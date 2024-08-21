Kayseri Büyükşehir Belediyesi İstişare Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi İstişare Toplantısı Gerçekleştirildi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İstişare Toplantısı Gerçekleştirildi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm, Melikgazi, Kocasinan ve Talas belediye başkanları ile birlikte Büyükşehir Belediyesi'nde istişare ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda, merkez ve ilçelerde yapılan, yapımı devam eden ve programa alınan yatırımlar ile şehrin geleceğine yönelik projeler görüşüldü.

21.08.2024 13:50  Güncelleme: 13:51
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm, Melikgazi, Kocasinan ve Talas belediye başkanları ile birlikte Büyükşehir Belediyesi'nde istişare ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Kayseri'de yerel yönetim hizmetlerini etkin şekilde sürdürebilmek amacıyla istişarelerde bulunmaya önem veren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ortak akıl ve uyum kültürü ile çalışmalarını sürdürmeye aralıksız devam ediyor.

Bu kapsamda Başkan Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi'nde AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ve Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ile bir araya geldi.

Toplantıda, merkez ve ilçelerde yapılan, yapımı devam eden ve programa alınan yatırımlar ile şehrin geleceğine yönelik projeler görüşüldü.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, başkanlık makamında gerçekleşen toplantı ile ilgili yaptığı değerlendirmede, "Birlik, beraberlik, dayanışma halinde, merkez ile kırsal mahallelerin eşit gelişmesi doğrultusunda topyekün hizmet gayretimizi sürdürüyoruz" dedi.

İstişareye çok önem verdiklerini belirten Başkan Büyükkılıç, "AK Parti İl Başkanımız Fatih Üzüm, Melikgazi Belediye Başkanımız Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanımız Ahmet Çolakbayrakdar ve Talas Belediye Başkanımız Mustafa Yalçın ile birlikte Büyükşehir Belediyemizde gerçekleştirdiğimiz toplantıda birlikte yapacağımız çalışmalarla ilgili istişare ve değerlendirmelerde bulunduk" diye konuştu.

Büyükkılıç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak hedeflerine kararlılık, özveri, samimiyet, cesaret ve gayretle sarıldıklarını sözlerine ekledi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri Büyükşehir Belediyesi İstişare Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika

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