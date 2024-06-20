Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi Kurban Bayramı'nda 30 Bin Kişiyi Ağırladı - Son Dakika
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi Kurban Bayramı'nda 30 Bin Kişiyi Ağırladı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi, Kurban Bayramı'nın 2, 3 ve 4'üncü günlerinde ücretsiz olarak ziyaretçilere kapılarını açarak 30 bin kişiyi ağırladı. Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi, 153 türde yaklaşık bin 600 hayvana ev sahipliği yapmaktadır.

20.06.2024 12:22
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın talimatlarıyla Kurban Bayramı'nın 2, 3 ve 4'üncü günleri ziyaretçilerine kapılarını ücretsiz olarak açan Büyükşehir Belediyesi'ne ait Hayvanat Bahçesi 3 günde 30 bin kişiyi ağırladı.

Anadolu Harikalar Diyarı içerisinde yer alan ve 153 türde yaklaşık bin 600 hayvanı misafir eden Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi her bayramda olduğu gibi bu bayramda da ziyaretçi akınına uğradı.

Özellikle bayramlarda yoğun ilgi gören Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'ın talimatları doğrultusunda ziyaretçilerine kapılarını ücretsiz olarak açtı.

Kurban Bayramı'nın 1'inci günü kapalı olan hayvanat bahçesi, bayramın 2, 3 ve 4'üncü günlerinde Kayserililer ve şehir dışından gelen vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.

Gerekli aşı uygulamaları ve hayvan sağlıkları ile ilgili koruyucu uygulamaların veteriner hekimler tarafından yapıldığı Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nin Kurban Bayramı'na özel ücretsiz olarak ziyarete açılması özellikle çocukları çok mutlu etti.

Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi 3 günde 30 bin kişiyi ağırlarken hem eğlenen hem öğrenen minikler başta olmak üzere hayvanat bahçesini ziyaret eden ve birçok türden hayvanı ilk defa yakından görme fırsatı bulan vatandaşlar, bayrama özel ücretsiz ziyaret uygulamasından dolayı Başkan Büyükkılıç'a teşekkür ettiler.

Anadolu Harikalar Diyarı içerisinde yer alan hayvanat bahçesinde 153 türde yaklaşık bin 600 hayvan, 4 mevsim en iyi şartlarda özenle korunup, besleniyor.

Büyükşehir Hayvanat Bahçesi, 10.00-19.00 saatleri arasında hizmet veriyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi Kurban Bayramı'nda 30 Bin Kişiyi Ağırladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi Kurban Bayramı'nda 30 Bin Kişiyi Ağırladı - Son Dakika
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