Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı, şehit askerler için dua programına katıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, terör örgütlerine karşı yapılan operasyonlarda şehit düşen tüm kahraman askerler için sabah namazında gerçekleşen dua programına katıldı. Başkan Büyükkılıç; "En büyük ilacımız, birliğimiz, beraberliğimiz, kardeşliğimiz ve dayanışmamızdır" dedi.

Kuzey Irak'ta Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kahraman askerlerine karşı düzenlenen kalleş terör saldırısında 9 Mehmetçiğin şehit olduğu haberi, Türkiye'yi yasa boğdu. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından, terör örgütlerine karşı yapılan operasyonlarda şehadete kavuşan kahraman Mehmetçikler ve tüm şehitler için 14 Ocak Pazar günü sabah namazında okunan hatimlerin duasının yapılacağı duyuruldu. Tüm yurtta olduğu gibi Kayseri'de de vatandaşlar sabah namazında camilere akın etti. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da Kayserililer ile birlikte Hunat Camii'nde sabah namazında gerçekleşen dua programına katıldı. Dua programında namaz öncesi Kur'an-ı Kerim okunurken, sabah namazının ardından şehit olan askerler için dua edildi. Namaz sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Büyükkılıç; "Şehit olan 9 canımız, kahramanlarımız için sabah namazı sonrası dua edildi. Şehitlerimize rahmet dilerken, şefaatçi olması için de Ümmet-i Muhammed'e temennide bulunuldu. Şehit ailelerine sabırlar diliyoruz, şehitlerimize bir kez daha rahmet diliyoruz, yaralılarımız var, onlara acil şifalar diliyoruz" diye konuştu. Büyükkılıç, en büyük ilacın birlik, beraberlik ve kardeşlik olduğunu ifade ederek; "Bu coğrafyada ülkemiz, bayrağımız, vatanımız üzerine oyun oynamak isteyenlere şehitlerimizin fırsat vermediğini hep beraber görüyoruz, tüm kahramanlarımızın alnından öpüyor, söylenecek söz yok diyoruz. En büyük ilacımız, birliğimiz, beraberliğimiz, kardeşliğimiz ve dayanışmamızdır. O anlayış içerisinde müftülerimizin, hocalarımızın yapmış olduğu dualara 'amin' dedik" ifadelerini kullandı.

Sabah namazı sonrası, Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından vatandaşlara sıcak çorba ve simit ikramı yapıldı. - KAYSERİ