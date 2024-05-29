Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin Büyük Şehir Sanat Galerisi Projesi Sanatseverler Tarafından Beğenildi - Son Dakika
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin Büyük Şehir Sanat Galerisi Projesi Sanatseverler Tarafından Beğenildi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi\'nin Büyük Şehir Sanat Galerisi Projesi Sanatseverler Tarafından Beğenildi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin değişik medeniyetlere ev sahipliği yapmış bir kentte hayata geçirdiği 'Büyük Şehir Sanat Galerisi' projesi, sanatseverler tarafından çok sevildi. Açıldığı haftadan beri vatandaşın yoğun ilgisi ile karşılaşan Büyük Şehir Sanat Galerisi için vatandaşlar Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'a teşekkürlerini ilettiler.

29.05.2024 10:00  Güncelleme: 10:02
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin değişik medeniyetlere ev sahipliği yapmış bir kentte hayata geçirdiği 'Büyük Şehir Sanat Galerisi' projesi, sanatseverler tarafından çok sevildi. Açıldığı haftadan beri vatandaşın yoğun ilgisi ile karşılaşan Büyük Şehir Sanat Galerisi için vatandaşlar Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'a teşekkürlerini ilettiler.

Kayseri'de kültürel ve sanatsal etkinliklere her zaman destek olan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yeni projesi ile sanatın ve sanatçının yanında olmaya devam ediyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından kente kazandırılan, şehrin, sanatseverlerin ve sanat camiasının hizmetine sunulan Büyük Şehir Sanat Galerisi, açıldığı günden beri vatandaşların ilgisiyle karşılaştı.

Yakın tarihte hizmete açılan Büyükşehir Belediyesi Sanat Galerisi'ni gezen vatandaşlar galerinin şehre çok yakıştığını dile getirerek, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'a bu güzel proje için teşekkürlerini ilettiler. 150 eser alma kapasitesine sahip olan galeri, sergilenecek ürünün, eserin türüne göre fonksiyonel özellikler gösteriyor.

"Birbirinden kıymetli sanat eserlerini sanatseverlerimizle buluşturabiliyoruz"

Kayseri'nin sürekli değişen ve kendini geliştiren bir şehir olduğunu ifade eden Büyük Şehir Sanat Galerisi Sorumlusu Fatma Kırıcı, bir şehrin sanatsal aktivitelerle daha çok taçlandırılmasının bu şehrin daha büyük bir perspektiften bakması için önemli bir olgu olduğunu dile getirdi.

Her yaştan insana sanatı sevdirmek için yola çıktıklarını vurgulayan Kırıcı, şöyle konuştu:

"Hepinizin bildiği gibi Kayseri Büyükşehir Belediyesi pek çok alanda yol kat ediyor. Sanat Galerisini de bu amaçla aslında hayata geçirdik. Biz KAYMEK'te birbirinden güzel eserler icra ediyoruz. Birbirinden değerli hocalarımızla çeşitli sergilere yer veriyoruz. Fakat Büyükşehir Belediyesi bu kez şöyle düşündü; Türkiye genelinde şehrimizde gerekirse Cumhurbaşkanlığımıza mal olmuş eserlerimize yer verelim. Şehrimizin de birbirinden kıymetli sanatkarları var, onların çalışmalarına da yer verelim. Hem şehrimizin gençlerine hem de her yaştan insana sanatı sevdirelim ve sanatçılarımızla buluşturalım istedik. Biz özellikle Büyük Şehir Sanat Galerisi dedik galerimizin ismine, çünkü sürekli büyümeye devam eden bir şehir. ve bir şehrin sanatsal aktivitelerle daha çok taçlandırılması da bu şehrin daha büyük bir perspektiften bakması için önemli bir olgu. Biz hem içeride hem dışarıda misafirlerimizi ağırlayabiliyoruz. Alanın içinde birbirinden kıymetli sanat eserlerini sanatseverlerimizle buluşturabiliyoruz."

"Sanata ilgisi olan biri olarak gerçekten harika işler çıkardıklarını söyleyebilirim"

Büyük Şehir Sanat Galerisi'ne ilk defa geldiğini ve sanata ilgisi olan biri olarak gerçekten galeride harika işler çıkardıklarını söyleyen Gülümser Karaoğlan ise, "Büyük Şehir Sanat Galerisi'ne ilk defa geliyorum. Sanata ilgisi olan biri olarak gerçekten harika işler çıkardıklarını söyleyebilirim. Hocalarımız çok iyi işler çıkarmışlar. İnşallah ileriki zamanlarda bizler de kendi dalımızda burada güzel sergiler açarak hem kendimizi ifade ederiz hem de halkla iç içe oluruz. Onlar da bizim sanatımızı görmüş olurlar. Büyükşehir Belediyesi'ne böyle güzel bir mekan hazırladığı için çok çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

"Burası sanat kokuyor. Burada olmaktan çok mutluyum"

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın her zaman sanatın ve sanatçının yanında yer aldığını ifade ederek, kendilerine teşekkürlerini ileten Hayriye Battal da "Memduh Başkanımız, sanatın ve sanatçının yanında yer alarak, kentimize böyle bir yer kazandırmış. Öncelikle çok teşekkür ediyoruz. Her şey çok güzel. Sanatın tam anlamıyla adı burada. Bizler de kendi eserlerimizi gösteririz. Sonsuz teşekkürlerimizi iletiyoruz. Burası sanat kokuyor. Burada olmaktan çok mutluyum" şeklinde konuştu.

"Kente kazandırılmış çok özel bir proje olduğunu düşünüyorum"

Büşra Minas ise Büyük Şehir Sanat Galerisi'nin, Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından kente kazandırılan çok özel bir proje olduğunu kaydederek, "Sanat Galerisi'ni gezdik. Çok hoşumuza gitti. Gerçekten devasa ve çok güzel olmuş. Böyle bir imkanı sağladığı için Memduh Büyükkılıç'a çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir proje, inşallah bizler de sergimizi açarız. Kente kazandırılmış, çok özel bir proje olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin Büyük Şehir Sanat Galerisi Projesi Sanatseverler Tarafından Beğenildi - Son Dakika

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