Kayseri Büyükşehir Belediyesi\'nden Üniversite Öğrencilerine Ücretsiz Rehberlik Hizmeti

Yerel

Kayseri Büyükşehir Belediyesi; 'Alo 153 İletişim Merkezi ve Beyaz Masa' birimlerinin Kayseri'ye ilk defa gelen üniversite öğrencileri için kentin 4 farklı yerinde kurduğu stantlarla ücretsiz rehberlik ve danışmanlık hizmetinden gençler çok memnun kaldı.

Kayseri'nin öğrenci ve genç dostu Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi; üniversite öğrencilerini kenti hem daha yakından tanıması hem de kentte yapılan gençlere yönelik hizmetleri öğrenmesi için çalışmalarını tamamladı. Üniversitelerin akademik yıla başlamasıyla birlikte ülkenin dört bir yanından kente gelen üniversiteyi yeni kazanmış öğrencilerin hiçbir konuda zorluk yaşamaması adına uygulanan proje çerçevesinde Alo 153 İletişim Merkezi ve Beyaz Masa birimleri, Erciyes Üniversitesi Bankamatikler, Talas Kız Yurdu (Mega Market), Cumhuriyet Meydanı Kayseri Kalesi önü ve Kayseri Üniversitesi'nde stant oluşturmuştu. Bu kapsamda, Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü Alo 153 İletişim Merkezi bünyesinde 153 Çağrı Merkezi ve Mobil Beyaz Masa birimleri, üniversite öğrencilerine ücretsiz rehberlik ve danışmanlık hizmeti gerçekleştirdi. Kurulan stantlarda, üniversiteye yeni başlayan öğrencilere Spor A.Ş.'den KAYMEK'e, Ulaşım A.Ş.'den Erciyes A.Ş.'ye kadar kentte yapılan hizmetlerin tanıtımına yönelik ücretsiz danışmanlık ve rehberlik hizmeti verilirken, öğrencilerin talep ve önerileri de kayıt altına alınarak anında Büyükşehir'in ilgili birimlerine iletildi. Antalya'dan Kayseri'ye gelen Nazım Arda Çelik isimli üniversite öğrencisi, hizmetlerden çok etkilendiğini vurgulayarak, "Uzay bilimlerinde birinci sınıf öğrencisi olarak okuyorum. Buraya geldiğimde ön bir araştırma yaptım. Neler var, neler yok, gençler için neler yapılabilir diye. KAYMEK vardı, Spor A.Ş.'ye başvurmuştum, ücretleri, seansları, salonları nasıl diye ön araştırma yaptım, bilgi edinmeye gittim. Gerçekten çok güzel hizmetler var" dedi. Sunulan hizmetler kapsamında bir öğrenci olarak rahatladığını kaydeden Çelik, "Burada Kaytur'un gençlere yüzde 25 indirimi olduğunu öğrendim, seyahat yerlerini öğrendim, çamaşırhaneyi öğrendim. Gerçekten çok yardımcı oldunuz, sizlere teşekkür ederim. Burası çok güzelmiş, ulaşım alanında da gerçekten rahatladım, yurtta kalıyorum, ulaşımı da rahatlattı" ifadelerini kullandı. Atakan Korkmaz isimli üniversite öğrencisi de Kayseri Üniversitesi'nde bilgisayar programcılığı bölümünü okuduğunu belirterek, "Hiç bilmediğimiz bilgiler aktardı. Büyükşehir'imizin özelliklerini tanımış olduk. Dikkatimi çeken bisiklet vardı, günde iki defa ücretsiz olarak, bundan faydalanacağım" dedi. Korkmaz, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'ın talimatlarıyla, Büyükşehir Belediyesi tarafından kentte öğrenim gören üniversite öğrencilerinin sosyal yaşamlarına katkı sağlamak, derslerine daha fazla zaman ayırmalarına destek olmak amacıyla hayata geçirilen Çamaşır Yıkama Merkezi'nden duyduğu memnuniyeti de dile getirdi. Öğrenci Korkmaz, "Çamaşır yıkama merkezini çok beğendim, öğrenciler olarak gerçekten ihtiyacımız olan bir şeydi. Başkanımız ve ekibi çok sağ olsunlar. Elinize, emeğinize sağlık" şeklinde konuştu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin rahat ve konforlu ulaşımından da çok memnun olduğunu ifade eden Korkmaz; "Ben Mersin'den geliyorum, ulaşım hiç gelişmemiş, tramvay hiç görmemiştim orada, buraya geldim, kart falan vardı, garipsedim, çok gelişmiş olduğunu anladım, çok güzeldi gerçekten, deneyimledikçe daha da güzel olduğunu anlayacağım. Bize bu imkanları sağlayan Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne çok teşekkür ederiz, iyi ki var, öğrencilerimizin yanında" diye konuştu. - KAYSERİ