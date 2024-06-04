Kayseri Büyükşehir Belediyesi İller&Belediyeler Dergisi'nde Örnek Gösterildi - Son Dakika
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi İller&Belediyeler Dergisi'nde Örnek Gösterildi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Belediyeler Birliği'nin süreli yayını olan İller&Belediyeler Dergisi'nde iyi uygulama örneği olarak yer aldı. Belediyenin Afet İşleri Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen 'Özel Gereksinimli Bireyler İçin Afet Hazırlığı' konulu seminer derginin son sayısında yer aldı.

04.06.2024 11:57
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi; belediyelerin çatı kuruluşu olan Türkiye Belediyeler Birliği'nin (TBB) süreli yayını olan İller&Belediyeler Dergisi'nde TBB Başkanı Yücel Yılmaz'ın ifadesi ile 'hayata geçirilen iyi uygulamalara' örnek teşkil etti.

Kayseri'de olduğu kadar farklı illerde de yankı uyandıran proje, faaliyet ve yatırımları ile gündeme gelen Kayseri Büyükşehir Belediyesi, uzmanlar, akademisyenler ile kurum ve kuruluşların yayınlarına konu oluyor. Bu çerçevede Türkiye'de belediyelerin çalışmalarına destek olan, belediyeciliğin ve yerel hizmetlerin gelişmesine yardımcı olacak konularda, rehberlik etmek, danışmanlık hizmeti vermek, uygulamada karşılaşılan sorunlarla ilgili görüş oluşturmak, belediyelerin menfaatlerini korumak ve bu amaçla gerektiğinde dava açmak gibi önemli görevleri üstlenen TBB'nin süreli yayınında Kayseri Büyükşehir Belediyesi iyi uygulama örneği kapsamında yer aldı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen 'Özel Gereksinimli Bireyler İçin Afet Hazırlığı' konulu seminer ile TBB'nin İller&Belediyeler Dergisi'nin son sayısında yer alan Büyükşehir Belediyesi, TBB Başkanı Yılmaz tarafından şu sözlerle ifade edildi;

"Dergimiz yeni sayısında Kayseri'den Antalya'ya ülkemizin farklı şehirlerinde hayata geçirilen iyi uygulamalara yer vererek belediyelerimizin dirençlilik, çevre, enerji verimliliği ve sosyal çalışmalarını duyurmaya da gayret ettik."

TBB'nin dergisi İller&Belediyeler, 'Deprem ve Acil Durum Planlamaları' ana temalı son sayısında, 5 şehrin belediyesi 'İyi Uygulama' teması ile yer aldı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Konya Büyükşehir Belediyesi, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Beylikdüzü Belediyesi'nin yer aldığı 'İyi Uygulamalar' bölümündeki 5 ilden birisi de Kayseri Büyükşehir Belediyesi oldu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri Büyükşehir Belediyesi İller&Belediyeler Dergisi'nde Örnek Gösterildi - Son Dakika

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