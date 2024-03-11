Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mart Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mart Ayı Meclis Toplantısı, Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda 90 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Mecliste, kütüphaneden, Prof. Dr. Necmettin Erbakan'a vefaya, doğal gazdan Akıllı Şehircilik Daire Başkanlığı'na kadar birçok önemli karara imza atıldı.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2024 Yılı Mart Ayı Meclis Toplantısı Birinci Birleşimi Birinci Oturumu, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığında, Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi.
Başkan Büyükkılıç, meclis öncesi Kayseri başta olmak üzere tüm İslam aleminin Ramazan-ı Şerif'ini tebrik etti.
Üniversiteden gelen ve kamu yönetimi okuyan öğrencilerin de misafir edildiği mecliste, Başkan Büyükkılıç, gençlere meclis ile ilgili bilgiler de verdi.
Mecliste 45 asıl, 45 ek olmak üzere toplam 90 gündem maddesi meclis üyelerince müzakere edilerek, karara bağlandı.
Büyükşehir Meclisinden Erbakan Hocaya vefa
Meclis üyeleri, Kayseri Havalimanı güneyinde bulunan Kocasinan İlçesi, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'ndan başlayarak Kuzey Çevreyolu bağlantı yoluna kadar devam eden isimsiz yola Prof. Dr. Necmettin Erbakan Caddesi ismi verilmesi talebini görüşerek, oy birliği ile kabul etti.
Başkan Büyükkılıç, oy birliği ile alınan karara teşekkür ederek, şunları söyledi:
"Yeni açtığımız bir yol, şehrimize hayırlı, uğurlu olsun. Havaalanı Yeni Terminal Binamız şehrimize yakıştı. Sayın Cumhurbaşkanımıza, Ulaştırma Bakanlarımıza, Milli Savunma Bakanımıza teşekkür ederken, hemen yanı başından şehrin havaalanından şehrin doğusunu havaalanına ulaştıracağı önemli bir ana artere, devlet adamı, bilim adamı, siyasi ufkuyla herkese örnek olan bir liderin, Kıbrıs Barış Harekatı'nda da en büyük katkıyı sağlayan büyüğümüz Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın ismini veriyoruz. Meclisimize de bu yakışırdı."
Yakut Mahallesi'ne kütüphane yolda
Yine mülkiyeti şahsa ait, Yakut Mahallesi, Elisevenler Caddesi'nde bulunan dükkanın kütüphane olarak kullanılmak üzere 5 yıllığına Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından kiralanması talebi de mecliste görüşüldü. Başkan Büyükkılıç, yeni kütüphane ile ilgili yaptığı açıklamada, "Yakut Mahallemizde kiralama yapıyoruz, içerisini düzenledik, hazır inşallah. Yakut Mahallesi'ndeki gençlerimizin daha donanımlı, daha eğitimli, günün şartlarına uygun kitaplar ve dijital ortamın yanı sıra çayı, çorbası, interneti de bedava olmak üzere hizmet almasını sağlayacak önemli bir çalışma. Amaç, insan odaklı hizmet üretmektir" diye konuştu.
Meclis üyeleri, talebi oy birliği ile kabul etti.
'Büyüktuzhisar'ımıza doğal gaz hayırlı olsun'
Meclis üyeleri tarafından, Bünyan İlçesi, Büyüktuzhisar Mahallesi'nin Kayserigaz lisans alanı içerisine dahil edilmesi için yapılması gereken işlemlerin EPDK nezdinde taahhüt edilmesi amacıyla her türlü sözleşme, anlaşma, protokolleri imzalamak ve yürütmek üzere Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç veya Genel Sekreter Av. Hüseyin Beyhan'a yetki verilmesi talebi de görüşüldü. Başkan Büyükkılıç, "Büyüktuzhisar bölgesine doğalgaz çalışması ile ilgili yapılacak, orada kaldırımlar ve yollarla, geçtiği yerlerdeki iyileştirme gibi hizmetleri tamamlama anlamında talep gelmiş oluyor. Kabulünü oylarınıza sunuyorum. Büyüktuzhisar'ımıza doğalgaz şimdiden hayırlı, uğurlu olsun" ifadelerini kullandı. Talep, oy birliği ile kabul edildi.
Akıllı Şehircilik Daire Başkanlığı kuruluyor
Akıllı Şehircilik Daire Başkanlığı için yapılacak düzenleme de oy birliği ile kabul edilirken, Büyükkılıç, "Gençler sizlere dönük, kurum ve kuruluşlarla şehrimizi geleceğe hazırlama anlamında ilgili bir daire oluşturuyoruz. Oraları aşındırın, gelip gidin, hizmetlerin daha fazla gelmesini de sağlamış olun" dedi.
Gündem maddeleri ile ilgili meclis üyelerinin görüşlerinin alındığı meclis toplantısının ardından, Başkan Büyükkılıç, mecliste alınan kararların hayırlı olması temennisinde bulundu. - KAYSERİ
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