Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş\'taki Yangın Söndürme Çalışmalarına Destek Veriyor

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'ın talimatıyla harekete geçen Kayseri Büyükşehir Belediyesi, su arazözü ve ekipleriyle Kahramanmaraş'taki yangın söndürme çalışmalarına katkı sunuyor.

Kahramanmaraş'ta çıkan ve orman alanlarını tehdit eden yangına müdahale çalışmaları aralıksız devam ederken, Kayseri Büyükşehir Belediyesi de desteğini sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'ın talimatları ve gelen talepler doğrultusunda, yangının başladığı Cumartesi gününden itibaren bölgeye su arazözü ve personel sevk etti.

Yangın söndürme çalışmalarına Orman Genel Müdürlüğü öncülüğünde, jandarma, DSİ, Karayolları, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, AFAD ve çevre illerden gelen ekiplerle birlikte çok sayıda kurum destek verirken, Kayseri'den giden ekipler de sahada aktif görev alıyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, "Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi Kahramanmaraş'taki kardeşlerimizin yanında olmak bizim için bir görevdir. Doğaya, ormana, canlılara hep birlikte sahip çıkacağız" dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç duyulması halinde yangın bölgesine destek vermeye devam edecek. - KAYSERİ