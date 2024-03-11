Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mart Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mart Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mart Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mart Ayı Meclis Toplantısı, Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda 90 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Mecliste, kütüphaneden, Prof. Dr. Necmettin Erbakan'a vefaya, doğal gazdan Akıllı Şehircilik Daire Başkanlığı'na kadar birçok önemli karara imza atıldı.

11.03.2024 16:41  Güncelleme: 16:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mart Ayı Meclis Toplantısı, Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda 90 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Mecliste, kütüphaneden, Prof. Dr. Necmettin Erbakan'a vefaya, doğal gazdan Akıllı Şehircilik Daire Başkanlığı'na kadar birçok önemli karara imza atıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2024 Yılı Mart Ayı Meclis Toplantısı Birinci Birleşimi Birinci Oturumu, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığında, Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi.

Başkan Büyükkılıç, meclis öncesi Kayseri başta olmak üzere tüm İslam aleminin Ramazan-ı Şerif'ini tebrik etti.

Üniversiteden gelen ve kamu yönetimi okuyan öğrencilerin de misafir edildiği mecliste, Başkan Büyükkılıç, gençlere meclis ile ilgili bilgiler de verdi.

Mecliste 45 asıl, 45 ek olmak üzere toplam 90 gündem maddesi meclis üyelerince müzakere edilerek, karara bağlandı.

Büyükşehir Meclisinden Erbakan Hocaya vefa

Meclis üyeleri, Kayseri Havalimanı güneyinde bulunan Kocasinan İlçesi, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'ndan başlayarak Kuzey Çevreyolu bağlantı yoluna kadar devam eden isimsiz yola Prof. Dr. Necmettin Erbakan Caddesi ismi verilmesi talebini görüşerek, oy birliği ile kabul etti.

Başkan Büyükkılıç, oy birliği ile alınan karara teşekkür ederek, şunları söyledi:

"Yeni açtığımız bir yol, şehrimize hayırlı, uğurlu olsun. Havaalanı Yeni Terminal Binamız şehrimize yakıştı. Sayın Cumhurbaşkanımıza, Ulaştırma Bakanlarımıza, Milli Savunma Bakanımıza teşekkür ederken, hemen yanı başından şehrin havaalanından şehrin doğusunu havaalanına ulaştıracağı önemli bir ana artere, devlet adamı, bilim adamı, siyasi ufkuyla herkese örnek olan bir liderin, Kıbrıs Barış Harekatı'nda da en büyük katkıyı sağlayan büyüğümüz Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın ismini veriyoruz. Meclisimize de bu yakışırdı."

Yakut Mahallesi'ne kütüphane yolda

Yine mülkiyeti şahsa ait, Yakut Mahallesi, Elisevenler Caddesi'nde bulunan dükkanın kütüphane olarak kullanılmak üzere 5 yıllığına Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından kiralanması talebi de mecliste görüşüldü. Başkan Büyükkılıç, yeni kütüphane ile ilgili yaptığı açıklamada, "Yakut Mahallemizde kiralama yapıyoruz, içerisini düzenledik, hazır inşallah. Yakut Mahallesi'ndeki gençlerimizin daha donanımlı, daha eğitimli, günün şartlarına uygun kitaplar ve dijital ortamın yanı sıra çayı, çorbası, interneti de bedava olmak üzere hizmet almasını sağlayacak önemli bir çalışma. Amaç, insan odaklı hizmet üretmektir" diye konuştu.

Meclis üyeleri, talebi oy birliği ile kabul etti.

'Büyüktuzhisar'ımıza doğal gaz hayırlı olsun'

Meclis üyeleri tarafından, Bünyan İlçesi, Büyüktuzhisar Mahallesi'nin Kayserigaz lisans alanı içerisine dahil edilmesi için yapılması gereken işlemlerin EPDK nezdinde taahhüt edilmesi amacıyla her türlü sözleşme, anlaşma, protokolleri imzalamak ve yürütmek üzere Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç veya Genel Sekreter Av. Hüseyin Beyhan'a yetki verilmesi talebi de görüşüldü. Başkan Büyükkılıç, "Büyüktuzhisar bölgesine doğalgaz çalışması ile ilgili yapılacak, orada kaldırımlar ve yollarla, geçtiği yerlerdeki iyileştirme gibi hizmetleri tamamlama anlamında talep gelmiş oluyor. Kabulünü oylarınıza sunuyorum. Büyüktuzhisar'ımıza doğalgaz şimdiden hayırlı, uğurlu olsun" ifadelerini kullandı. Talep, oy birliği ile kabul edildi.

Akıllı Şehircilik Daire Başkanlığı kuruluyor

Akıllı Şehircilik Daire Başkanlığı için yapılacak düzenleme de oy birliği ile kabul edilirken, Büyükkılıç, "Gençler sizlere dönük, kurum ve kuruluşlarla şehrimizi geleceğe hazırlama anlamında ilgili bir daire oluşturuyoruz. Oraları aşındırın, gelip gidin, hizmetlerin daha fazla gelmesini de sağlamış olun" dedi.

Gündem maddeleri ile ilgili meclis üyelerinin görüşlerinin alındığı meclis toplantısının ardından, Başkan Büyükkılıç, mecliste alınan kararların hayırlı olması temennisinde bulundu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Memduh Büyükkılıç, Necmettin Erbakan, Kayseri, Çevre, Yerel Haberler, Enerji, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mart Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:30 Tuzla’da dev fabrika alev alev yanıyor Tuzla'da dev fabrika alev alev yanıyor
15:45 Seher’e ve Aysel’e kurşun yağdıran katil gün yüzü göremeyecek Seher'e ve Aysel'e kurşun yağdıran katil gün yüzü göremeyecek
15:08 MSB’de sürpriz buluşma Hakan Fidan, Yaşar Güler ve İbrahim Kalın bir araya geldi MSB'de sürpriz buluşma! Hakan Fidan, Yaşar Güler ve İbrahim Kalın bir araya geldi
15:06 İmamoğlu’nun sağ kolu Fatih Keleş’in deste deste para saydığı görüntüler tartışma yarattı İmamoğlu'nun sağ kolu Fatih Keleş'in deste deste para saydığı görüntüler tartışma yarattı
12:23 İstinaf, Müslüme Yağal’ın ölümüyle ilgili davada kararını açıkladı İstinaf, Müslüme Yağal'ın ölümüyle ilgili davada kararını açıkladı
16:57 Benzerliğin de bu kadarı Oscar’a katılan Lily Gladstone’u görenler Gupse Özay zannetti Benzerliğin de bu kadarı! Oscar'a katılan Lily Gladstone'u görenler Gupse Özay zannetti
16:34 MHK, Fenerbahçe-Pendikspor maçının hakemini kızağa çekti MHK, Fenerbahçe-Pendikspor maçının hakemini kızağa çekti
16:16 MHP Milletvekili Levent Uysal’ın avukatı, “Sırbistan vatandaşlığı hukuka uygundur“ dedi MHP Milletvekili Levent Uysal'ın avukatı, "Sırbistan vatandaşlığı hukuka uygundur" dedi
15:52 Kadınlar Günü cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı Anne kıza saldırmıştı Kadınlar Günü cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı! Anne kıza saldırmıştı
15:32 Putin, İngiltere ile 1956’da imzalanan balıkçılık anlaşmasını iptal etti Putin, İngiltere ile 1956'da imzalanan balıkçılık anlaşmasını iptal etti
15:21 Cem Yılmaz, Ramazan ayında yaptığı içkili paylaşım nedeniyle linç ediliyor Cem Yılmaz, Ramazan ayında yaptığı içkili paylaşım nedeniyle linç ediliyor
15:02 Garson, boğazına et parçası takılan müşteriyi filmde gördüğü ’heimlich manevrası’ ile kurtardı Garson, boğazına et parçası takılan müşteriyi filmde gördüğü 'heimlich manevrası' ile kurtardı
14:42 Kayhan Yıldızoğlu’nun cenazesinde gerginlik Şener Şen, fotoğraf çektirmek isteyenlere tepki gösterdi Kayhan Yıldızoğlu'nun cenazesinde gerginlik! Şener Şen, fotoğraf çektirmek isteyenlere tepki gösterdi
14:29 Gazze için kendini yakan Amerikalı askerin adı Filistin’de bir sokağa verildi Gazze için kendini yakan Amerikalı askerin adı Filistin'de bir sokağa verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2024 17:24:05. #1.12#
SON DAKİKA: Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mart Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement