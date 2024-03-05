Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 27 aday yarışacak

İl Seçim Kurulu Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 3'ü bağımsız olmak üzere 27 aday yarışacak.
Açıklanan kesin listede Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı için AK Parti'den Memduh Büyükkılıç, İYİ Parti'den Kazım Yücel, Memleket Partisi'nden Deniz Coşkun, DSP'den Davut Ocak, Yeniden Refah Partisi'nden Abdullah Ozkırış, DEM Parti'den İhsan Sarıyar, TKP'den Mustafa Arslan, Zafer Partisi'nden İsmail Tanrıöven, HKP'den Nuh Yavuz, TKH'den Bengisu İçten, BTP'den Battal Çetine, Gelecek Partisi'ndne Muhammed Tosun, YTP'den Ferdi Karabacak, CHP'den Murat Molu, EMEP'ten Can Deniz Kalkan, HÜDAPAR'dan Mehmet Çalhan, HAK-PAR'dan Nazenin Güneş, DP'den Aygökçe Karakaya, Millet Partisi'nden Mehmet sümer, Milli Yol Partisi'nden Caner Boyraz, TİP'ten Sami Kırık, DEVA Partisi'nden İbrahim Göz, Saadet Partisi'ndne Mahmut Arıkan, Vatan Partisi'nden Erdoğan Demir yarışacak. Ayrıca Enver Sungur, Ahmet Ülgen ve Ali Aytekin de büyükşehir belediye başkanlığı için bağımsız olarak yarışacak.
Kocasinan Belediye Başkanlığı için AK Parti'den Ahmet Çolakbayrakdar, İYİ Parti'den Yurder Şahin, Büyük Birlik Partisi'nden Yahya Varol, Yeniden Refah Partisi'nden Önder Narin, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nden Yakup Kaya, Türkiye Komünist Partisi'nden Zehra Betül Atmaca, Zafer Partisi'nden Ayşe Coşkun, Halkın Kurtuluş Partisi'nden Enes Eroğlu, Bağımsız Türkiye Partisi'nden
Baki Erdemci, Gelecek Partisi'nden Yunus Kırboğa, Cumhuriyet Halk Partisi'nden Mustafa Yıldız, Hür Dava Partisi'nden Hüseyin Yazğan, Millet Partisi'nden Mesut Taşpınar, Milli yol Partisi'nden Ebubekir Bilgi, Türkiye İşçi Partisi'nden Eren Gürpınar, Demokrasi ve Atılım Partisi'nden Kadir Türkmen, Saadet Partisi'nden Recep Güngör, Vatan Partisi'nden Asım Bulur ve Bağımsız Aday Hayrettin Dağ seçimlere katılacak.
Melikgazi Belediye Başkanlığı için AK Parti'den Mustafa Palancıoğlu, İYİ Parti'den Sedat Kılınç, Büyük Birlik Partisi'nden Ercan Yozgat, DSP'den Efekan ulu, Yeniden Refah Partisi'nden Ahmet Taylan, DEM Parti'den Hasan Ekici, TKP'den Muhammed Bayram, Zafer Partisi'nden Ahmet Erol, HKP'den Saadet Gürtan, BTP'den Aytaç Tekin, Gelecek Partisi'nden Hasan Hüseyin Akkuş, CHP'den Özgür Alçı, HÜDAPAR'dan Mustafa Yalçınkaya, Millet Partisi'nden Süleyman Özhan, Milli yol Partisi'nden Yasin Bozkaya, TİP'ten Mübeyra İlhan, DEVA Partisi'nden Mehmet Ankaralıoğlu, Saadet Partisi'nden Baki Coşkun, Vatan Partisi'nden İbrahim Kani ve Bağımsız Aday Yusuf ali Yeşilyurt seçimlere katılacak.
Talas Belediye Başkanlığı için AK Parti'den Mustafa Yalçın, İYİ Parti'den Göker Gözütok, Büyük Birlik Partisi'nden Hakan Taşpınar, Yeniden Refah Partisi'nden Selver Boztaş, TKP'den Sevda Çiçek, Zafer Partisi'nden Abdullah Dökmeci, HKP'den Önder Kara, BTP'den Kadir Torcu, CHP'den Hacı İbrahim Yıldırım, HÜDAPAR'dan Mehmet Sıddık Eğdemir, TİP'ten Serdar Altuner, DEVA Partisi'nden Mustafa Kafa, Saadet Partisi'nden ise Harun Halilullah Toprak seçimlere katılacak.
Hacılar Belediye Başkanlığı için AK Parti'den Bilal Özdoğan, İYİ Parti'den Alper Ceyhan, Büyük Birlik Partisi'nden Mahmut Bağlamış, Yeniden Refah Partisi'nden Bünyamin Geçgil, Zafer Partisi'nden İbrahim Boya, BTP'den Mehmet Sarıalp, CHP'den Kadir Adanır, HÜDAPAR'dan Sinan yorulmaz, Milli yol Partisi'nden Esma Bilgi, DEVA Partisi'nden İsmail Bayam, Saadet Partisi'nden Osman Palaz ve Vatan Partisi'nden Evren Talay seçimlere katılacak. - KAYSERİ
Son Dakika › Yerel › Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 27 aday yarışacak - Son Dakika
Uluslararası Vuslat Platformu, Balıkesir'de düzenlenen 'Yerelden Genele Hizmet Anlayışımız' konferansıyla bir araya geldi. Programda yapılan kahvaltının ardından Berat Kandili dolayısıyla dua ve Kur'an tilaveti gerçekleştirildi. Konuşmalarda Türk milletinin tarih boyunca bağımsızlığını koruduğu vurgulandı.
Yeni Türkiye Partisi (YTP) Genel Başkanı Ahmet Reyiz Yılmaz, 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlere girerek değişim isteyen halktan teveccüh beklediklerini açıkladı.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Yeşilyurt Oto Sanayi Sitesi'nde gerçekleştirilen Otomotiv Servisleri Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Olağan Genel Kurulu'na katılarak esnaflarla bir araya geldi. Başkan Büyükkılıç, esnaflara hitap ederek, şehrin gelişimi ve esnafların desteklenmesi konularında konuştu.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Evren'de Seçim Koordinasyon Merkezi'nin (SKM) açılışına katıldı. Yavaş, emekliye destek olunduğunu belirterek, hükümetin zam yapmadığını ve yerel seçimlerin bu duruma ikaz dönemi olduğunu söyledi.
31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Turgut Altınok, tüm rakiplerini proje lansman toplantısına davet etti. Lansmana katılması beklenen isimler arasında CHP'nin adayı Mansur Yavaş da bulunuyor. Sadece DEM Parti'nin adaylarına davet gönderilmedi.
Ağrı Eski Belediye Başkanı Savcı Sayan, 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek olan yerel seçimler için Ağrı başta olmak üzere bölgedeki seçim çalışmalarını zorlu kış şartlarına rağmen aralıksız sürdürüyor. Sayan, en ücra köylere giderek hane sahipleri ile görüşmeler gerçekleştiriyor ve seçimlerin doğuda zorlu olduğunu belirtiyor.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin teşrifleriyle şehrin iş insanlarıyla bir araya geldi. Başkan Büyükkılıç, ticarette, tarım ve hayvancılıkta, turizmde, eğitimde, sağlıkta, gastronomide, Kayseri'yi daha iyi noktalara taşımak için gayret ettiklerini söyledi.
Karşıyaka Belediyesi, iklim değişikliği ve gıda krizine karşı kent içi tarımı yaygınlaştırmak amacıyla Zübeyde Hanım Mahallesi'nde yeni bir kent bostanı oluşturdu. Bostanda çeşitli meyve ve sebzeler yetiştirilerek, Karşıyaka Belediyesi'ne bağlı anaokullarında kullanılmak üzere gönderiliyor. Ayrıca, Örnekköy Şantiye Tesisleri'nde bulunan bostan alanında da bitkisel üretim yapılıyor.
Aydın'ın Karacasu İlçe Kaymakamı Mehmet Gündoğdu, Karacasu'nun Karabağlar Mahallesi'ni ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Kaymakam Gündoğdu, mahalle sakinlerinin sorunlarını ve taleplerini dinleyerek çözüm odaklı çalışmalar yapmayı hedeflediklerini belirtti.
Çin'in Nanjing kentinde bir gökdelende çıkan yangında 15 kişi hayatını kaybetti, 44 kişi de yaralandı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.
YSK'nin belirlediği seçim takvimine göre, geçici olarak ilan edilen aday listelerine yapılan itirazlar için süre bugün sona eriyor. İtirazlar ilçe seçim kurulları ve il seçim kurullarına yapılacak.
Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, CHP'nin mevcut ilçe yönetimi ve meclis üyelerinin desteğiyle seçim çalışmalarına devam ediyor. Sengel, cadde cadde, sokak sokak gezerek halkın desteğini kazanmaya çalışıyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?