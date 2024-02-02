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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Sahabiye Pazar Yeri'ni Ziyaret Etti - Son Dakika
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Sahabiye Pazar Yeri'ni Ziyaret Etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Sahabiye Pazar Yeri\'ni Ziyaret Etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Sahabiye Pazar Yeri'ni ziyaret ederek, alışveriş yapan vatandaşlarla ve pazarcı esnafı ile sohbet etti.

02.02.2024 10:53  Güncelleme: 10:59
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Sahabiye Pazar Yeri'ni ziyaret ederek, alışveriş yapan vatandaşlarla ve pazarcı esnafı ile sohbet etti.

Sürekli sahada ve vatandaşlarla iç içe olan Başkan Büyükkılıç, bu kez Sahabiye Pazar Yeri'ni ziyaret etti. Pazarcı esnafı ve alışveriş yapan vatandaşlarla buluşan Büyükkılıç, esnaf ve vatandaşlarla sohbet ederek talep ve önerileri yerinde dinledi.

Esnaflara talep ve istekleri olup olmadığını soran Başkan Büyükkılıç, Sahabiye Pazar Yeri'nde esnaflara hayırlı işler dilerken, vatandaşlar ile sohbet etti. Burada alışverişlerini gerçekleştiren vatandaşlarla ve pazarcı esnafıyla keyifli sohbet ettiklerini ifade eden Başkan Büyükkılıç, "Rabbim helalinden bol kazançlar versin. Tezgahları gezip esnaflarımızla sohbet ettik. Pazar esnafımızın sıcaklığı ve hemşehrilerimizin muhabbeti içimizi ısıttı" diye konuştu.

Pazarcı esnafı ve vatandaşlar da Kayseri'ye hizmetlerinden dolayı Başkan Büyükkılıç'a teşekkür ettiler.

Bir vatandaş, Başkan Büyükkılıç'a hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek, "Onun adı atom karınca Memduh başkan, halkın içinde geziyor. Ne güzel Memduh başkan" dedi.

Büyükkılıç'a pazar yeri ziyaretinde Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Ali Hasdal ve Mustafa Türkmen, Meyveciler-Sebzeciler ve Pazarcılar Odası Başkanı Osman Akbıyık ve daire başkanları da eşlik etti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Sahabiye Pazar Yeri'ni Ziyaret Etti - Son Dakika
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