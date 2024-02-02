Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Sahabiye Pazar Yeri\'ni Ziyaret Etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Sahabiye Pazar Yeri'ni ziyaret ederek, alışveriş yapan vatandaşlarla ve pazarcı esnafı ile sohbet etti.
Sürekli sahada ve vatandaşlarla iç içe olan Başkan Büyükkılıç, bu kez Sahabiye Pazar Yeri'ni ziyaret etti. Pazarcı esnafı ve alışveriş yapan vatandaşlarla buluşan Büyükkılıç, esnaf ve vatandaşlarla sohbet ederek talep ve önerileri yerinde dinledi.
Esnaflara talep ve istekleri olup olmadığını soran Başkan Büyükkılıç, Sahabiye Pazar Yeri'nde esnaflara hayırlı işler dilerken, vatandaşlar ile sohbet etti. Burada alışverişlerini gerçekleştiren vatandaşlarla ve pazarcı esnafıyla keyifli sohbet ettiklerini ifade eden Başkan Büyükkılıç, "Rabbim helalinden bol kazançlar versin. Tezgahları gezip esnaflarımızla sohbet ettik. Pazar esnafımızın sıcaklığı ve hemşehrilerimizin muhabbeti içimizi ısıttı" diye konuştu.
Pazarcı esnafı ve vatandaşlar da Kayseri'ye hizmetlerinden dolayı Başkan Büyükkılıç'a teşekkür ettiler.
Bir vatandaş, Başkan Büyükkılıç'a hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek, "Onun adı atom karınca Memduh başkan, halkın içinde geziyor. Ne güzel Memduh başkan" dedi.
Büyükkılıç'a pazar yeri ziyaretinde Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Ali Hasdal ve Mustafa Türkmen, Meyveciler-Sebzeciler ve Pazarcılar Odası Başkanı Osman Akbıyık ve daire başkanları da eşlik etti. - KAYSERİ
Gazeteci Enver Aysever, Esenboğa Havalimanı'nda gözaltına alındı.
ABD'de tutuklanan ve itirafçı olmasının ardından tahliye edilen Rıza Sarraf, ABD basınında yine bir numaralı gündem oldu. Suriye ve Afganistan'daki saldırılar sırasında kayıplar yaşadığı gerekçesiyle Halkbank ve Zarrab'a tazminat davası açan Amerikalı askerler ve ailelerinin avukatları, Sarraf'ın kayıplara karıştığını öne sürdü.
CHP, Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesiyle ilgili olarak Anayasa Mahkemesi'ne başvuruda bulundu. Gökhan Günaydın, Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesinin yok hükmünde olduğunu belirterek, kararın 15 gün içinde Meclis'e gönderilmesi gerektiğini ve neden daha önce okunmadığını sordu.
Antalya'da anne adayları için satışa sunulan yeşil erik, fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Ortalama 20 gram olan yeşil eriğin adedi 100 TL'den satılırken, 1 kilogram yeşil eriğin fiyatı ise yaklaşık 3 gram altın fiyatına denk geliyor.
En düşük emekli maaşının 10 bin TL'ye çıkarılması emeklilerde hayal kırıklığına neden olurken yerel seçimlere kısa bir süre kala seyyanen zam beklentisi artmaya başladı. Kulislerde konuşulan bilgilere göre seçimden önce emeklilerin maaşına 7 bin TL'lik bir zam yapılacağı öne sürüldü.
Modacı Kemal Doğulu, geçtiğimiz günlerde Denizli'de bir kadınlar matinesinde sahne aldı. Sahnede şarkı söyleyen Doğulu'nun sadece kendisinin eğlendiği anlar alay konusu oldu.
Geçen yıl denizi kirlettiği için ceza alan Libya bayraklı Kevalay Queen ro-ro gemisi, İstanbul Boğazı'nda Captain Adam 1 adlı genel kargo gemisiyle çarpıştı. Kazada her iki gemide de hasar meydana geldi.
Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 2 bin 12 lira seviyesinde işlem görüyor. Altının ons fiyatındaki artışa paralel olarak değer kazanan altının gram fiyatı, dün yüzde 1,03 yükselişle 2 bin 4 liradan tamamladı. Analistler, ABD Merkez Bankasının politika faiz indirimlerine yönelik ihtimallerin emtia fiyatları üzerinde etkili olduğunu belirtti.
Son Dakika › Yerel › Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Sahabiye Pazar Yeri'ni Ziyaret Etti - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?