Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Hadouti Orkestrası konserine ev sahipliği yapacak - Son Dakika
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Yerel

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Hadouti Orkestrası konserine ev sahipliği yapacak

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Hadouti Orkestrası konserine ev sahipliği yapacak

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Günü etkinlikleri kapsamında Avrupa, Balkan ve Türk ezgilerini uluslararası sahnelere taşıyan Hadouti Orkestrası konserine ev sahipliği yapacak.

10.05.2024 10:48  Güncelleme: 10:49
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Günü etkinlikleri kapsamında Avrupa, Balkan ve Türk ezgilerini uluslararası sahnelere taşıyan Hadouti Orkestrası konserine ev sahipliği yapacak.

Her köşesinde tarihi ve kültürel mirasların eşsiz örneklerine ev sahipliği yapan kadim kent Kayseri'de kültür sanat alanındaki hizmetlere özel önem veren Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığındaki Kayseri Büyükşehir Belediyesi bu alanda yaptığı yatırım ve hizmetlere devam ediyor.

Bu kapsamda Avrupa, Balkan ve Türk ezgilerini uluslararası sahnelere taşıyan Hadouti Orkestrası, Kayseri'de performans sergileyecek.

Kayseri'de 11 Mayıs Cumartesi günü Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezi'nde Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu tarafından desteklenen Hadouti Orkestar Konseri düzenlenecek.

Büyükşehir Belediyesi, Fransa, Yunanistan, Türkiye, Romanya ve Sırbistan gibi farklı ülkelerden müzisyenleri barındıran topluluk ile Balkanlar, Türkiye ve Orta Doğu müziğini sahneye taşıdığı ezgilerle Kayserililere renkli bir gece yaşatacak. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Müzik, Yerel, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

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