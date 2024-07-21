Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Yamula Patlıcanı Satış Yerlerini İnceledi - Son Dakika
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Yamula Patlıcanı Satış Yerlerini İnceledi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Yamula Patlıcanı Satış Yerlerini İnceledi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Yamula Patlıcanı üretici ve satıcılarına yönelik söz verdiği satış yerleri yapımı çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Büyükkılıç, modern ve konforlu satış yerleri hazırladıklarını ifade etti.

21.07.2024 11:06  Güncelleme: 11:08
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; Yemlihalı patlıcan üretici ve satıcılarına yönelik söz verdiği Yamula Patlıcanı satış yerleri yapımına yönelik başlattığı çalışmaları yerinde inceledi.

Başkan Büyükkılıç, Kayseri- Ankara karayolu üzerinde Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yapım çalışmaları başlatılan ürün tanıtım ve satış yerlerini ziyaret etti. Burada incelemelerde bulunan, vatandaşlardan bilgiler alan ve onların temennilerini dinleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, dünyaca ünlü Yamula Patlıcanı'nın üretildiği ve yerinde satışının yapıldığı bölgede, hem üreticileri hem de yol güvenliğini düşünerek valilik ve karayolları ile iş birliği halinde, modern ve konforlu, yol güvenliği sağlanmış satış yerleri hazırladıklarını ifade etti. Konuşmasının başında Yamula Patlıcanı konusunda bilgiler vererek, bu ürünün önemli bir değer olduğunun altını çizen Başkan Büyükkılıç; "Öncelikle Yemliha kamuoyunda 'Yamula' diye bilinir. Bizim için çok önemli. Önemli bir üretim merkezi ve üretim üssü. O açıdan coğrafi işaretle de tespit edilmiş olan Yamula Patlıcan'ımız bizim en önemli değerlerimizden birisi. Güveci de çok harika olur. Onu da buradan hemen paylaşmış olalım. Ayrıca taklitlerinden de sakınınız diye ifade edelim" diye konuştu. Projeyi 'önemli bir proje' olarak nitelendiren Büyükkılıç, konuşmasında şunlara yer verdi;

"Bu güzel ürünümüzü pazarlama mantığı içerisinde tabi yanında diğer bölgeden üretilen ürünleri de ekleyerek, yol kenarında Yamulalı hemşehrilerimiz satış ortamı oluşturmaya çalışıyorlardı. Görsel açıdan yakışmayan ve bizim buradaki kardeşlerimizin bir mağduriyet içerisinde olduğunu da hisseden bir yaklaşım ile bizim önemli projelerimizden biriydi. Yolun kenarında, düzenli, ürünlerini rahatlıkla satabileceği, ihtiyaçlarını giderebileceği, mescidiyle, lavabosuyla. Buraya park eden kardeşlerimizin hizmet alacağı bir ortamı oluşturmak suretiyle çalışma yapmış bulunuyoruz inşallah. Burada hem genişletme hem de fiziki ortamı iyileştirmek suretiyle vatandaşlarımızın bu beklentisine cevap vereceğiz. 1 hafta 10 gün bir süre içerisinde patlıcanlarımız çıkmış olacak. O şekliyle vatandaşlarımıza bu kaliteli hizmet sunulacak. Bu süreç içerisinde bize anlayışla yaklaşan Sayın valimize ve karayolları bölge müdürümüze özellikle teşekkür ediyorum. Yine anlayışla yaklaşan buradaki hak sahibi, tarla sahibi kardeşlerimize teşekkür ediyorum."

"Bölgemize Yakışan Bir Satış Merkezi Hayata Geçmiş Olacak"

Projenin tamamlanması ile bölgeye yakışan bir satış merkezinin hayata geçeceğini ifade eden Başkan Büyükkılıç; "İnşallah şehrimize, bölgemize yakışan bir satış merkezi böylece hayata geçmiş olacak. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyorum. Bize her zaman gerçekten gönlünü açan ve bizlerin yanında yapıcı olarak yer alan muhtarımıza da ayrıca teşekkür ediyorum" dedi. Yemliha Mahalle Muhtarı Mehmet Adanalı ise Başkan Büyükkılıç'ı ne zaman telefonla arasalar karşılık bulduklarını ifade ederek, Başkan Büyükkılıç ve Büyükşehir Belediyesi hizmetlerinden memnuniyet duyduklarını vurguladı. Muhtar Adanalı, konuşmasını şöyle sürdürdü;

"Ankara yolu kenarındayız. Buradaki patlıcan satış noktalarımızın yeniden düzenlenip bir çehre kazanması için, Kayseri'mizin girişinin çıkışının güzel olması için Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç Bey'e taleplerde bulunduk. Kendileri Allah razı olsun. Bu gördüğünüz yerler atıl bir şekildeydi. Doldurdu buraları güzelce. Asfalt yapılıp tek dükkan olarak yerleştirilip Yemliha halkına dağıtılacak. Kendisine burada Yemliha halkı adına, şahsım adına minnettarlığımı bildiririm. Allah razı olsun başkanım. İşiniz gücünüz rast gelsin. Başkan Büyükkılıç'ı ne zaman aradıysak telefonumuza çıktı, her istediğimiz zaman da görüştük. Onun için de kendisine ayrıca teşekkürlerimi bir borç bilirim."

Gerek Kayseri'nin tarım değeri olan Yamula Patlıcanı'na sahip çıkılmış, üreticiler korunmuş, gerekse şehirlerarası karayolunda seyahat güvenliğinin sağlanmış olduğu hizmetten duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar ise Başkan Büyükkılıç'a teşekkürlerini iletti. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'a inceleme ziyaretinde, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Ali Hasdal ve Mustafa Türkmen, daire başkanları, muhtarlar ile mahalleliler de eşlik etti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Memduh Büyükkılıç, Kayseri, Tarım, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Yamula Patlıcanı Satış Yerlerini İnceledi - Son Dakika

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