Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes Üniversitesi Hastanesi\'nde Yenileme Çalışmalarını İnceledi

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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; büyükşehir belediyesi tarafından yürütülen Erciyes Üniversitesi Hastanesi Ana Girişinde ve Poliklinikler kısmında devam eden yenileme çalışmalarını yerinde inceledi.

Başkan Büyükkılıç, büyükşehir belediyesi tarafından üniversite hastanesi ana girişinde ve poliklinikler kısmında yürütülen yenileme çalışmalarını yerinde inceledi. Son durum hakkında yetkililerden bilgi alan Büyükkılıç, "İnsana dair hemen her alanda yaptığımız samimi çalışmalarımız, yaptığımız hizmetlerimiz, sağlık alanında da aynı özveri ile devam ediyor" dedi.

Büyükkılıç, vatandaşların sağlık hizmetlerini modern bir ortamda alacağını belirterek; "Üniversite Hastanesi Ana Girişinde ve Poliklinikler kısmında yenileme çalışmalarımız devam ediyor. Vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerini daha konforlu ve modern bir ortamda gerçekleştirmesi için hizmetlerimiz sürecek" diye konuştu. - KAYSERİ