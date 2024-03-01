Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiğini Arttırıyor - Son Dakika
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiğini Arttırıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiğini Arttırıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kentsel tasarım, peyzaj uygulamaları ve bitkisel bakım çalışmaları ile kent estetiğini arttırmaya devam ediyor. 2024 yılı çalışmaları kapsamında otomatik sulama tesisatı, toprak tesviyesi, çim ekimi, fidan ve süs bitkisi dikimi gerçekleştiriliyor.

01.03.2024 12:39  Güncelleme: 12:43
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi şehir genelinde kentsel tasarım, peyzaj uygulamaları, çiçeklendirme ve bitkisel bakım çalışmaları ile kent estetiğini arttırmaya devam ediyor. Buna göre 2024 yılı çalışmaları çerçevesinde kentte otomatik sulama tesisatı, toprak tesviyesi, çim ekimi, fidan, süs bitkisi dikimi ve altyapı çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Büyükşehir belediyesi şehrin farklı bölgelerinde peyzaj çalışmalarına her mevsim devam ediyor. Bu çerçevede 2024 yılı çalışmaları ile Büyükşehir Belediyesi Park, Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı ekipleri şehri daha estetik bir görünüme kavuşturmak amacıyla kış dönemi peyzaj çalışmaları gerçekleştirdi. Toprak tesviyesi, otomatik sulama tesisatı, çim ekimi, fidan, süs bitkisi dikimi ve altyapı çalışmaları ile Kayseri'nin çehresini daha da güzelleştiren Büyükşehir Belediyesi Park, Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı, Yeşil Alanlar Proje ve Uygulama Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, Şehir Hastanesi yonca kavşağı, Mehtap Caddesi kanal yanı, Kumsmall kavşağı, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi sonu orta refüj, 15 Temmuz Bulvarı, İsmail Erez Bulvarı orta refüj, Havalimanı Yeni Terminali-Yeni Hal Kompleksi orta refüj ve yan bantlar ve Havalimanı içi ve çevresi, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı yeşil bantlar üzerinde, 6 bin 650 metreküp toprak dolgusu, 11 bin 200 metrekare çim ekimi, 2 bin 893 adet yapraklı-ibreli fidan dikimi ve bakımı, 20 bin 200 adet süs bitkisi dikimi ve bakımı yapıldı.

Ayrıca Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından bu alanlarda altyapı çalışmalarında 41 bin 250 metre ana-tali hat polietilen boru, 179 adet vana grubu, 3 bin 915 adet rotor-spring, 11 bin 956 adet fittings malzemeler kullanılarak peyzaj uygulama çalışmaları devam ediyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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