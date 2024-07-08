Kayseri Büyükşehir Belediyesi Fuat Attaroğlu Çocuk Kütüphanesi ve Müzik Okulu'nda Yaz Dönemi Etkinlikleri - Son Dakika
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Fuat Attaroğlu Çocuk Kütüphanesi ve Müzik Okulu'nda Yaz Dönemi Etkinlikleri

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Fuat Attaroğlu Çocuk Kütüphanesi ve Müzik Okulu\'nda Yaz Dönemi Etkinlikleri

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Fuat Attaroğlu Çocuk Kütüphanesi ve Müzik Okulu yaz döneminde çocukların yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. Çocuklar, kütüphane ve müzik okulunda çeşitli etkinliklerle hem eğleniyor hem de zihinsel gelişimlerine katkıda bulunuyorlar.

08.07.2024 12:58  Güncelleme: 13:00
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın 'Ağaç yaş iken eğilir' prensibi ile hayata geçirdiği Fuat Attaroğlu Çocuk Kütüphanesi ve Müzik Okulu'nda yaz dönemi dolu dolu geçiyor.

Kocasinan ilçesi Bozantı Caddesi'nde kütüphane ve müzik okulunun yanı sıra oyun alanları, kafeterya ve sinema salonu gibi çeşitli aktivitelerin yer aldığı çok amaçlı Büyükşehir Belediyesi Fuat Attaroğlu Çocuk Kütüphanesi ve Müzik Okulu yaz döneminde çocukların yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

Öğrenciler, eğitim-öğretim döneminin ardından yaz tatilini en verimli şekilde geçirmeleri için Büyükşehir Belediyesi Çocuk Kütüphanesi ve Müzik Okulu'nda etkinliklere devam ediyor.

Minikler, tatillerini Çocuk Kütüphanesi ve Müzik Okulu'nda dolu dolu değerlendirirken, geleceğin teminatı olan çocukların hem zihinsel gelişimi hem de keyifli vakit geçirebilmeleri amacıyla birçok etkinlik düzenleniyor.

Ücretsiz olarak çocuklarını kayıt yaptırmak isteyen veliler, online sisteme geçiş yapan kütüphanedeki atölyelere https://basvuru.kayseri.bel.tr/ adresinden randevu alabiliyor.

Büyükşehir Belediyesi Fuat Attaroğlu Çocuk Kütüphanesi ve Müzik Okulu projesi içerisinde okuma salonu, masal, sinema, oyun, müzik, resim gibi atölyeler, dış oyun alanı, mini oyun alanı, bilgisayar salonu, kafeterya, grup çalışma odaları, bay-bayan mescit, bebek bakım odası, kafeterya ve bekleme solunu bulunuyor.

Çocuk Kütüphanesi olması nedeni ile 0-14 yaş gruplarına hitap eden ve 250 kişi kapasiteye sahip olan kütüphanede 16 bin basılı, 3 bin sesli kitap, 24 bin elektronik kitap bulunuyor. Fuat Attaroğlu Çocuk Kütüphanesi ve Müzik Okulu'nda tüm kitaplar ödünç verilebiliyor. Öte yandan kütüphane üyeliği bulunan üyeler, 15 günlüğüne 1 adet kitap alabiliyorlar. Ayrıca kütüphanede ferah ders çalışma alanları, kütüphanenin her noktasında erişim sağlanan Wi-Fi hizmeti kullanıcıya sunuluyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri Büyükşehir Belediyesi Fuat Attaroğlu Çocuk Kütüphanesi ve Müzik Okulu'nda Yaz Dönemi Etkinlikleri - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri Büyükşehir Belediyesi Fuat Attaroğlu Çocuk Kütüphanesi ve Müzik Okulu'nda Yaz Dönemi Etkinlikleri - Son Dakika
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