. Büyükkılıç, çalışmaların hızla devam ettiğini vurgulayarak; "26 bloktan 9'u yükselmiş, neredeyse tamamlanma aşamasına gelmeye başlamış, 11 blok ile ilgili çalışma aynen devam ediyor, geriye kalanlar da temel atma aşamasındadır. İnşallah zamanından çok önce konutlarımızı yapıp, hak sahiplerine teslim edeceğimizi ifade etmek istiyorum. Kentsel dönüşümde bu kadar hızlı seyreden bir başka olmamıştır, yüklenici firmamızı tebrik, teşekkür ediyoruz. Sözünce duracak, daha önce konuşulandan öne çekip, konutlarımızı teslim edecek diye inanıyorum" diye konuştu. Kayseri'nin her mahallesinde, her bölgesinde kentsel dönüşüme önem verdiklerinin altını çizen Başkan Büyükkılıç sözlerini şöyle sürdürdü;

"Hayırlı, uğurlu olsun. Kayseri'mizde riskli alanlar diye nitelendirdiğimiz, daha önce projelendirip, çalışmalar yaptığımız bölgelerde kentsel dönüşüme hızla kavuşturmak adına gerekli çalışmalar yapıyoruz. Allah'a şükürler olsun, gerek büyükşehir belediyemiz gerekse ilçe belediyelerimiz Kayseri'mizin her mahallesini, her bölgesini birer birer elden geçiriyor. Sadece belediyelerimiz değil, özel sektörümüzün de bu alanda devreye girmesi, vatandaşlarımızın yapacakları çalışmalarla yükümüzü paylaşmalarını da buradan ifade ediyorum." - KAYSERİ