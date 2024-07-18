Kayseri Büyükşehir Belediyesi \'Bilişim Akademisi\' Projesini Hayata Geçiriyor

Yerel

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; yeni 5 yıl projelerinden olan 'Bilişim Akademisi' projesini hayata geçirmeye başladıklarını ifade ederek, gençler için burada her türlü çalışma yapmalarına fırsat tanıyacaklarını paylaştı.

Başkan Büyükkılıç, planlamasını yaptıkları 'Bilişim Akademisi' hakkında açıklamalarda bulundu. Büyükkılıç, Bilişim Akademisi hakkında yaptığı açıklamada; önemli diye nitelediği söz konusu projeyi hayata geçirmenin keyfini yaşama sürecine girdiklerini dile getirerek, "Önemli bir projemizi daha hayata geçirmenin keyifli sürecine girdik. Her şeyden önce emeği geçenlere şimdiden teşekkür ediyorum" dedi. Bilişim Akademisi projesini hayata geçirdiklerini ifade eden Başkan Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"9'uncu ve 10'uncu sınıf öğrencilerimize bilişim alanında her türlü desteği vermek amacıyla 18 aylık bir eğitim ortamı sağlayıp, onları geleceğin bilişimcileri olarak hem kendilerine hem de kurumlarına hem de geleceklerine katkı sağlama açısından önem arz eden bir projeyi hayata geçiriyoruz. Bu bağlamda da üniversitelerimizle, Teknoparkımız ile ve diğer paydaşlarımızla da iş birliğini önemsiyoruz. Öğrencilerimize inşallah bu vereceğimiz 18 aylık eğitim sürecinde bilişim alanındaki her türlü çalışmaya fırsat vereceğimizi de ifade etmek istiyorum."

Başkan Büyükkılıç, konuşmasında, gençlere seslenerek, "Gençler, belediyemizin sitesini tıklamayı, orada bu konularla ilgili daha detaylı bilgiler almayı ihmal etmeyin. Sizleri seviyoruz. Sizlerin, ülkemizin ve dünya insanlığının geleceğini hazırlamak istiyoruz" diye konuştu. Proje çerçevesinde, söz konusu öğrencilerden oluşan bir Bilişim Akademisi kurularak, oluşturulacak bilim heyeti ile metodolojik çalışmalar yapılacak. Kayseri'deki öğrencilerden başarılı ve ilgili olanlar sınavla seçileceği ve eğitimlerin 18 ay süreceği bilişim akademisinde öğrencilerin donanımlı hale gelmesi için gerekli desteğin sağlanması planlanıyor. - KAYSERİ