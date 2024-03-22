Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Çağrı Merkezi Kursu Açarak İstihdam Olanakları Sağlıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin mesleki kurslar düzenleyen eğitimde öncü kuruluşu Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) Kayseri'de bulunan çağrı merkezlerinde istihdam olanağı sağlamak amacıyla açtığı Çağrı Merkezi Kursu ile sektörde çalışabilecek bilgili ve donanımlı elemanlar yetiştiriyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi KAYMEK Sümer Tesisleri'nde haftanın 5 günü Çağrı Merkezi Kursu eğitimi veriliyor.
Büyükşehir Belediyesi, Kayseri'de sektörün nitelikli eleman ihtiyacını karşılamak amacıyla birçok kurs ve eğitim vermeye devam ediyor. Bu kapsamda eğitimin öncü kuruluşu ve amiral gemisi olan 11 birimiyle şehir merkezinde ve tüm ilçelerde 41 tesiste 55 farklı noktada sergiler, seminerler, sosyal, sanatsal ve kültürel etkinlikler, geziler düzenleyen KAYMEK, şimdi de Kayseri'de bulunan çağrı merkezlerinde istihdam imkanı sağlamak amacıyla Çağrı Merkezi Kursu açtı. Çağrı merkezi alanında çalışabilecek bilgili ve donanımlı elemanlar yetiştiren KAYMEK tarafından Sümer Tesisleri'nde haftanın 5 günü Çağrı Merkezi Kursu eğitimi veriliyor.
KAYMEK Sümer Tesisleri'nde açılan kursta kursiyerlere toplamda 544 saatlik eğitim verilecek. Sabah 09.00-12.00 saatleri arasında 10, öğlen ise 13.30-16.30 saatleri arasında 11 olmak üzere toplamda 21 öğrenci bulunan kursta, eğitimini tamamlayan ve MEB onaylı belgesini almaya hak kazanan kursiyerler sadece çağrı merkezlerinde değil iletişimin olduğu her alanda istihdama hazır bilgilere sahip olma hakkı kazanacak.
"Başkan Büyükkılıç'ın Vatandaşın Talepleri Konusunda Hassasiyeti Fazla"
Büyükşehir Belediyesi KAYMEK Eğitmeni Hatice Demirel, vatandaşın talebi üzerine açılmış olan Çağrı Merkezi Kursu'nun özelliklerini anlatarak, şunları söyledi:
"Çağrı merkezi alanı Kayseri'de ve Türkiye'de çok hızlı gelişmektedir. Sektöre biz de katkıda bulunmak amacıyla Çağrı Merkezi Kursu'nu açmış bulunmaktayız. Amacımız çağrı merkezi kursunda, sektör adına buradaki öğrencilerimizi tam donanımlı bir şekilde yetiştirmek. Sadece çağrı merkezi alanında değil, aynı zamanda iletişimin gerektiği her alanda kursiyer yetiştiriyoruz. Öğrenciler çok istekli bir şekilde katılıyorlar, kurslardan çok memnunlar. 544 saatlik bir eğitim veriyoruz kursumuzda. Haftada 5 gün. Halkımızın talebi üzerine açılmış bir kurs. Büyükşehir Belediyemiz bu konuda çok hassas. Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç'ın bu konularda hassasiyeti fazla olduğu için halkın taleplerine karşılık vermeye çalışıyoruz."
"Çağrı Merkezlerinde İş İmkanı Daha imkanlı Olduğu İçin Bu Kursu Tercih Ettim"
Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'a bu imkanlardan dolayı teşekkür eden kursiyer Dilek Söylemez, "Büyükşehir Belediyesi'nin açmış olduğu kursları çok beğeniyorum. Açıkçası çağrı merkezlerinde iş imkanı daha imkanlı olduğu için bu kursu tercih ettim. Alanında uzman olduğunu düşündüğümüz hocalar tarafından eğitim görüyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Memduh Büyükkılıç'a öncelikle çok teşekkür ediyoruz. Bize güzel imkanlar sağlıyor. Gerçekten bu eğitimi alıp, işe başlayanların tam donanımlı olacağına inanıyorum" diye konuştu.
"Çok Verimli Geçiyor. İş imkanları da Sağlıyorlar"
Kursiyerlerden Diler Ekinci ise "Büyükşehir Belediyesi KAYMEK'te birçok kursa katıldım. Çok verimli geçiyor. İş imkanları da sağlıyorlar. Hobi olarak da kendinizi geliştirmek için tercih edebilirsiniz. Çağrı merkezine gelme sebebim var. Daha öncesinde bu alanı araştırdım. Bu yüzden kursa gelmek istedim. İletişim olan her yerde geçerli bir kurs. Çok faydalı olduğuna inanıyorum" dedi.
"Daha Donanımlı Olmak İçin Geliyorum Bu Kursa"
Çağrı merkezine kendini geliştirmek için geldiğini ifade eden Ali Karakurt da "Hayatıma renk kattığını düşünüyorum. Hocalarımıza öncelikle teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımıza da ayrıca teşekkür ediyorum. Daha donanımlı olmak için geliyorum bu kursa" şeklinde konuştu. - KAYSERİ
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ANKA HABER AJANSI 12 MART SALI GÜNDEMİ
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