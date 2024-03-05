Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 27 aday yarışacak

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İl Seçim Kurulu Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 3'ü bağımsız olmak üzere 27 aday yarışacak.

Açıklanan kesin listede Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı için AK Parti'den Memduh Büyükkılıç, İYİ Parti'den Kazım Yücel, Memleket Partisi'nden Deniz Coşkun, DSP'den Davut Ocak, Yeniden Refah Partisi'nden Abdullah Ozkırış, DEM Parti'den İhsan Sarıyar, TKP'den Mustafa Arslan, Zafer Partisi'nden İsmail Tanrıöven, HKP'den Nuh Yavuz, TKH'den Bengisu İçten, BTP'den Battal Çetine, Gelecek Partisi'ndne Muhammed Tosun, YTP'den Ferdi Karabacak, CHP'den Murat Molu, EMEP'ten Can Deniz Kalkan, HÜDAPAR'dan Mehmet Çalhan, HAK-PAR'dan Nazenin Güneş, DP'den Aygökçe Karakaya, Millet Partisi'nden Mehmet sümer, Milli Yol Partisi'nden Caner Boyraz, TİP'ten Sami Kırık, DEVA Partisi'nden İbrahim Göz, Saadet Partisi'ndne Mahmut Arıkan, Vatan Partisi'nden Erdoğan Demir yarışacak. Ayrıca Enver Sungur, Ahmet Ülgen ve Ali Aytekin de büyükşehir belediye başkanlığı için bağımsız olarak yarışacak.

Kocasinan Belediye Başkanlığı için AK Parti'den Ahmet Çolakbayrakdar, İYİ Parti'den Yurder Şahin, Büyük Birlik Partisi'nden Yahya Varol, Yeniden Refah Partisi'nden Önder Narin, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nden Yakup Kaya, Türkiye Komünist Partisi'nden Zehra Betül Atmaca, Zafer Partisi'nden Ayşe Coşkun, Halkın Kurtuluş Partisi'nden Enes Eroğlu, Bağımsız Türkiye Partisi'nden

Baki Erdemci, Gelecek Partisi'nden Yunus Kırboğa, Cumhuriyet Halk Partisi'nden Mustafa Yıldız, Hür Dava Partisi'nden Hüseyin Yazğan, Millet Partisi'nden Mesut Taşpınar, Milli yol Partisi'nden Ebubekir Bilgi, Türkiye İşçi Partisi'nden Eren Gürpınar, Demokrasi ve Atılım Partisi'nden Kadir Türkmen, Saadet Partisi'nden Recep Güngör, Vatan Partisi'nden Asım Bulur ve Bağımsız Aday Hayrettin Dağ seçimlere katılacak.

Melikgazi Belediye Başkanlığı için AK Parti'den Mustafa Palancıoğlu, İYİ Parti'den Sedat Kılınç, Büyük Birlik Partisi'nden Ercan Yozgat, DSP'den Efekan ulu, Yeniden Refah Partisi'nden Ahmet Taylan, DEM Parti'den Hasan Ekici, TKP'den Muhammed Bayram, Zafer Partisi'nden Ahmet Erol, HKP'den Saadet Gürtan, BTP'den Aytaç Tekin, Gelecek Partisi'nden Hasan Hüseyin Akkuş, CHP'den Özgür Alçı, HÜDAPAR'dan Mustafa Yalçınkaya, Millet Partisi'nden Süleyman Özhan, Milli yol Partisi'nden Yasin Bozkaya, TİP'ten Mübeyra İlhan, DEVA Partisi'nden Mehmet Ankaralıoğlu, Saadet Partisi'nden Baki Coşkun, Vatan Partisi'nden İbrahim Kani ve Bağımsız Aday Yusuf ali Yeşilyurt seçimlere katılacak.

Talas Belediye Başkanlığı için AK Parti'den Mustafa Yalçın, İYİ Parti'den Göker Gözütok, Büyük Birlik Partisi'nden Hakan Taşpınar, Yeniden Refah Partisi'nden Selver Boztaş, TKP'den Sevda Çiçek, Zafer Partisi'nden Abdullah Dökmeci, HKP'den Önder Kara, BTP'den Kadir Torcu, CHP'den Hacı İbrahim Yıldırım, HÜDAPAR'dan Mehmet Sıddık Eğdemir, TİP'ten Serdar Altuner, DEVA Partisi'nden Mustafa Kafa, Saadet Partisi'nden ise Harun Halilullah Toprak seçimlere katılacak.

Hacılar Belediye Başkanlığı için AK Parti'den Bilal Özdoğan, İYİ Parti'den Alper Ceyhan, Büyük Birlik Partisi'nden Mahmut Bağlamış, Yeniden Refah Partisi'nden Bünyamin Geçgil, Zafer Partisi'nden İbrahim Boya, BTP'den Mehmet Sarıalp, CHP'den Kadir Adanır, HÜDAPAR'dan Sinan yorulmaz, Milli yol Partisi'nden Esma Bilgi, DEVA Partisi'nden İsmail Bayam, Saadet Partisi'nden Osman Palaz ve Vatan Partisi'nden Evren Talay seçimlere katılacak. - KAYSERİ