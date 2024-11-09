Kayseri Büyükşehir Belediyesi\'nden Yeni Eser: \'Tarihi Yaşatmak Şehri Yaşatmak\'

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Kayseri Büyükşehir Belediyesi, dolu dolu 200 eserine ek tarih ve şehir konularda yine okurlarını büyüleyecek bir eseri daha onların beğenisine sunuyor. Bu istikamette Kayseri Büyükşehir Kültür Yayınları'ndan Bilgi Şöleni Bildiriler Kitabı: 'Tarihi Yaşatmak Şehri Yaşatmak' isimli eser tamamlanarak okurları ile paylaşıldı.

Kayseri'nin kadim tarihini her kulvarda anlatmak ve tanıtmak için projeler, etkinlikler ve çalışmalar ile yatırımlar gerçekleştiren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; söz konusu faaliyetlerine ek olarak yazın dünyasında da şehri başta tarih olmak üzere tüm yönleri ile anlatan eserlerin kazandırılması için gayretlerini sürdürüyor. Şüra tertip heyeti üyeleri içerisinde Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın yanı sıra D. Mehmet Doğan, Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan ve Doç. Dr. Muhammet Enes Kala'nın yer aldığı Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin Kültür Yayınları envanterine katılan ve Türkiye Yazarlar Birliği'nin de katkıları ile kaleme alınan eserde, Kayseri'nin tarihine yönelik vesikalar, bildiriler, vakalar yer aldı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin Kültür Yayınları Tarih Dizisi içerisinde yer alan Bilgi Şöleni Bildiriler Kitabı 'Tarihi Yaşatmak Şehri Yaşatmak' eseri, şehir geçmişten bugüne tanımak isteyen herkes için bir kaynak kitap niteliğinde hazırlanırken, zengin içeriği ve önemli bilgileri de ihtiva ediyor. Tanınmış, alanında yetkin isimlerin yer aldığı eserde Kayseri Tarihi'nin Kaynakları, Eski Çağlardan Günümüze Kadar Kappadokya ve Kayseri'de Dini İnançlar, Kayserili Başkatibzadeler Ailesi ve Ahmet Emin Güven Beyefendi, Amerikan Board'un Kayseri Teşkilatlanması, Keykubadiye Sarayı, Tarihi Yaşatmak Şehri Yaşatmak, Zengiler Dönemi'nde Şam'da Kurulan Salihiyye Şehri'nin İslam Kültür Tarihindeki Yeri ve Önemi, Kent ve İmar Üzerine Bir Portre: Sultan II. Abdülhamid, Yeniden İşlevlendirme Bağlamında Mekanın Yeniden Yorumlanması, Kültürel Mirasın Korunması ve Devamlılığında Bağlamsal Bir Yaklaşım, Tarihi Vakaların Şehir Gelişimine Etkileri gibi şehire ve tarihe yönelik konular derinlemesine ele alındı.

Tarihi Yaşatmak Şehri Yaşatmak isimli eser, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin 201. kitabı oldu. - KAYSERİ