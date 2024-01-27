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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Karla Mücadele Ekipleri 139 Mahalle Yolunu Ulaşıma Açtı - Son Dakika
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Karla Mücadele Ekipleri 139 Mahalle Yolunu Ulaşıma Açtı

Kayseri'de kırsal bölgelerde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 139 mahalle yolunu Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri ulaşıma açtı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Karla Mücadele Ekipleri 139 Mahalle Yolunu Ulaşıma Açtı
27.01.2024 - 14:22,  Güncelleme: 14:26
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, kırsal bölgelerde kar nedeniyle kapanan toplamda 139 mahalle yolunu ulaşıma açtı.

Kayseri'de özellikle kırsal bölgelerin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan yollar Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekiplerince ulaşıma açıldı. 16 ilçeye bağlı mahalle yollarında karla mücadele için 7 noktada 24 saat çalışma esasına göre hazır bekleyen Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı karla mücadele ekipleri, kırsal bölgelerin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 139 mahalle yolunu ulaşıma açtı. Kar dolayısıyla ulaşıma kapanan yollarda gece boyu süren çalışmalar çerçevesinde ekipler teyakkuzda bulunurken, Tomarza'da 16, Pınarbaşı'da 65, Yahyalı'da 10, Akkışla'da 2, Sarıoğlan'da 1, Sarız'da 27 ve Develi'de 18 olmak üzere toplam 139 mahalle yolu ulaşıma açıldı.

Öte yandan, Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı karla mücadele ekipleri, 16 ilçeye bağlı mahalle yollarında karla mücadele için 7 noktada 24 saat çalışma esasına göre hazır şekilde bekliyor. Ekipler, kış boyunca kırsal mahallelerde 3 bin 477 kilometre yol ağında toplam 140 personel ve 62 araç ile karla mücadele çalışmasını yürütecek. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Kayseri Büyükşehir Belediyesi Karla Mücadele Ekipleri 139 Mahalle Yolunu Ulaşıma Açtı - Son Dakika
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