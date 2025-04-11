Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nden Saadet Partisi'ne Yanıt: Salon Başvurusu Önceden Planlanmıştı - Son Dakika
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nden Saadet Partisi'ne Yanıt: Salon Başvurusu Önceden Planlanmıştı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi\'nden Saadet Partisi\'ne Yanıt: Salon Başvurusu Önceden Planlanmıştı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Saadet Partisi'nin kendilerine yönelik iddialarına yanıt vererek, Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi'nin 13 Nisan 2025'teki talebinin daha önce planlanmış bir etkinlik için tahsis edildiğini açıkladı.

11.04.2025 14:36  Güncelleme: 14:41
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi; Saadet Partisi Kayseri İl Başkanlığı tarafından 13 Nisan 2025 tarihinde talep edilen Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi salonunun, önceden planlanan başka bir program için tahsis edildiğini duyurdu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada; "Bir siyasi partinin temsilcisi tarafından sosyal medya hesabından yapılan açıklamalarda, Kayseri Büyükşehir Belediyemizi ve başkanımızı hedef alan mesnetsiz ve gerçeği yansıtmayan iddialar yer almaktadır. Bu açıklamalara ilişkin kamuoyunu doğru bilgilendirme zarureti doğmuştur. Öncelikle belirtmek isteriz ki, gerçeğe aykırı iddialarda bulunan, kamuoyunu bilinçli şekilde yanıltan Saadet Partisi Kayseri İl Başkanlığı tarafından 13 Nisan 2025 tarihinde talep edilen Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi salonu, söz konusu tarihte daha önceden planlanan başka bir program için tahsis edilmiştir. Ayrıca, ilgili siyasi partinin de kendi açıklamasında belirttiği gibi şehirde duyuru afişlerinin sokaklara rastgele şekilde asılması kamu düzenine ve estetik kurallara aykırıdır. Belediyemizce belirlenmiş, afiş asımına uygun resmi alanlar ve açık hava mecraları dışında yapılan duyuruların kaldırılması tamamen hukuki ve rutin bir uygulamadır. Hiçbir kurumun, özellikle de topluma örnek olması gereken siyasi partilerin, kendi sorumluluğundaki eksikleri örtbas etmek adına belediyemizi hedef göstermesi kabul edilemez. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, tüm siyasi partilere eşit mesafede durmakta, şehirdeki tüm etkinliklerin düzen içinde ve hukuka uygun bir şekilde gerçekleşmesini sağlamaktadır" ifadelerine yer verildi. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nden Saadet Partisi'ne Yanıt: Salon Başvurusu Önceden Planlanmıştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nden Saadet Partisi'ne Yanıt: Salon Başvurusu Önceden Planlanmıştı - Son Dakika
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