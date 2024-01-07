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Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'ndaki Yol Çalışmalarını İnceledi - Son Dakika
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'ndaki Yol Çalışmalarını İnceledi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kentin Organize Sanayi Bölgesi'ne bağlantıda önemli ana arterlerinden biri olan Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, yolun asfalt kaplamaları yenilenerek ulaşım konforu arttırıldı. Başkan Büyükkılıç, yapılan çalışmaları takdir ederek, hizmetlerin devam edeceğini belirtti.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı\'ndaki Yol Çalışmalarını İnceledi
07.01.2024 - 11:32,
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kentin Organize Sanayi Bölgesi'ne bağlantıda önemli ana arterlerinden biri olan ve gün içerisinde binlerce aracın geçiş yaptığı Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ulaşım konforunu arttıracak ve sürücülere daha güvenli ulaşım imkanı tanıyacak yatırımlarını sürdürüyor. Bu hedef istikametinde Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından kentin Organize Sanayi Bölgesi'ne bağlantıda önemli ana arterlerinden biri olan ve gün içerisinde binlerce aracın geçiş yaptığı Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda ekonomik ömrünü tamamlayan asfalt kaplamalar sökülerek yenilenmesi yapıldı. Bu çerçevesinde, ulaşım alanındaki yatırım ile çalışmalarına devam eden ve Organize Sanayi Bölgesi'ne ulaşımda önemli bir güzergah olan yolda incelemelerde bulunan Başkan Büyükkılıç'a teknik gezi sırasında AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Hasdal da eşlik etti. Başkan Büyükkılıç, burada yaptığı açıklamada; "Organize Sanayimiz ile Altınoluk Mahallemizin arasındaki yolumuz ile ilgili yıpranmadan kaynaklı sıkıntılar vardı. Onu hem burada frezeleyip, hem de asfaltını sıfırdan yapma suretiyle pırıl pırıl yolumuzu yaparak, bizi seven, güvenen, seçen iş adamlarımıza, Kayseri'mizin güzel insanlarına layık olma yolunda hizmetlerimizi sürdürüyoruz" diye konuştu. Büyükşehir ekibine teşekkür eden Büyükkılıç, "Fen İşleri ekibimize ve değerli Genel Sekreterimizin kıymetli ekibine huzurlarınızda teşekkür ediyor, şehrimize hayırlı uğurlu olsun diyor, ancak yolların kalitesi standardı arttığında süratler artmasın" dedi.

Dolu dolu bir dönem geçirdiklerini anlatan Büyükkılıç, "Cenab-ı Allah nazarlardan saklasın, Allah'a şükürler olsun dolu dolu bir dönem yaşadık. Dolu dolu hizmetlerimizi hemşehrilerimizle buluşturduk. Hiçbir mazerete sığınmadık. Durmak yok, koşmaya devam. Allah utandırmasın" ifadelerini kullandı. AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm de yeni yapılan yolu 'kaymak gibi' diye nitelendirerek, başta Başkan Büyükkılıç olmak üzere emeği geçen tüm personele teşekkür etti. Fen işleri ekiplerine tatlı ikram eden Büyükkılıç, personele çalışmalarında kolaylıklar diledi.

5 bin metreküp kazı ve 11 bin 500 ton sıcak asfalt

Çalışmaya organize gidiş istikametinde trompet kavşaktan sonra başlanıp, çalışma Sazyolu Caddesi dönüşüne kadar olan kısımda geliş gidiş yenilenecek şekilde yapılırken, toplam çalışma yapılan uzunluk 2,6 kilometre ve gidiş geliş olarak yenilendi. Çalışma çerçevesinde yolun tespit edilen kesimlerindeki asfalt kaplamalar asfalt kazıma makineleri ile kazınıp, kazılan asfalt tali yollar ve kırsal bölgelerde kullanılarak geri dönüşümü sağlanıyor. Kazı işlemi sonrasında yol sıcak asfalt yapılarak yenilenirken, bu çalışmalar için 5 bin metreküp kazı ve 11 bin 500 ton sıcak asfalt planlanıyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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