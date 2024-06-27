Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ı ziyaret etti - Son Dakika
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Yerel

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ı ziyaret etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar\'ı ziyaret etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler ile birlikte Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ı ziyaret etti.

27.06.2024 10:34  Güncelleme: 10:35
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler ile birlikte Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ı ziyaret etti.

Yerel yönetim hizmetleri ile Türkiye'ye örnek bir belediyecilik anlayışı sergileyen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ankara'da da temaslarını aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede bakanlar ve milletvekilleri ile görüşmeler gerçekleştirmesinin yanı sıra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile bir araya gelen Başkan Büyükkılıç, Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ı da makamında ziyaret etti. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler ile birlikte YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar'a nezaket ziyareti gerçekleştiren Büyükkılıç, misafirperverliği için Özvar'a teşekkür etti.

Prof. Dr. Özvar da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, tüm Kayserililere selam ve sevgilerini iletti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ı ziyaret etti - Son Dakika

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