Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin Fosil Sergisi Avrupa Birliği Büyükelçilerini Etkiledi - Son Dakika
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin Fosil Sergisi Avrupa Birliği Büyükelçilerini Etkiledi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi\'nin Fosil Sergisi Avrupa Birliği Büyükelçilerini Etkiledi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın destekleri ile süren dünya paleontoloji tarihine ışık tutan 7,5 milyon yıllık fosillerin ayaklandırma çalışmalarının yer aldığı sergi, Avrupa Birliği büyükelçilerini kendisine hayran bıraktı.

05.03.2024 10:02  Güncelleme: 10:08
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın destekleri ile süren dünya paleontoloji tarihine ışık tutan 7,5 milyon yıllık fosillerin ayaklandırma çalışmalarının yer aldığı sergi, Avrupa Birliği büyükelçilerini kendisine hayran bıraktı. Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut fosillerin çok etkileyici olduğunu belirterek, "Fosil uzmanı değilim fakat bu kadar eski fosilleri bu kadar iyi durumda görmek, gerçekten çok etkileyici" dedi.

Kocasinan ilçesi Yamula Barajı çevresinde bulunan eski Taşhan, Çevril, Emmiler ve Hırka bölgelerinde 2018 yılı Eylül ayında başlayan, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü izinleri ile Kayseri Müzesi Başkanlığı'nda ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi sponsorluğunda yapılan kazı çalışmaları sürerken, bir taraftan da Büyükşehir Belediyesi Kayseri Bilim Merkezi'ndeki laboratuvarda fosilleri ayağa kaldırma çalışmaları devam ediyor.

Açıldığı günden bu yana herkesin merak ettiği ve bilgi aldığı Büyükşehir Belediyesi Fuaye Alanı'nda yer alan fosillerin ayaklandırma çalışmaları sergisini, Avrupa Birliği-Kayseri İş Forumu 2024 Programı kapsamında kente gelen Avrupa Birliği büyükelçileri de gezdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Dışişleri Bakan Yardımcısı AB Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ve 17 büyükelçinin yer aldığı 21 kişilik heyete fuaye alanında dünya jeoloji tarihine ışık tutan 7,5 milyon yıllık fosillerin ayaklandırma çalışmalarının yer aldığı sergiyi gezdirerek, çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Başkan Büyükkılıç, dünyanın paleontoloji tarihine Kayseri'den ışık tuttuklarını belirterek, bilim insanlarının "Choerolophodon" diye belirlediği ve "Fillerin Atası" olarak nitelenen 7,5 milyon yıl öncesine ait bozulmamış fosilin, dünyadaki ilk ve tek örnek olarak dikkat çektiğini anlattı.

Büyükkılıç, bu fosillerin sergileneceği bir fosil müzesini de hayata geçireceklerini misafirlerine aktarırken, Avrupalı misafirler de bu dünya paleontoloji tarihine ışık tutacak olan fosillere hayran kaldıklarını dile getirdiler.

"Fosilleri Bu Kadar İyi Durumda Görmek, Gerçekten Çok Etkileyici"

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut fosillerin çok etkileyici olduğunu belirterek, "Fosil uzmanı değilim. Fakat bu kadar eski fosilleri bu kadar iyi durumda görmek, gerçekten çok etkileyici. Eminim ki hali hazırda belediyenin üzerinde çalışmakta olduğu müze, ileride gerek turistler için gerekse şehir halkı için çok büyük bir cazibe merkezi olacaktır" diye konuştu.

Büyükelçilere, Büyükşehir Belediyesi ziyaretinde, AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, TOBB Başkanı M. Rıfat Hisarcıklıoğlu, oda ve borsa başkanları da eşlik etti.

Sergide, 2018 yılından bu yana çıkarılan birçok farklı türdeki canlıların fosilleri ve bu fosiller kullanılarak elde edilen replika ayaklandırmaları ve Proboscidae (Hortumlugiller), Bovidae (Boş Boynuzlular) ve Giraffidae (Zürafagiller) ailelerinden türler sergileniyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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