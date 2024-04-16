Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Belli Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Belli Oldu

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Belli Oldu

31 Mart seçimlerinin ardından Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclis üyeleri belirlendi. AK Parti, MHP, CHP, YRP, İYİ Parti ve BBP'den oluşan mecliste toplamda 70 üye yer alıyor.

16.04.2024 15:37  Güncelleme: 15:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

31 Mart seçimlerinin ardından Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclis üyeleri belli oldu.

31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Seçimleri'nin ardından Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclisi de oluştu. 70 üyeden oluşan mecliste AK Parti 33, MHP 11, CHP 9, YRP 6, İYİ Parti 5 ve BBP ise 2 üye ile yer aldı. Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisinde şu isimler yer alıyor;

AK Parti: Memduh Büyükkılıç, Mustafa Palancıoğlu, Ahmet Çolakbayrakdar, Mustafa Yalçın, Bilal Özdoğan, Mustafa İlmek, Adem Şengül, Halit Taşyapan, Esat Öztürk, Gökhan Ülke, Kenan Akar, Serdar Kavafoğlu, İsmail Ünalmış, Sami Yağmur, Cengiz Ekici, Bekir Yıldız, Meral Koşar, Mustafa Güldüoğlu, Kemalettin Cengiz Tekinsoy, Emine Timuçin, Ahmet Tural, Ömer Gökçe, Ahmet Bostancı, Hulusi Çavdar, Ahmet Mithat Karaçavuş, Şerife Parlak, Ahmet Erciyes, Savaş Gökçe, Emre Güneş, Burhanettin Polat, Yusuf Ceran, Menderes Yıldırım, Sami Üstündağ.

MHP: Selahattin Metin, Bekir Ayyıldırım, Halit Demir, Mustafa Erkek, Osman Yeniay, Orhan Say, Ali Kabak, Mustafa İşlenmiş, Mustafa Durukan, Selçuk Güntay, İbrahim Carlak

CHP: Ömer Faruk Eroğlu, Şeref Güleser, Mustafa Dursun, Özgür Özer, Mustafa Çalıksoy, Senem Ağca, Fedai Durgun, Ahmet Tektaş, Kasım Aydoğan

YRP: Vahap Ekinci, Abdullah Korkmaz, Davut Umsu, Mehmet Kuşçu, Mehmet Birkay Kahveci, Seyit Ahmet Bircan

İYİ Parti: Osman Koç, Şahin Ülker, Mehmet Bulun, Ramazan Demirezen, Mehmet Işık

BBP: Ramazan Aylanç, Sabri Sosun - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, İYİ Parti, AK Parti, Kayseri, MHP, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Belli Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:40 Lokanta ve kafelerde KDV zammı iddialarına Bakan Şimşek’ten yalanlama Lokanta ve kafelerde KDV zammı iddialarına Bakan Şimşek'ten yalanlama
19:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyon yılın ikinci yarısından itibaren düşüşe geçecek Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyon yılın ikinci yarısından itibaren düşüşe geçecek
18:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran-İsrail gerilimin tek müsebbibi Netanyahu yönetimidir Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran-İsrail gerilimin tek müsebbibi Netanyahu yönetimidir
18:34 Sağlığa zararlı olduğu gerekçesiyle İsviçre’de yasaklanan Beypazarı’ndan ilk açıklama Sağlığa zararlı olduğu gerekçesiyle İsviçre'de yasaklanan Beypazarı'ndan ilk açıklama
17:21 Lütfü Savaş’ın seçim çalışmaları için tefeciden para aldığı ortaya çıktı Lütfü Savaş'ın seçim çalışmaları için tefeciden para aldığı ortaya çıktı
19:59 Karaman’da trafik polisinin dikkati olası kazayı önledi, Bakan Yerlikaya teşekkür etti Karaman'da trafik polisinin dikkati olası kazayı önledi, Bakan Yerlikaya teşekkür etti
18:52 18 milyonluk teklif reddedildi Galatasaray, Barış Alper’i rekor bonservisle satacak 18 milyonluk teklif reddedildi! Galatasaray, Barış Alper'i rekor bonservisle satacak
17:56 Beşiktaş teknik direktör arayışları Listede eski Fenerbahçeli Erol Bulut da var Beşiktaş teknik direktör arayışları! Listede eski Fenerbahçeli Erol Bulut da var
17:15 Cimbom’un kasası dolacak Zaniolo için rekor bonservis talebi Cimbom'un kasası dolacak! Zaniolo için rekor bonservis talebi
16:35 Jakuzi tartışmaları sonrası gözlerin çevrildiği İsmail Erdem, belediye binasındaki şatafatı böyle savundu Jakuzi tartışmaları sonrası gözlerin çevrildiği İsmail Erdem, belediye binasındaki şatafatı böyle savundu
15:03 Ümit Özat, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın başdanışmanı oldu Ümit Özat, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın başdanışmanı oldu
14:28 Özel’den Merkez’in açıkladığı rekor zarara tepki: Parayı emekliye değil bir avuç zengine verenlere yazıklar olsun Özel'den Merkez'in açıkladığı rekor zarara tepki: Parayı emekliye değil bir avuç zengine verenlere yazıklar olsun
14:27 Cumhurbaşkanı Erdoğan’la aralarında kriz mi var Bakan Şimşek’ten dedikoduları bitiren sözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'la aralarında kriz mi var? Bakan Şimşek'ten dedikoduları bitiren sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2024 21:04:56. #1.11#
SON DAKİKA: Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Belli Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement